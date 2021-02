Mitä seksikumppani oikeasti haluaa? Naiset ja miehet vastasivat

Ilta-Sanomat selvitti seksikyselyllä, mitä naiset ja miehet kaikkein eniten toivoisivat seksikumppaniltaan.

Miehet ja naiset kaipaavat seksikumppaniltaan loppujen lopuksi samanlaisia asioita, kuten hellyyttä, avoimuutta, pitkiä esileikkejä ja aloitteellisuutta. Myös puhumista ja omien toiveiden kertomista toivotaan.

”Tuntuu, että miehillä on kovasti paineita saada naiselle ainutlaatuinen kokemus, kun taas itse kaipaisi joskus vaan perinteistä jyystöä.”

”Tarvitsen hyvän esileikin. Tuntuu, että moni mies ei ymmärrä, ettei kostuminen yleensä tapahdu ihan minuutissa.”

”Ennen sitä saatettiin harrastaa vaikka parvekkeella, keittiössä, autossa, missä vaan... nykyään vain makuuhuoneessa. Onneksi sentään valot saa olla vielä päällä.”

”Itselleni oma erektio on todella arka aihe, jolloin turvan tunteen luominen on tärkeää”.

Näin voi päätellä Ilta-Sanomien seksikyselyyn tulleista vastauksista.

Eräs kyselyn kysymyksistä kuului: mitä haluaisit seksikumppanisi tai potentiaalisten seksikumppaneidesi ymmärtävän seksistä? Mitä kaipaat kumppanilta sängyssä? Tähän kysymykseen tulleita vastauksia on listattu tämän jutun oheen.

Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Teija-Liisa Ranta ei ole yllättynyt vastauksista. Hän tietää miesten ja naisten seksuaalisuuden olevan hyvinkin samankaltaista.

– Eroja ei tullut selkeästi esiin. Yhteistä oli se, että molemmat kaipasivat esimerkiksi spontaaniutta, leikkisyyttä, kokeilunhalua ja hyvää itsetuntemusta.

– Puhumista ja omista toiveista kertomista kaivattiin myös, ja sehän on oleellista ja paras tie löytää yhteisymmärrys myös seksissä. Ja kun kysyy, ei tarvitse arvailla.

Moni kompastuu omiin uskomuksiinsa siitä, millaisia naiset ja miehet ovat, Ranta huomauttaa.

– Luetaan ohjeita, että näistä asioista nainen tykkää ja näistä mies, ja yritetään oppia hyviksi rakastajiksi ja rakastajattariksi. Pitäisi ymmärtää, että jokainen meistä on yksilöllinen ihminen, Ranta selittää.

Oma seksuaalihistoria vaikuttaa siihen, mitä asioita haluaa ja mitä ei. Taustalla voi olla traumaattisiakin kokemuksia.

– Jos on esimerkiksi pakotettu nuorena suuseksiin, välttämättä ei enää pidä suuseksistä. Toisen ihmisen tunteminen historiaan saakka ei välttämättä ole yksinkertaista, eikä se tapahdu suhteessa heti.

Itsetuntemuksen vahvistamisella ja itsensä hyväksymisellä on Rannan mukaan iso merkitys siinä, miten uskaltaa heittäytyä seksiin.

Molempien tulisi ottaa vastuuta siitä, että parisuhteessa on seksiä.

– Jos kumppani on ”kuin lahna”, on tutkimisen paikka, mistä se ajatus tulee ja miksi liekki on sammunut. Lähtökohtaisesti me kaikki ollaan seksuaalisia olentoja, sanoo Ranta ja muistuttaa toisen arvostamisen ja kunnioittamisen tärkeydestä.

– Jotta seksi sujuisi, aika monen muun asian pitäisi olla suhteessa kunnossa.

Tuoreessa suhteessa kumppanukset nostavat toistensa itsetuntoa, ja suhde on pullollaan halua, kiimaa ja yleensä myös avoimuutta, mutta aika tasoittaa tunteet ja kiinnostuksen toista kohtaan. Rannan mielestä olisi hyvä ajatella, että me valitsemme toinen toisemme joka päivä uudelleen.

– Meidän kannattaa olla jatkuvasti kiinnostuneita toinen toisistamme – siitä ihmisestä, ei vain siitä, mitä töissä tapahtui. Voisihan sitä vaikka kerran kuussa kysyä, mitä toiselle kuuluu ja ollaanko tyytyväisiä. On hyvä opetella puhumaan toiveista ja haluista ihan pöydän ääressä.

Seksillä on iso vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin.

– Seksi kuuluu parisuhteeseen. Jos sitä ei ole, siihen kannattaa jollakin tavalla lähteä hakemaan apua yhdessä. Tyytymättömyys värittää koko elämän aika mustaksi. Ja onhan riittävän hyvällä seksielämällä isoja vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

– Vaikka seksin puutteeseen ei kuole, ei se ole merkityksetön asia.

Näin kertoivat naiset

”Kaipaan hyvää suuseksiä valtavasti. Vaikka mieheni sitä vielä vuosia sitten harjoitti useammin, se jotenkin lopahti. Haluaisin mieheltä ehkä enemmän kokeilunhaluisuutta, sellaista spontaania tai eläimellistä innostusta seksiin. Naisena kun haluaisi vain tuntea olevansa haluttu.” Nainen, 43

”Olisi kiva, jos miehet ymmärtäisivät, että naisillekin kelpaavat joskus pikaiset sessiot. Aina ei tarvitse olla miljoonaa eri asentoa ja kikkailua. Varsinkin nuoremmilla miehillä tuntuu olevan kova paine sisäistää tätä. Tuntuu, että miehillä on kovasti paineita saada naiselle ainutlaatuinen kokemus, kun taas itse kaipaisi joskus vaan perinteistä jyystöä.” Nainen, 31

”Jos olen esimerkiksi kertonut, etten tykkää anaaliseksistä tai suuseksistä, toivoisin, ettei hän jankuttaisi, että haluaa juuri niitä, kun ovat kiellettyjä ja sen takia kiinnostavia. Tämä ei ole kumppania arvostavaa eikä kunnioittavaa. Tykkään roolileikeistä ja monista asennoista, mutta on kunnioitettava sitä, mistä en tykkää.” Nainen, 38

”Tarvitsen hyvän esileikin. Tuntuu, että moni mies ei ymmärrä, ettei kostuminen yleensä tapahdu ihan minuutissa, ja homma on melko kivuliasta, jos esileikki on jäänyt lyhyeksi. Kaipaan sitä, että mies ottaa ohjat ja haluaa tuottaa minulle yhtä paljon nautintoa kuin minä hänelle.” Nainen, 30

”Että seksi ei ole pelkästään yhdyntää tai tekniikkaa, vaan syvää fiilistä, hullua hekumaa, kiimaisuutta, joka tulee siitä toisen ja omasta olosta, fiiliksestä. Ja seksistä voi tehdä monia asioita, eikä se tarkoita mitään yhdynnän eri asentoja.” Nainen, 56

”Kunnollinen esileikki eli kiihkeää koskettelua ja suutelua (ei väliä kestääkö se 2 min vai 20 min, kunhan sen tekee oikein). Naisen kuivaa alapäätä (emätintä tai klitorista eli sisältä tai ulkoa) ei kosketella ennen kuin on joko luonnollista kosteutta tai liukastetta mukana. Kuivat sormet pois kuivasta paikasta!” Nainen, 31

”Rohkeutta kysyä, mitä haluan ja toteuttaa asioita. Teen usein aloitteen, mutta toivoisin, että mies olisi aktiivisempi ja ”ottaisi omansa”. Ei tunnu hyvältä, kun toinen kieltäytyy jollain verukkeella. Hellyys on upeaa, mutta välillä rajumpi meno olisi myös mukavaa.” Nainen, 53

”Itsevarmuutta kaipaan ja ymmärrystä naisen miellyttämisestä. Sekä keskustelua ennen/tai/ja jälkeen, että mikä tuntuu hyvältä, mitä haluaisi enemmän jne.” Nainen, 31

”Haluaisin keskustella enemmän seksistä ja uusista tavoista harrastaa sitä. Haluaisin, että mieheni jaksaisi useammin, kun kerran viikossa. ” Nainen, 46

”Voisi tehdä niitä aloitteita useammin eikä vain odottaa että minä teen. Kunpa vielä ymmärtäisi, että kaulaa suutelemalla ja muutenkin koskemalla seksuaalissävytteisesti tekisi minusta tyytyväisemmän.” Nainen, 45

”Kaipaan kosketuksia pitkin päivää eri puolille kehoani, pientä jatkuvaa flirttiä ja suukotteluita, leikkisyyttä ja vaihtelevuutta, tunnetta, että toinen on hulluna minuun, haluaa koskea, maistella, tunnustella minua kaikkialta. Haluan yhteyttä myös mielen tasolla.” Nainen, 43

”Haluaisin, että kumppani ymmärtää, seksi ei minulle ole vain sitä mitä tapahtuu sängyssä. Menetän täydellisesti haluni, jos päivällä on kitkaa välillämme tms. Minulle seksi ja läheisyys on kokonaisvaltainen juttu. Haluaisin, että hän huomioi sen ja haluaa, että kaikki sujuu hyvin myös muualla kuin sängyssä.” Nainen, 32

”Vielä lisää hellyyttä, kuten silittelyä, silmiin katsomista ja suutelua. Pysähtymistä seksin keskellä. Parhaat seksikerrat on juuri niitä, joissa on tuntunut vahva henkinen yhteys ja rakkaus.” Nainen, 24

Näin kertoivat miehet

”Kaipaan kumppanilta sängyssä osallistumista ja ymmärrystä siitä, että mies ei ole mikään seksikone, joka syttyy siitä, että nainen menee selälleen tai kontilleen ja toteaa että ’tässä oon, hoida homma’. Joskus sekin toimii ja on tosi kiihottavaa, mutta ei aina.” Mies, 35

”Ehkä eniten kaipaan sitä, että kumppani tekisi aloitteen, eli haluaisin tuntea olevani haluttu. Lisäksi myös sitä, ettei seksi tarkoittaisi aina makuuhuoneeseen menemistä. Ennen sitä saatettiin harrastaa vaikka parvekkeella, keittiössä, autossa, missä vaan... nykyään vain makuuhuoneessa. Onneksi sentään valot saa olla vielä päällä.” Mies, 46

”Enemmän sitä, että myös hän ehdottaisi seksiä ja ymmärtäisi oman kauneutensa eli olisi itsevarmempi! Muuten olen tyytyväinen.” Mies, 55

”Itselleni oma erektio on todella arka aihe, jolloin turvan tunteen luominen on tärkeää. Kaipaan myös ilmaisua nautinnosta. Miehelle selkeä sellainen on tuleminen, naiselle se ei aina toteudu. Siksi sen jonkinasteinen kommunikointi merkitsee paljon seksin mielekkyydelle.” Mies, 34

”Että mieskin haluaa esileikkiä ja että nainenkin olisi kiinnostunut miehen kropasta ja hoksaisi, että kehumalla miehen vartaloa, vaikka se ei täydellinen olisikaan, saa paljon hyvää aikaan. Samaa teen itse toiselle. Enemmän keskustelua siitä, miltä tuntui ja mitä tehdä toisin.” Mies, 34

”Toivoisin naisten ymmärtävän, että myös mies pitää hyväilystä ja huomioimisesta siinä missä hekin. Olisi kerrassaan mahtavaa, jos saisin vuorostani välillä nautiskella toisen pitäessä minua hyvänä jopa kiihottaen.” Mies, 56

”Kaipaan enemmän myös minun hyväilyä ja huomioimista. Joskus tarvitsisin rajumpaa kohtelua ja useammin ehdottelua myös toiselta osapuolelta.” Mies, 40

”Että seksiä voi harrastaa muutenkin kuin pimeässä huoneessa saunan jälkeen. Lisäksi kaipaan sitä, että vaimo oikeasti nauttisi ja haluaisi seksiä, eikä kokisi sitä pakollisena parisuhteeseen kuuluvana suoritteena.” Mies, 35

”Rakasta itseäsi ja hyväksy kehosi sellaisena kuin olet. Se on parasta miten voit tehdä parisuhteellesi ja kehittää myös seksiä sen osalta. Kumppaniltani (vaimoltani) kaipaisin enemmän rohkeutta heittäytyä.” Mies, 44

”Mies ei ole heti valmis seksiin, myös mies tarvii esileikkiä. Kumppanilta sängyssä tärkein on läheisyys.” Mies, 29

”Haluan, että hän tietää, mikä tuntuu minusta hyvältä ja ymmärtää minua. Kaipaan myös sitä, että hän aidosti haluaa seksiä kanssani ja tekee itsestään siinä tilanteessa seksikkään ja haluttavan.” Mies, 17

”Kaipaan eri asioiden kokeilunhalua. Halua siihen, että kaikki ei sitten kuitenkaan aina mene kuin Strömsössä. Sitä, että sängyssä voi nauraa jos kaikki ei mene ”putkeen”. ” Mies, 56

”Kaipaan kevyttä asennetta ja rentoutumista sekä vähemmän vaatimuksia itselle ja toiselle.” Mies, 21

”Kunpa hän ymmärtäisi, että on ihan ok harrastaa muunkinlaista seksiä kuin perinteistä penetraatiota. Todella moni haluaa aina siirtyä mahdollisimman pian tähän vaiheeseen. Lisäksi haluaisin, että jokainen kykenisi avarakatseisesti ainakin kokeilemaan erilaisia asioita.” Mies, 27

”Kaipaan estottomuutta, itsensä hyväksymistä ja halua pitkään leikkiin, vastavuoroista kiihottamista ja nautiskelua pikapanojen sijaan.” Mies, 43

”Aloitteellisuutta, rohkeaa puhetta seksin aikana, rohkeita toiveita ja vihjailuja seksin aikana ja myös kun ollaan erossa.” Mies, 46

”Kaipaisin oma-aloitteisuutta. Yleensä minä teen aloitteen, ja seksi tuntuu suorittamiselta.” Mies, 32

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.