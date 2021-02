Nyt peniksistä puhuvat naiset – ”Enemmänkin on väliä sillä, minkälainen mies on jatkeena”

Peniksen mittojen sijaan seksuaalinen yhteensopivuus ja se, mitä on korvien välissä on monen naisen mukaan tärkeämpää.

Unohtakaa nyt hyvät ukkelit nuo mitat ja tilastot! täräyttää erä naislukija.

Puheenaiheena on peniksen koko.

– Ei koolla ole niinkään merkitystä, vaan sillä, kuinka sitä käytetään. Suukottelu ja halittelu sekä hyvänä pitäminen puolin ja toisin on niin paljon tärkeämpää. Kyllä seksiä voi harrastaa muutenkin kuin vaan survomalla sillä muusipulikalla edestakas. Pienimmilläkin työkaluilla saa aikaan vaikka mitä, kun on yhteisymmärrystä ja mielikuvitusta. Rakkaus pelittää, nainen kirjoittaa.

Moni mies voi tuntea epävarmuutta peniksensä koosta, mutta naisia koko ei tunnu niinkään vaivaavan. Kerroimme aiemmin jutussamme tutkimuksesta, jonka mukaan 84 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Toisessa tutkimuksissa 80 prosentille naisista peniksen pituudella ei ollut mitään käytännön merkitystä.

Kerroimme aiemmin myös, että moni mies kokee, ettei penispuhe kunnioita miesten kehorauhaa. Moni saa paineita siitä, kuinka esimerkiksi oma kumppani on kommentoinut penistä. Peniksen arvostelu voi jättää arvet.

Kokosimme naisten kommentteja asiasta.

”Kaikki ovat ihania yksilöitä”

”Ihana mies on ihana, jos ei ole luonnevikaa, eikä suurin huolenaihe ole sen pituus tai paksuus. Naisiakin on eri kokoisia, ja kaikki ovat ihania yksilöitä. Sama pätee ulkoiseen olemukseen: lihava, laiha, mitä väliä, kunhan on sinut itsensä kanssa ja jättää vertailut muihin sikseen.”

”Eiköhän aivot ole tärkeämpi kuin alakerta. Pääasia, että toimii.”

”Enemmänkin on väliä sillä, minkälainen mies on peniksen jatkeena.”

”Naiselle sillä on merkitystä, että mies on puhdas, siisti, hyväkäytöksinen, mukava inhimillinen ihminen. Riittää, kun miehellä on penis.”

” Jos valittavana on kaksi eri kokoista penistä, niin itse valitsen sen pienemmän.

”Pienempi on parempi”

”Se koko on kyllä tärkeä asia, mutta ei ehkä siten kuin moni mies asian ajattelee. Jos valittavana on kaksi eri kokoista penistä, niin itse valitsen sen pienemmän. Iso on hankala, ja jotkut asennot ovat kerta kaikkiaan mahdottomia, kun sattuu. Pienempi on parempi.”

”Ei se isokaan mela välttämättä naisesta hyvälle tunnu. Se voi aiheuttaa kivuliasta yhdyntää, ja se ei ole nautintoa. Ex-mies omisti halon, nykyinen omistaa klapin. Olen enemmänkin kuin tyydytetty ja hyvilläni, ja olen sanonut, ettei se iso aina onnelliseksi tee, jos ei sitten emäntä omista aittaa.”

”Seksuaalinen yhteensopivuus on tärkeää, mutta ei siinä fyysiset mitat ole tärkeintä. Naisena voin myös kertoa, ettei siitä munan koosta kiinnosta tyttökavereille puhua, eikä heitä kiinnosta asiasta kuullakaan.”

Peniksen koolla tuntuu olevan merkitystä miehelle itselleen, ei niinkään paljon hänen kumppanilleen.­

”Hellyys on tärkeintä”

”Sanon vaan, että ei koolla väliä, vaan sillä, miten sitä osaa käyttää. Hellyys on tärkeintä rakastelussa. Maailma on mennyt liian ulkonäkökeskeiseksi, ja kaikkien pitäisi olla samasta puusta veistettyjä. Itse pidän persoonallisista ja luonnollisista ihmisistä.”