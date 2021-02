”Mieheni merkkaa välillä päiväpanot kalenteriin” – suomalaiset paljastavat, kuinka he harrastavat seksiä

Elämäntilanteet ja halut vaihtelevat, ja se voi näkyä myös seksielämässä.

Kuinka usein muut harrastavat seksiä? Yksi arvio löytyy Ilta-Sanomien kyselystä: siinä 23 prosenttia vastaajista kertoi harrastavansa seksiä kerran viikossa ja 30 prosenttia monta kertaa viikossa.

On luku mikä tahansa, mitään sopivaa tai normaalia määrää seksiä viikossa ei ole.

”Saan parhaat orgasmit suulla, sormilla ja kädellä”

Kaksi kertaa viikossa seksiä on ”aivan liian vähän”, eräs naislukijamme kertoo.

– Meillä seksiä on 3–7 kertaa viikossa. Keskimäärin neljä kertaa.

Hänelle seksissä tärkeintä on orgasmi – tai orgasmit.

– Saan niitä todella monta, ja hyvin erilaisia: klitorisorgasmi, emätinorgasmi, g- ja/tai a-piste orgasmi, kohdunkaulanorgasmi jne. Seksi ja orgasmit vaikuttavat kokonaisvaltaisesti mieleen ja hyvinvointiin.

Yhdyntäkeskeisyydestä pitäisi naisen mukaan päästä eroon.

– Kyllä minä saan parhaat orgasmit suulla, sormilla ja kädellä. Toki nautin suunnattomasti myös yhdynnästä.

Seksikertojen määrällä ja määritelmällä ei ole väliä, kunhan kumppanit ovat itse tilanteeseen tyytyväisiä. Miten yksi seksikerta sitä paitsi edes määriteltäisiin? nainen pohtii.

– Jos minä saan vaikka 10 minuuttia sormetusta, ja siinä kolme orgasmia, niin onko se yksi seksikerta? Tai jos on vaikka viiden minuutin pikapanot metsässä, ja minä en saa orgasmia, mutta mieheni saa, niin onko se yksi seksikerta?

”Kummasti piristää työpäivää”

Muutkin lukijat kertovat kokemuksistaan.

”Joskus voi olla kymmenen kertaa viikossa, sitten voi vierähtää parikin viikkoa ilman. Minusta ihan normaalia. Monet asiat voivat vaikuttavat siihen. Mitä tulee naisen orgasmiin, se pitäisi saada joka kerta, ihan samalla tavalla kuin miehenkin. Keinot voivat vaihdella. Nainen voi olla opastajana tässä. On ihan tyhmää väittää, että nainen nauttii seksistä ilman orgasmia. Se on huipentuma, johon kummallakin osapuolella on oikeus.”

”Jokainen pari määrittelee seksin itse. Se ei tarkoita pelkästään yhdyntää, vaan se on paljon kaikkea muuta. Kalenteriseksi on erittäin hyvä välillä. Jos tuntuu, ettei seksille muuten ole aikaa. Meilläkin mieheni merkkaa välillä päiväpanot kalenteriin. Ja kyllä kuule kummasti piristää työpäivää.”

”Kerran viikossa ja laadultaan erinomaista. Lapsiperhe-elämä on kiireistä mutta onneksi miehen etätyö mahdollistaa nykyään hyvän seksin.”

”Kuusi päivää esileikkiä ja kerran viikossa seksiä. Sekä naturel että leikkivälineillä. Hiihtolomaviikolla toisinpäin.”

Jos tuntuu, että seksille ei tahdo arjessa jäädä aikaa, kokeile varata sille varta vasten hetki, ja merkitse se kalenteriin.­

”Lopetin kokonaan”

”Aika harvoin. Vaikka olen lähelle neljääkymppiä ja komea. Tarjontaa olisi vaikka ja kuinka, mutta olen kiltti perheenisä. Puolison jatkuva valittaminen saa himot laskemaan, eikä tee mieli. Hoitelen itseni mieluummin yksin.”

”Olen 36-vuotias mies, enkä ole harrastanut seksiä vuoden 2008 jälkeen. Sitä ennen enemmän kuin tarpeeksi. Pakonomainen tarve iskeä aina joku tyttö ja päästä pukille alkoi tuntua typerältä. Lopetin kokeeksi seksin, ja vuoden päästä alapääurheilu tuntui jo typerältä. Nyt olen ollut 12 vuotta ilman, eikä tee mieli. Eikä tarvitse itse tyydyttää. Nyt on ajatuksia harrastuksiin, ja elämä on helpompaa. Vapaus on upeaa. Tytöt välillä koittaa iskeä, mutta ei kiinnosta kuin kaverina.”

”Viimeksi yli vuosi sitten rakasteltu vaimon kanssa. Kummatkin rättiväsyneitä joka arkipäivän jälkeen, ja viikonloput menee seuraavan viikon koitokseen valmistautuessa. Rakkautta on ja hellyyttä, mutta muuta ei jaksa kumpikaan.”

”Harrastaisin päivittäin, jos olisi saman henkinen kumppani. Sinkkumiehenä paljon harvinaisempaa ylipäätään saada.”