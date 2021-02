Kokeile eroottista sidontaa – ”Siitä voi saada todella isot kiksit”, seksologi sanoo

Parisuhteen solmuja voi harjoitella avaamaan eroottisella sidonnalla.

Kaipaako seksielämäsi pientä piristystä? Haluatko ravistella roolejasi? Kokeile sidontaa.

Nyt ei puhuta kukkasidonnasta eikä partiolaistoiminnasta vaan eroottisesta sidonnasta.

– Hittielokuva Fifty Shades of Gray tutustutti suuren yleisön BDSM:n ja sitomisen maailmaan, ja kiinnostus sidontaan on selvästi herännyt sen myötä etenkin naisilla, sanoo seksologi, parisuhde- ja seksuaalineuvoja Jonna Närhi Intohimohuoltamolta.

Köysi on apuväline vuorovaikutuksessa. Sen avulla kumppania voi esimerkiksi ohjeistaa, kontrolloida tai vaikka yllättää. Tunnelman vaihtuminen on sitojan vallassa.

– Eroottinen sidonta vaatii täydellisen keskittymisen parin välillä, eikä sitä voi tehdä puolivillaisesti. Hetkessä on oltava koko mielellä ja keholla mukana.

Todellista mindfulnessia, siis!

Sitomista voi tehdä monella tavalla.

– Itse olen sitä mieltä, että suhdetta hoitaa eniten kinbaku, jos sitomista haluaa ylipäätänsä kategorisoida. Kinbaku tarkoittaa tiukkaa ja kaunista sidontaa. Siinä ollaan läsnä ja annetaan toisen tuntea köyden välityksellä.

Kinbaku on japanilaista eroottista sidontaa. Närhi suosittaa sellaista kinbakun muotoa, jossa oleellista on tunneyhteys sitojan ja sidottavan välillä.

Tuo esiin uusia puolia kumppanista

Sidonnassa saa Närhen mukaan melko varmasti uusia puolia esiin kumppanista.

– Olen kuullut pareista, joissa toinen osapuoli ei ole ollut järin taidokas ilmaisemaan itseään keskustelussa, mutta köyden avulla hän on oppinut taitavammaksi. Eroottinen sidonta voi siis kasvattaa empatian tunnetta ja herkkyyttä kumppania kohtaan.

Sidonnalla voi myös tasapainottaa omaa suhdetta.

– Jos toinen päsmää suhteessa, narut voi antaa hetkeksi toiselle. Tällöin toiseen on luotettava ja on tunnusteltava, mitä tuntemuksia vallan pois antaminen tuo.

Kaikissa sitomisleikeissä tekniikka on hyvä hallita, myös turvallisuuden vuoksi.

– Varsinkin alussa asiat kannattaa tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta tekniikan sijaan voi keskittyä yhteiseen hetkeen. Miltä tämä tuntuu? Mitä haluat?

Helpointa on kertoa toiselle, miltä köysi milloinkin tuntuu. Mitä kauemmin sitomista tekee, ja mitä paremmin kumppaninsa tuntee, sitä vähemmän keskustelua sidontaleikit tarvitsevat.

Sitominen voi olla tapa syventää suhdetta ja tutustua omaan kumppaniin.

– Kuten kokki maistaa omaa ruokaansa, sitojankin on hyvä kokeilla toista roolia. Se auttaa hahmottamaan omaa tekemistä ja konkretisoi toisen tuntemuksia.

Eroottisessa kinbakussa on estetiikkaa.­

Vinkkejä sidontaharjoitteluun

Suomessa järjestään erilaisia sidontakursseja, joilla kannattaa käydä, mikäli sidonta kiinnostaa ja haluaa päästä turvallisesti alkuun.

– Kinbakussa ei tarvitse opetella kuin pari solmua. Sitä voi tehdä aika fiilispohjalta, kun saa muutaman perusjutun opeteltua, Närhi sanoo.

Tässä kuusi vinkkiä:

Yksi köysi ja yhden solmun opettelu riittävät. Youtubesta löytyy hyviä videoita, joista pääsee alkuun esimerkiksi hakusanoilla somerville bowline, single- ja double column. Köysiä on erilaisia, kokeilemalla löytyy mieluisa. Köydet tuntuvat erilaisilta iholla. Luonnonmateriaalit, kuten juutista tehdyt köydet, toimivat hyvin. Liian paksua köyttä ei kannata hankkia. Hanki päästä tylpät sakset, jotka ovat käden ulottuvilla koko ajan. Opettele leikkaamaan köyttä etukäteen. Älä koskaan sido liian kireälle. Kahden sormen on mahduttava esimerkiksi köyden ja sidottavan kohdan väliin. Köysiä ei myöskään saa kiristää suoraan taivekohtaan, vaan ne on laitettava hieman ylemmäs. Voit harjoitella solmuja myös itseesi, esimerkiksi omaan jalkaasi. Turvasana on välttämätön. Mikäli toinen sanoo turvasanan, kumppani irrottaa köyden heti. Keskustele kumppanin kanssa sidonnan jälkeen, mikä tuntui hyvältä, mikä ei. Sitomisen jälkeen voi olla hyvä ottaa hellittelyhetki.

Erogeenisiä alueita muuallakin kuin tutuissa paikoissa – muista myös puhuminen

Entäs sitten huivilla tai muulla vastaavalla sitominen?

– Se on bondagea, jota voi tehdä millä välineillä hyvänsä, eikä se liity enää kinbakuun. Kinbakussa on japanilainen kulttuuritausta ja se on taiteellisempaa, eikä välttämättä liity penetraatioon. Bondage on taas länsimaalaisempaa.

Kinbaku on eroottista, mutta yhdyntä ei välttämättä liity siihen ollenkaan.

– Köysillä voi esimerkiksi kokeilla, miten toista saa hallittua. Mitä tapahtuu, kun lopun köydestä vetää vähän kireämmälle tai ohjaa käsiä vaikka pään päälle köysien avulla.

Oleellista on se, miten sidottava reagoi, ja mitä sidottavan ja sitojan välillä tapahtuu.

– Sidottu voi esimerkiksi leikkiä vaikeasti tavoiteltavaa, jolloin sitoja joutuukin palauttamaan hallinnan köydellä. Köysien avulla voi myös laittaa toisen ihmisen esille, alistaa tai tehdä toisesta vain kauniin. Sidonta on kuin musiikkia, jokainen kappale on erilainen, ja tunnelma voi olla todella kiihkeä ja intohimoinen, minkä jälkeen voi tapahtua mitä vain.

Sidonta voi aiheuttaa yllättäviäkin tuntemuksia, joista kannattaa puhua kumppanin kanssa sidonnan jälkeen.

– Sidonta sopii hyvin esimerkiksi esileikiksi. Siitä voi saada todella isot kiksit, jos ei voi itse hallita mitään, mutta toinen voi koskea sinua. Kinbakun avulla on mahdollista löytää erogeenisiä alueita, myös muualta kuin totutuista paikoista. Itsessään köyden tuntu iholla saattaa olla kiihottavaa. Toisille on iso juttu, että köysistä jää jäljet.

” Teki mitä hyvänsä näissä leikeissä, tärkeintä on se, että kumppaniin voi luottaa. Pelisäännöt kannattaa sopia etukäteen.

Hae omia rajoja rauhassa

Bondagea voi halutessaan käyttää siltana kinbakuun. Kokeilla, onko sidottavana oleminen oman parisuhteen juttu.

Kumppanin kädet voi esimerkiksi sitoa huivilla tai laittaa niihin eroottisiin leikkeihin suunnitellut käsiraudat. Silmät voi peittää, jos haluaa terästää aistimuksia.

Kumppania voi kiusoitella ja tunnelmaa voi hakea samaan tapaan kuin kinbakussa.

– On hyvä muistaa, ettei kaikkea tarvitse tehdä täysillä, vaan voi hakea omia rajoja rauhassa. Teki mitä hyvänsä näissä leikeissä, tärkeintä on se, että kumppaniin voi luottaa. Pelisäännöt kannattaa sopia etukäteen, Närhi sanoo.

Kaikki sitominen on aina tehtävä omalla vastuulla, ja molempien pitää yhtä lailla suostua siihen.

Köysiä ei pidä sitoa liian tiukalle.­