”En tyydyty päiviksi, lähinnä tunneiksi” – suomalaiset kertovat, millaista on, kun seksiä tekee melkein koko ajan mieli

Ilta-Sanomien kyselyyn vastanneista 43 prosenttia kertoo, että heitä ”haluttaa koko ajan”.

Liki heti kun e-pillereiden syönti loppui, halut alkoivat kasvaa.

– Ensimmäiset kaksi viikkoa olivat melkeinpä sietämättömiä ilman kumppania. Ajattelin koko ajan seksiä, ja pornovideoita kului paljon. Sen jälkeen meno tasaantui, 21-vuotias nainen kertoo Ilta-Sanomien kyselyssä.

Kysyimme, millaista on silloin, kun seksiä tekee ”melkein koko ajan mieli”. Moni tunnistaa tuntemuksen.

Toisia se stressaa, joidenkin mielestä halu on vain ihana asia. Kumppanilla näyttää olevan suuri merkitys. Tuoreessa suhteessa halut voivat olla huipussaan.

– Olen iloinen siitä, että olen oppinut olevani aika seksuaalinen ihminen. Väärän ihmisen kanssa ollessani ja pillereitä käyttäessäni en ajatellut olevani sitä. Eli eipä se mitenkään elämää haittaa, että tekee mieli melkeinpä koko ajan, 21-vuotias nainen sanoo.

Saahan sitä haluta!

Seksin haluamisen määrä on itsessään neutraali asia, sanoo seksologi Tiina Vilponen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

– Oma suhde haluun on oleellista.

Toisin sanoen tärkeää on se, miten itse haluunsa suhtautuu ja miten se vaikuttaa omaan elämään.

– On hyvä, että oman halunsa tiedostaa ja tunnistaa, mutta ei sitä tarvitse arvottaa. Todeta vain, että näin on, Vilponen sanoo.

Monet asiat voivat vaikuttaa haluun: esimerkiksi uusi suhde, stressi, raskaus, sairaus ja lääkitys sekä erilaiset elämänmuutokset ja seksuaalihistoria. Myös omilla asenteilla, arvoilla sekä saadulla seksuaalikasvatuksella on merkitystä.

Lisää puhetta

Ilta-Sanomien kyselyyn vastanneista 43 prosenttia kertoo, että heitä ”haluttaa koko ajan”. Haluttaa silloin tällöin, sanoo liki puolet vastanneista.

Haluamisesta ja halusta puhumisen pitäisi olla Vilposen mielestä avoimempaa ja hyväksyttävämpää. On kyse sitten omasta kumppanista tai laajemmasta yhteiskunnallisesta keskustelusta.

– Jos haluaminen huolestuttaa, kannattaa miettiä, kumpuaako huoli itsestä vai ympäristöstä. Seksin haluamista ei ole syytä stigmatisoida. Haluammehan kaikkea muutakin, kuten hyvää ruokaa.

Jos seksihalut muuttuvat yhtäkkiä tai jos seksiä haluaa niin paljon, että se alkaa haitata muuta elämää, asiaa kannattaa selvittää yhdessä ammattilaisen kanssa.

Sama pätee haluttomuuteen. Se on tavanomainen syy hakeutua seksuaaliterapeutin luo.

– On monia, joita haluttaisi haluta, mutta näin ei ole.

”Vaikeaa. Tuntuu, että naisella tällainen asia on tabu. Halut tunnutaan liittävän aina miehiin. En myöskään ole löytänyt sellaista ihmistä, jonka kanssa halut kohtaisivat. Tunnen myös häpeää, että olen himokas.” Nainen, 38­

Naiset kertovat

”Itseäni on siunattu huikealla elämänkumppanilla, ja meillä molemmilla on todella leikkisä asenne. Joka päivä kyselemme toinen toisiltamme, että ”haluut sä leikkiä mun kans tänään”. Se, kumpaa haluttaa enemmän, järjestää semmoiset leikit, että rupeaa varmana haluttamaan. Kun tätä tehdään vuoropäivin, niin kyllä väkisinkin haluttaa koko ajan. Lisäksi puhumme rivoja ja säädyttömiä juttuja toisillemme kaiken aikaa. Seksi on muutakin kuin panemista, ja halu on varsin laaja käsite.” – Nainen, 40

”Joskus täytyy keskittyä, että saa halut työnnettyä pois – mikäli on sellainen tilanne, että ei voi harrastaa seksiä tai itsetyydytystä. Olen erittäin onnellinen, sillä minulla on mahtava seksielämä yhteensopivan kumppanin kanssa. Vaikka haluttaa koko ajan, se ei arkea haittaa kuitenkaan. Joskus voin myöhästyä jostain ei niin tärkeästä vaikka viisi minuuttia, kun harrastan seksiä mieheni kanssa ennen kun lähden kotoa.” – Nainen, 31

”Stressaavaa, masentavaa. Kumppani ei halua melkein ollenkaan, ja sooloseksiä voin harrastaa vain silloin kun hän ei ole paikalla oman jännitykseni vuoksi. Olemme molemmat tällä hetkellä työttömiä ja kotona 24/7, joten ainoa paikka, jossa voin rauhassa harrastaa on suihku, enkä sielläkään viitsisi joka päivä käydä. Joskus masentaa sen verran, että en voi ajatella muuta kuin sinkkuna olemista.” – Nainen, 23

”Sinkkuna stressaavaa. Naisena en halua leimautua treffikumppanin silmissä ”jakorasiaksi” mutta samalla koen, ettei seksistä pitäisi tehdä jotain neitseellistä mörköä, vaan ihan kaikilla tulisi olla oikeus myös korkeaan libidoon ja aktiiviseen seksielämään. Se, että olen kiinnostunut seksistä ei poista sitä, ettenkö olisi muulla tapaa myös vakavasti otettava.” – Nainen, 27

”Naisena koen tämän eduksi, sillä ei tarvitse koskaan tuottaa pettymystä kumppanille, kun hänen tekee mieli. En turhaudu, jos en saa joka päivä seksiä, mutta jos toinen haluaa sitä joka päivä, olen aina mukana. Halut eivät kontrolloi elämää, mutta ne mahdollistavat paljon. On paljon hauskempaa harrastaa seksiä, kun itsekin todella tekee mieli.” – Nainen, 23

”Seksi valtaa liikaa ajasta. Ei aina saa aikaiseksi asioita siinä määrin kuin pitäisi, ja arvioi helposti vastakkaisen sukupuolen edustajia sillä silmällä. Katselee sopimattomasti sopimattomia kohteita. Tyydyttää itseään usein. Haalii epämääräisiä seksisuhteita sinne tänne. Sellaista se on. Toki nautinnollistakin.” – Nainen, 46

”Miettii, milloinkohan seuraavaksi taas saa, ilman että kuulostaa ruinaavalta akalta. Miettii, pitäisikö mennä vessaan masturboimaan hieromasauvalla ja pitää taukoa töistä. Illalla kuumottaa niin, että on pakko sormettaa ennen kuin voi nukahtaa. Katselee kaikkia miehiä seksi mielessä, ajattelee pornoa, panettaa.” – Nainen, 43

”Meinaa järki lähteä. Olisin aktiivinen ja innokas. En saata kuvitella tilannetta, etten haluaisi seksiä tai torjuisin toisen osapuolen. Valitettavasti en saa seksiä niin usein tai niin paljon kuin haluaisin. Olen etäsuhteessa, ja tapaamiset ovat harvassa.” – Nainen, 38

” Ensimmäinen ajatus ensikerran tavatessa on ”minkälaista seksi on hänen kanssaan”.

Miehet kertovat

”Sitä miettii milloin, missä ja kenen kanssa voisi harrastaa. Minkälaista seksi olisi sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa se käytännössä ei ole mahdollista esimerkiksi siksi, että ovat varattuja tai tilanne ei salli mahdollisuutta.” – Mies, 58

”Onhan se välillä vaikea kasata ajatuksia kun pitäisi keskittyä johonkin muuhun. Mutta tuleepahan pidettyä usein kivaa, riittää haluja niin vaimolle kuin todella tiheään masturbointiinkin. Ei paljoa asiat stressaa kun olo on koko ajan seksuaalisesti rentoutunut ja tyydytetty!” – Mies, 37

”Sen kanssa selviäisi, jos vaimo haluaisi edes kerran kuussa. Mutta kun ei halua, niin itsetunto on täysin rikki. Se saa myös miettimään, mikä on itsessä vialla. Kun on mies, ei voi ruveta asiaa korjaamaankaan, koska ainakin minun vaimollani on asenteena se, että hän on tämä suhde, ja minun täytyy se vain hyväksyä.” – Mies, 42

”Hankalaa. Vaikea välillä keskittyä. Työssäni pyörii naisia ympärillä paljon, joten mielikuvitus tahtoo laukata. Joskus olen sanonut, että olen edelleen kuin 17-vuotias. Enkä tyydyty päiviksi vaan lähinnä tunneiksi. Monista naisista se on vaikeaa, etenkin jos ei itse ole seksuaalisesti samalla tasolla.” – Mies, 36

”Jännää, metsästämistä. Olen harrastanut seksiä yli 1 200 eri naisen kanssa, ja tiedän, mitä puhun. Olen miettinyt pitäisikö kirjoittaa kirja, mutta loukkaisin exiäni ja ehkä muita rakastuneita.” – Mies, 62

”Se häiritsee kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa. Ensimmäinen ajatus ensikerran tavatessa on "minkälaista seksi on hänen kanssaan". Aika usein se selviää pian.” – Mies, 72

”Oikeastaan ihan kivaa, kun voi kuuman ihmisen nähdessä nopeasti miettiä jotain tuhmaa mitä tekisi hänen kanssaan ja sitten jatkaa päivää.” – Mies, 30

”En voi lakkaa miettimästä milloin seuraavaksi pääsen taas tekemään jotain. Mietin välillä mitä seksi olisi jonkun toisen kanssa jos kumppanini ei ole sillä päällä.” – Mies, 20

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.