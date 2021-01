Nämä asiat yhdistävät tyytyväisiä pareja – löytyykö niitä sinun suhteestasi?

Riittävä erillisyys, toisen huomiointi ja kuuntelu. Muun muassa näitä asioita löytyy toimivista parisuhteista.

Mistä löytää taika, joka saa suhteen kukoistamaan? Tätä taitaa moni pohtia.

Parisuhteen onnellisuus ei ole sattumaa vaan taitoa, Väestöliiton parisuhdetiimin psykologi Jaana Ojanen on kiteyttänyt.

Tietyt taidot näyttävätkin yhdistävän pareja, joilla on toimiva suhde. Hyvät parisuhdetaidot auttavat myös ristiriitatilanteissa ja auttavat ehkäisemään niitä.

1. Sopivasti yhdessä ja erikseen

Pitkissä parisuhteissa jännite voi pysyä paremmin yllä, jos kumppanit eivät ole liian takertuneita toisiinsa. Jos kaiken jakaa yhdessä toisen kanssa, saattaa kyllästyä.

Riittävä erillisyys vaikuttaa myös seksielämään. Jännite lisääntyy, kun parilla on mahdollisuus välillä ikävöidä toisiaan.

2. Molemminpuolinen kiinnostus

Hyvä resepti omaan suhteeseen löytyy, kun molemmat ovat aidosti kiinnostuneita oman puolisonsa ajatuksista ja toiveista.

Pelkän olettamisen sijaan kysyminen ja toisen kuuleminen sekä huomioiminen aidosti ovat vankka perusta suhteelle.

Parisuhdetaitoja voi opetella esimerkiksi terapeutin kanssa tai erilaisilla kursseilla.­

3. Huomionosoitukset

Parisuhdetta ei kannata laittaa hyllylle odottamaan, ei edes kiireen keskellä. Sen sijaan yhteyttä kumppaniin kannattaa ylläpitää päivittäin pienillä teoilla. Toisen huomiointi osoittaa myös sen, että toista arvostaa, ja että hän on tärkeä.

Kiireisenäkin ehtii vaikka halata, suukottaa tai lähettää ilahduttavan viestin. Juuri ne tukevoittavat suhteen kivijalkaa.

4. Me-henki

Avoimuus, luottamus ja ystävyys – niitä vaalitaan onnellisissa suhteissa.

– Suhteessamme on yksikkö nimeltä me, aikaisemmin se oli minä. Koen samaa Jutan puolelta. Joskus ihmettelen, miten minua kohdellaankaan näin hyvin ja olenko tämän edes ansainnut. Se, että meillä on hyvä, menee kaiken edelle. Se ei toki tarkoita sitä, etteikö meillä olisi myös omia juttujamme, sanoi Jutta Gustafsbergin puoliso Juha Rouvinen jutussamme.

Me-henkeä vaalii myös lempeä huumori.

– Omat sisäpiirijutut vahvistavat me-henkeä, ja nauramalla yhdessä saa nopeasti yhteyden toiseen ihmiseen. Lisäksi hauska, rento ilmapiiri voi saada aikuisenkin käyttäytymään leikkisästi, mikä voi tuntua tervetulleelta vaihtelulta. Huumori auttaa myös laukaisemaan hankalia tilanteita, minkä jälkeen niitä pystytään ratkomaan rakentavammin, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen on sanonut.

5. Toisen kehuminen

Kehujen ja kivojen sanojen puute saattaa raastaa parisuhdetta rankalla kädellä. Jos kumppani ei koskaan kerro, mitä hän toisessa erityisesti arvostaa ja ihailee, toinen osapuoli voi kokea isoa riittämättömyyden tunnetta.

Kun asiat ovat hyvin, se jää usein huomiotta. Asiat nousevat esille vain, kun jokin menee pieleen. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota.

Kun huomaa kumppanissaan ilahduttavia asioita, niistä on hyvä mainita ääneen. Kertoa, millaiset teot ja asiat toisessa ovat erityisen miellyttäviä.

Ajoittaiset riidatkin ovat ihan normaali osa tervettä ja toimivaa parisuhdetta. Väliä on sillä, miten riidellään.­

6. Keskusteluyhteys on auki

Hyvässä suhteessa toista ei tarvitse jännittää eikä pelätä, mitä tapahtuu, jos sanoo sen, mitä oikeasti ajattelee.

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbown mukaan suhteen toimivuutta kenties eniten rapauttava asia on vaikeneminen. Se, että jättää toistuvasti asioita sanomatta, vaikka haluaisikin.

Sujuvan suhteen tärkeimpiä merkkejä on avoin kommunikaatio. Se, että kaikesta voi puhua, ja että molemmilla on halu kuunnella toista.

7. Ongelmia vastaan yhdessä

Onnellisissakin suhteissakin riidellään, eikä aina ole kivaa. Pareista selviytyvät ne, jotka kykenevät kohtaamaan vaikeat asiat yhdessä, sanoi perhe- ja paripsykoterapeutti Eira Eklund-Mikola jutussamme.

Tässä auttaa hyvä tunneyhteys.

Jos tunneyhteys toiseen on katkolla, ongelmien ja kiistojen ratkomisesta tulee vaikeaa. Silloin toinen voi vetäytyä ja olla puhumaton, toinen syytellä.

Vaatimus on usein yritys saada toiseen yhteyttä, ja vetäytyminen yritystä rauhoittaa tilannetta. Tämän logiikan kun tajuaa, negatiivinen kuvio katkeaa.