Pieni mustasukkaisuus on tervettä, mutta sillä on rajansa – tunnista 5 selkeää hälytysmerkkiä

Mustasukkaisuus on yleinen syy parisuhdeongelmiin ja eroihin.

Kumppani oli mustasukkainen uimahallissa käymisestä. Joku voisi katsella vartaloa veden alla.

– Ensin hän patisti salille, mutta ei kestänytkään sitä, koska siellä on miehiä. Sama koski kaikkia muitakin urheiluharrastuksia, kuten joogaa. Voisin tavata jonkun muun. Kavereiden tapaaminen baarissa oli tosi huono. Mustasukkaisuus purkautui nimittelynä. Tunsin kutistuvani henkisesti, eräs nainen kertoo Vauva.fi:ssä.

Mustasukkaisuudessa on kyse todellisesta tai kuvitellusta uhasta suhteelle. Pieni mustasukkaisuus on tervettä, mutta sillä on rajansa.

Tervettä mustasukkaisuus ei enää ole, kun se kuormittaa tai jopa ahdistaa suhteen toista osapuolta.

– Kun joutuu rajoittamaan omaa itseään ja olemistaan, ollaan liiallisen puolella, Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola sanoi jutussamme.

Mustasukkaisuus voi johtua heikosta itsetunnosta ja huonoista kokemuksista edellisissä suhteissa.­

Tunnista hälytysmerkit

– Toinen on ajanut puhjenneella renkaalla melkein 100 kilometriä todistamaan, että petän, 35-vuotias nainen kertoi Ilta-Sanomien kyselyssä.

Liialliselle mustasukkaisuudelle on tyypillistä, ettei toisen osapuolen mikään tekeminen lopeta sitä. Väestöliiton blogissa on listattu merkkejä, jotka kertovat liiallisesta mustasukkaisuudesta.

5 hälytysmerkkiä epäterveestä mustasukkaisuudesta ovat:

Huonon tai jopa väkivaltaisen käytöksen perustelu mustasukkaisuudella.

Menemisten kontrollointi ja kyttääminen, esimerkiksi jatkuva viestittely tai sijainnin seuraaminen.

Epäilykset ja kuulustelut ihan tavallisista menoista.

Sukulaisten tai ystävien tapaamisen rajoittaminen.

Sukulaisten tai ystävien esille tuoma huoli kumppanisi mustasukkaisuudesta.

Se, että alkaa itse rajoittaa esimerkiksi harrastuksia tai tapaamisia kumppanin mustasukkaisuuden vuoksi, on niin ikään hälyttävää.

Jos toisen mustasukkainen käytös uhkaa suhdetta, asiasta on syytä pyrkiä puhumaan. Mikäli pelkää oman turvallisuutensa puolesta, kannattaa hakea ulkopuolista apua.

