Tuure Boelius avautui kehoon liittyvästä traumasta, eikä hän ole asian kanssa yksin – lääkäri kertoo, mitä peniksen koosta on oikeasti hyvä tietää

Tutkimuksen mukaan vain hiukan yli puolet miehistä on tyytyväinen peniksensä kokoon.

Tubettaja Tuure Boelius kertoi Iholla-sarjassa viime viikolla murheistaan, jotka liittyvät kehonkuvaan. Hän kertoi pohtineensa jo ala-asteella sitä, onko hänen peniksensä tarpeeksi iso. Asiaan liittyy myös tilanne, joka on vaikuttanut pitkään.

– Mua kuvattiin pukuhuoneessa ja siitä on jäänyt, no, voisiko sitä traumaksi sanoa, hän totesi.

Tapauksen johdosta hän ei ole uskaltanut mennä enää seitsemännen luokan jälkeen julkisiin peseytymistiloihin.

Boelius ei ole epävarmuudessaan ainoa.

– Penistä on kautta aikojen pidetty jonkinlaisena ”miehen mittana”. Pitkän ja mahtavan peniksen luullaan tuovan erityistä menestystä parisuhdemarkkinoilla ja olevan merkki vahvasta maskuliinisuudesta, sanoo Juhana Piha, dosentti, erikoislääkäri ja seksuaalilääketieteen asiantuntija Mehiläisestä.

Peniksen koko on arka asia

Aihe on kiinnostanut myös tiedepiirejä. Pihan tietämistä peniksen kokoa käsittelevistä tieteellisistä julkaisuista vanhin on vuodelta 1899.

– Etenkin nuorille peniksen koko on arka paikka, kun he eivät oikein tiedä, mikä on normaalia ja mikä ei. Penis rupeaa kasvamaan pojilla murrosiässä, joten kyseessä on heille ikään kuin uusi asia. Monet heistä epävarmuudessaan jopa välttelevät paikkoja, kuten saunoja ja uimahalleja, joissa penis voisi näkyä.

Epävarmuus peniksestä voi vaikuttaa elämään muutenkin haitallisesti. Se voi esimerkiksi rajoittaa ja haitata suhteiden muodostamista.

Netti lisännyt hämmennystä

Netti on lisännyt hämmennystä peniksen koosta. Netti on pullollaan pornoa, jonka kuvamaailma vaikuttaa ihmisten käsityksiin.

– Tiedetään, että hyvin nuoretkin lapset käyvät aikuisille tarkoitetuilla pornosivuilla. Niissä näytetyissä seksikohtauksissa miehillä on – tietenkin – useimmiten huomattavan suuri penis. Erektiossa se näyttää nuoren kokemattoman pojan silmin tietysti valtavalta.

Nuoret eivät Pihan mukaan ymmärrä, että nettiporno on pelkkää yliampuvaa näytelmää, jossa miehen rooleihin valitaan niitä miehiä, joilla on iso penis.

– Minusta on huolestuttavaa, että nettiporno on monelle nuorelle seksuaalikasvatuksen merkittävä lähde. Se ruokkii tehokkaasti vääriä uskomuksia.

Netissä kaupataan jos jonkinlaisia pillereitä, venytyslaitteita ja penistreenejä. Millään niistä ei ole tieteellisesti todistettua vaikutusta peniksen pituuteen tai kokoon.­

Epävarmuutta myös aikuisena

Epävarmuus oman peniksen koosta jatkuu usein aikuisiälläkin.

Piha siteeraa tutkimusta, jossa miehistä vain 55 prosenttia oli tyytyväisiä peniksensä kokoon, ja 45 prosenttia olisi halunnut suuremman peniksen. Miehistä 66 prosenttia piti penistään keskivertona.

Tutkimuksessa oli yli 50 000 aikuista tutkittavaa. Miesten kumppaneista 84 prosenttia oli tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon.

– Toisessa tutkimuksissa 80 prosentille naisista peniksen pituudella ei ollut mitään käytännön merkitystä. Paksuudella oli naiskumppaneille hiukan enemmän merkitystä, mutta 67 prosentille kumppaneista merkitystä ei ollut silläkään. Koolla tuntuu olevan merkitystä miehelle itselleen.

Jos kumppani tuntuu murehtivan peniksensä kokoa, nainen voi helpottaa tilannetta osoittamalla hyväksyntää.

– Voi vaikka sanoa, että se on aivan hyvän kokoinen ja minulle oikein sopiva.

Epävarmuus huomattu myös markkinoilla

Markkinamiehet ovat Pihan mukaan oivaltaneet hyvän tilanteen miesten penistään koskevassa epävarmuudessa.

– Asian ympärille on internetiin muodostunut iso markkina-alue, ja valtava määrä sivustoja, jolla kaupataan jos jonkinlaisia pillereitä, venytyslaitteita ja penistreenejä. Niiden luvataan kasvattavan penistä. Millään näistä ei ole tieteellisesti todistettua vaikutusta peniksen pituuteen tai kokoon.

Uhkarohkeimmat lähtevät peniksen pidennys- ja paksunnosleikkauksiin.

– Pidennysleikkauksissa voidaan saada näennäisesti pituutta lisää sentti tai pari. Lopputuloksena leikkauksista on kuitenkin valitettavasti usein erektion heikkeneminen.

Keskimääräinen koko

Mikä on sitten peniksen tyypillinen koko? Tarkka numero saattaa pyöriä monen mielessä, vaikka sellaista ei voida antaa.

Keskimääräinen penis on pienempi kuin miehet luulevat, Seksuaaliterveysklinikka.fi -sivuilla kerrotaan.

Vuonna 2015 BJU International -tiedejulkaisussa esillä olleessa yhteenvedossa oli mukana 20 peniksen koosta tehtyä tieteellistä tutkimusta. Pituus mitattiin terskan kärjestä peniksen tyveen.

Tutkimuksessa strategiset mitat keskimäärin olivat aikuisella miehellä seuraavat:

peniksen pituus lepotilassa keskimäärin 9,16 cm ja erektiossa keskimäärin 13,12 cm

ympärysmitta levossa keskimäärin 9,31 cm ja erektiossa keskimäärin 11,66 cm

Nämä mitat eivät ole kuitenkaan millään tavoin määritelmiä normaalista peniksestä.

Vain noin kolmella prosentilla miehistä peniksen lepopituus on yli 12 cm ja erektiopituus yli 16 cm. Pieneksi penistä voi kutsua, jos sen lepopituus on aikuisella miehellä reilusti alle 5 cm.

Milloin penistä koskevaan epävarmuuteen on syytä hakea apua?

– Jos ajatukset pyörivät koko ajan peniksen ympärillä, ja se alkaa hallita elämää sekä haitata normaalia elämää.

