Mitä tehdä ja mistä se johtuu, jos seksi sattuu? Seksuaaliterapeutti vastaa

Seksi on nautinnollinen juttu, mutta aina kaikki ei suju niin kuin toivoisi.

Seksin on tarkoitus tuottaa mielihyvää, mutta joskus yhdyntä voi tehdä kipeää.

Mitä tehdä, jos seksi sattuu? Ensinnäkin kipujen syy on hyvä selvittää.

– Naisilla seksiin ja yhdyntään liittyvien kipujen taustalla voi olla muun muassa limakalvojen kuivuus, vaginismi, vulvodynia, endometrioosi, seksitauti tai muu infektio, vastaa Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen verkkokaupan tiedotteessa.

Muita syitä yhdyntäkipuun voivat olla hieman siirtynyt kierukka tai ehkäisypillereiden aiheuttama limakalvojen oheneminen.

Ärtynyt suoli, ummetus, epämukava yhdyntäasento tai kumppanin väärä yhdyntätekniikka saattavat niin ikään olla kivun taustalla.

Kaikista seksiin liittyvistä tuntemuksista kannattaa puhua avoimesti oman kumppanin kanssa.­

Helpotusta kipuihin

Kun yhdyntään liittyvien kipujen syy selviää, kipuja voidaan myös hoitaa.

Esimerkiksi limakalvojen kuivuudesta johtuvat kivut helpottuvat usein liukuvoidetta käyttämällä. Jos taas kipu juontaa juurensa seksitaudista tai esimerkiksi hiivatulehduksesta, kipu voi helpottua vaivat hoitamalla.

Vulvodynian ja vaginismin hoito on kokonaisvaltaista ja yksilöllistä. Siihen voi kuulua muun muassa pari- ja seksuaaliterapiaa, elämäntapaohjeistusta, fysioterapiaa, liukuvoiteiden käyttöä ja siedätyshoitoa.

Vulvodynia on ulkosynnyttimien krooninen kiputila, joka tunnetaan edelleen varsin huonosti.

– Elämäntehtäväni on löytää vulvodyniaan keinoja, jotka helpottavat meitä kaikkia, kertoi vulvodyniasta kärsivä Roosa jutussamme.

Lämpö on yksi Roosan hyväksi havaitsema keino lievittää kipua.

Kerro kumppanille

Roosa kertoi kumppanilleen jo ennen seurustelua vulvodyniastaan sekä sen mahdollisista vaikutuksista seksiin.

– Harrastamme harvoin seksiä etenkin nyt kun minulla on kysta. Mies on sanonut, että meidän pitääkin löytää keksiä uusia tapoja. Olemme kokeilleet esimerkiksi erilaisia kosketuksia niin, että toisella on silmät sidottuna. Meille se on intiimi hetki.

Kaiken koskettamisen ei tarvitse olla seksuaalista eikä seksin ei tarvitse tarkoittaa yhdyntää.

Kumppanille on aina tärkeää kertoa, millaisista asioista seksissä ylipäänsä pitää. Millainen kosketus ja yhdyntäasento tuntuvat hyvältä?

– Naisen riittävä kiihottuneisuus ja emättimen kosteus sekä parin avoin kommunikaatio helpottavat yhdyntäkipuja, jos ne johtuvat esimerkiksi väärästä tekniikasta tai epämukavasta asennosta, Annukka Lavikainen sanoo.