Täällä harrastetaan eniten seksiä Suomessa ja ollaan siihen myös tyytyväisimpiä – yksi asento näyttää olevan aina vain suosituin

Yli neljännes Pohjois-Suomessa asuvista harrastaa seksiä kumppanin kanssa vähintään kahdesti viikossa.

Seksuaaliterapeutin mukaan vaikuttaa siltä, että pohjoisessa parit saavat muuta Suomea paremmin sovitettua seksuaaliset halunsa ajallisesti yhteen – ja siksi seksiä kumppanin kanssa on useammin.­

Kaikkein eniten seksiä harrastetaan Pohjois-Suomessa, paljastaa Kaalimato.comin kyselytutkimus suomalaisten seksuaalisuudesta ja seksielämästä.

Kysely tehtiin huhti-toukokuussa 2020, ja siihen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista.

Kyselyn mukaan useimmiten seksiä yhdessä jonkun kanssa harrastetaan Pohjois-Suomessa, jossa yhteensä 26 prosenttia harrastaa sitä vähintään kahdesti viikossa. Vähiten useamman kerran viikossa seksiä harrastavia löytyy Itä-Suomesta (19 %).

Sooloseksi suosituinta Etelä-Suomessa

Sen sijaan itsetyydytys on suosituinta Etelä-Suomessa, jossa yli neljännes (28 %) masturboi vähinään kahdesti viikossa. Pohjois-Suomessa yhtä paljon itsetyydytystä harrastaa vain viidesosa (20 %) ja 16 prosenttia kertoo masturboivansa harvemmin kuin muutaman kerran vuodessa.

– Usein seksin vähäisyys ei johdu haluttomuudesta, vaan pari saattaa kokea halukkuutta seksiin eri aikaan, seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo tiedotteessa.

– Vaikuttaisi siis siltä, että pohjoisessa parit saavat ainakin muuta Suomea paremmin sovitettua seksuaaliset halunsa ajallisesti yhteen, ja siksi seksiä kumppanin kanssa on useammin, Lavikainen sanoo.

Tyytyväisyys on ”itseään ruokkiva positiivinen kierre”

Pohjoissuomalaiset kokevat myös eniten tyytyväisyyttä omaan seksielämäänsä (48 %). Heti perässä tulevat länsisuomalaiset (47 %).

– Tyytyväisyyden kokemus on vahvasti yhteydessä seksin määrään, joten ei ole ihme, että pohjoisessa tyytyväisyys seksielämään on näin korkealla tasolla. Kyseessä on tietyllä tapaa itseään ruokkiva positiivinen kierre, jossa tyytyväisyys seksielämään lisää tyytyväisyyttä parisuhteeseen ja lisää näin myös seksuaalista halukkuutta, Lavikainen sanoo.

Melko tai erittäin tyytymättömiä on puolestaan korostuneesti Itä-Suomessa (31 %) suhteessa muuhun Suomeen.

Toisaalta Itä-Suomessa koetaan keskimääräistä vähemmän seksiin liittyviä paineita.

Pohjois-Suomessa painetta koetaan sen sijaan keskimääräistä enemmän: verrattaessa Pohjois-Suomea muihin alueisiin koetaan pohjoisessa erityisesti paineita antaa kumppanille orgasmi (24 %) sekä saada orgasmi hitaammin (21 %).

Tietty asento taas halutuin

Suosikkiseksiasennosta suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä: takaapäin on kyselyn mukaan ylivoimaisesti paras.

Alueellisesti vertailtaessa takaapäin on kaikista suosituin seksiasento Länsi-Suomessa, jossa sen valitsi suosikikseen 28 prosenttia vastaajista.

Takaapäin-asento on useimmille fyysisesti helppo toteuttaa, ja asennossa G-pisteen stimulaatio onnistuu helposti.­

Aiemmin sama asento nousi ylitse muiden myös Ilta-Sanomien seksikyselyssä, johon vastasi yli 11 000 suomalaista.

Erityistason seksuaaliterapeutti Tiina Böhling-Salonen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta arvioi takaapäin-asennon suosion liittyvän siihen, että se on useimmille fyysisesti helppo toteuttaa.

– Asento mahdollistaa seksihetken toteuttamisen ihan pikaisestikin, ja G-pisteen stimulaatio onnistuu yleensä ihan luonnostaan. Takaapäin mahdollistaa myös syvän penetraation, mikäli se on muuten ok, Böhling-Salonen sanoi.

Takaapäin voi innostaa asentona myös siksi, että se tarjoaa tietyllä tavalla eläimellisemmän seksikokemuksen sekä takana olevalle esteettömän näkymän kumppaniin.

– Etenkin miehillä asento hivelee silmiä, toki ihan varmasti myös naispareilla. Näkymät kiihottavat, takamus on näkösällä. Rinnat heiluvat, niitä voi hyväillä, pidellä ja puristella.