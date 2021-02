”Stressaan uuden kumppanin kanssa koosta” – tavalliset suomalaismiehet kertovat, millaisia paineita he ottavat peniksestään

Moni mies kokee, ettei penispuhe kunnioita miesten kehorauhaa.

Varsinkin teinivuosina tunsin kovaa häpeää. Olin myöhäiskehittyjä, ja tuntui, että liikuntatunnin jälkeen olin pikkupoikana muiden joukossa.

Näin sanoo eräs kolmekymppinen mies Facebookin Miestenhuoneen kyselyssä. Mies kuvailee suhtautumistaan penikseensä.

Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa sitä, ovatko miehet penikseensä tyytyväisiä, keskustellaanko siitä parisuhteessa ja liittyykö seksiin suorituspaineita. Vastauksia tuli liki 950. Yli puolet vastaajista on alle 30-vuotiaita.

Kyselyn laativat somevaikuttaja ja psyykkinen sairaanhoitaja Sami-Petteri Asikainen, 30, sekä somevaikuttajat Joonas Pesonen, 32, ja Tuomo Kasanen, 32, joka tunnetaan myös nimimerkillä Veli Koo.

– Me kaikki kolme puhumme omissa kanavissamme paljon miesten tabuaiheista, ulkonäköpaineista tunne-elämään ja parisuhteisiin, Kasanen sanoo.

Kolmikko laati kyselyn, koska julkisesti monet aiheet eivät heidän mielestään ole tarpeeksi esillä.

– Peniksestä ja miesten kehorauhasta ei puhuta riittävästi. Halusimme myös tietää, mitä tavalliset kadunmiehet sanovat näistä asioista, kertoo Kasanen, joka on yksi Miestenhuoneen perustajista.

” Peniksen arvostelu voi jättää tosi kovat arvet. Sellaista puhetta ei pitäisi olla.

Liki puolet miehistä kokee, että penispuhe ei kunnioita miesten kehorauhaa.

– Moni saa paineita siitä, että joku toinen, esimerkiksi oma kumppani on sanonut ikävästi, vertaillut vaikka eksään. Peniksen arvostelu voi jättää tosi kovat arvet. Sellaista puhetta ei pitäisi olla.

Jokaisen on lupa olla kehossaan sellainen kuin on. Olla kohtaamatta arviointia ja arvostelua.

Hyväksyntää sisältä päin

Noin puolet miehistä antaa kyselyssä ymmärtää, että oma penis ei miellytä. Epävarmuus voi liittyä niin kokoon, muotoon kuin toimintaan. Suorittamiseen.

– Epävarmuudet liittyvät aina ulkoisiin tekijöihin. Moni antaa hirveästi määrittelyvaltaa muille, Kasanen sanoo.

Moni mies vertaa itseään toisiin tai aikuisviihteessä esiintyviin tai tarrautuu siihen, mitä joku toinen on hänelle sanonut.

Kaikilla muilla, joita nähnyt uimahalleissa, kylpylöissä ynnä muissa sellaisissa, on selvästi suurempi penis, pituudeltaan ja paksuudeltaan.

Ne, jotka ovat penikseensä tyytyväisiä tuppaavat kyselyssä lisäämään perään, että ”moni nainenkin on kehunut”.

– Miehille on tosi tärkeää, että kumppani tykkää ja kehuu ja on ylpeä miehensä vehkeestä. Se on toki luonnollista, ja kehuja on kiva kuulla, mutta kumppanille annetaan ehkä liian suuri valta sen sijaan, että tyytyväisyys tulisi sisältä päin.

Kasanen toivoo, että miehet opettelisivat hyväksymään itse itsensä ja peniksensä.

– Peniksen koolle ei voi paljoa mitään, se on annettu. Jos kokee voimakasta epävarmuutta, eikä pääse omin neuvoin eteenpäin, suosittelen puhumaan asiasta esimeriksi seksuaaliterapeutin ja oman kumppanin kanssa.

Normalisointia, kiitos

Moni vastaaja kertoo ottaneensa seksistä paineita. Paineet tulevat muun muassa pornosta, kulttuurista sekä muiden reaktioista, kuten peniksen pienelle koolle naureskelusta.

Useat miehet ovat kokeneet erektio-ongelmia. Niitä ovat aiheuttaneet esimerkiksi jännittäminen, epävarmuus, stressi sekä alkoholin ja masennuslääkkeiden käyttö.

Kasasella on erektiopulmista omaakin kokemusta.

– Parikymppisenä uuden kumppanin kanssa hommasta ei meinannut aluksi tulla mitään. Muistaakseni sain kuitenkin kakistettua, että jännittää, koska toisesta oli tullut niin tärkeä.

Silloinen kumppani eli nykyinen kihlattu jo 12 vuoden takaa, ymmärsi.

– Heti alussa voisi sanoa, että jännittää. Siitä se voi lähteä liikkeelle ja sujumaan, Kasanen suosittelee.

” Harva mies kertoo kyselyssä keskustelleensa epävarmuuksistaan edes ystäviensä kanssa.

Miehet toivovat lisää keskustelua ja tietoa sekä erektio-ongelmista, jännittämisestä että suorituspaineista. Siitä, että ne eivät ole harvinaisia.

Enemmän normalisointia.

Naiset luulee, että muna on aina valmis, kun ne haluaa.

Naisille voisi enemmän kertoa, että ne pornossa näkyvät penikset eivät ole arkipäivää. Joka toisella ei todellakaan ole sitä +20 sentin megameisseliä.

– Peniksen koko ei määritä miehuutta, mutta moni voi luulla, että naiset haluavat aina ison.

Se ei näyttäisi pitävän paikkaansa. Erään tutkimuksen mukaan miesten kumppaneista 84 prosenttia oli tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon.

Harva mies kertoo kyselyssä keskustelleensa epävarmuuksistaan edes ystäviensä kanssa. Herkkien asioiden paljastaminen voi pelottaa. Entä jos toinen ei ole kokenut mitään vastaavaa?

– Haluan haastaa miehet positiiviseen rohkeuteen ja rehellisyyteen.

Oletko tyytyväinen penikseesi? Miehet vastaavat

”Tietysti koko on mietityttänyt, mutta pitkän seurustelun tuloksena olen huomannut, että kyllähän tuolla homman hoitaa.”

”Iän karttuessa olen saanut paljon positiivista palautetta naisilta, joten olen nykyään ihan sinut.”

”Olen tyytyväinen. Ainahan sitä toivoo, että se olisi pari senttiä pidempi yleisessä saunassa.”

”Saisi olla hiukan paksumpi ja pidempi.”

”Kukaan nainen ei ole antanut negatiivista palautetta, silti stressaan uuden kumppanin kanssa sen koosta paljon.”

”En ole tyytyväinen. Mielestäni liian pieni levossa ja erektiossa. Ulkonäössä ei ole muuta vikaa.”

”Nuorena luulin sen olevan pieni, mutta vanhetessa olen tajunnut, että se onkin päinvastoin.”

”Koin epävarmuutta ennen kuin selvisi, että minulla on keskivertoa isompi.”

”Nuorena oli kamala epävarmuus, koska olen normaalin keskikoon alapäässä. Nykyään kun vaimo on tyytyväinen, niin ei väliä.”

”Kuulemma hyvää keskikokoa, mutta eihän se riitä mihinkään.”

”Vieläkin on pientä eripuraa on itseni kanssa siitä, että onko riittävä, vaikka tiedän, että on.”