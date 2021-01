Naiset paljastavat noloimmat seksimokansa: ”Poliiseilla oli naurussa pitelemistä”

Suomalaisnaiset paljastivat pahimmat seksimokansa.

Tekevälle sattuu, ja niin myös seksiä harrastaessa. Seksin aikana saatetaan kutsua kumppania väärällä nimellä, kärsiä ilmavaivoista tai nukahtaa kesken hommien. Onneksi noloillekin tilanteille voi nauraa jälkeenpäin.

Suomalaiset naiset paljastivat omat nolottavat kokemuksensa.

”Minä jäin räpeltämään vaatteita päälleni”

– Tuli lähdettyä hämärällä autolla ajelemaan ja alkoi tehdä mieli. Parkkeerattiin auto syrjäiseen paikkaan voimalinjojen alle ja ei muuta kuin takapenkille. Homman loppuvaiheessa alkoivat sinivalot vilkkua auton takana ja taskulampun valo lähestyi autoa. Kaikki lasit ihan huurussa, joten ulos ei mitään näkynyt, vaikka poliisisetä kovin koitti taskulampullaan kurkkia sisälle. Mies puki nopeasti t-paidan ja housut jalkaan ja ilman edes sukkia pomppasi autosta ulos. Minä jäin räpeltämään vaatteita päälleni, kunnes hetken päästä mies tuli takasin takapenkille.

Poliisit olivat kysyneet onko kaikki hyvin ja keskeyttivätkö jotain. Mies oli sanonut, että kyllä me saatiin hommat hoidettua loppuun. Poliiseilla oli ollut naurussa pitämistä jostakin syystä. Ilmeisesti joku koiranulkoiluttaja oli ilmoittanut epäilyttävästä autosta.

”Paperitupot nenään ja jatkamaan”

– Olimme poikaystäväni kanssa aika hyvässä humalassa ja aloimme kiimassa touhuamaan. Mies yritti kääntää minut sänkyyn niin, että hän tulisi päälleni ja yritti tehdä sen seksikkäästi... No, lensin lattialle ja nenäni osui miehen solisluuhun ja aloin vuotaa verta kuin Niagaran putoukset. Ei siinä, paperitupot nenään ja jatkamaan.

Satiinilakanat voivat olla petollisen liukkaat.­

”Jäi sinä yönä saamatta”

– Suunnitelmissa koko yön temmellys. Sänkyyn syntisen mustat satiinilakanat, meikkiä naamaan, tukka tötterölle ja baby doll päälle – satiinia sekin. Kiihkeät suutelot jo ovella, peruuttaen makkariin. Viehkeästi heittäydyin vuoteelle ja liu’uin vauhdilla koko perkeleen punkan yli, putosin pylly edellä sängyn ja vaatekaapin väliin tissit vilkkuen ja kaikki raajat kohti kattoa osoittaen. Ja jään jumiin. Viiden sekunnin ajan mies vain tuijotti minun selälläni sätkimistä ja alkoi hulluna nauramaan. Hänen piti siirtää sänkyä, ennen kuin pääsin ylös sieltä, hanuri ja alaselkä mustelmilla ja verinaarmuilla. Jäi sinä yönä saamatta. Ja sen lakanan vein seuraavana aamuna kirpparille.

”Äitini pamahti ovesta sisään”

– Olin menettämässä entisen poikaystävänä kanssa neitsyyttäni hänen vanhempiensa asuntovaunussa, kun hänen isäpuolensa pamahti ovesta sisään ja sillä samalla sekunnilla kuulu ”poks” ja kondomi läsähti irti. Samaisen exän kanssa oltiin vuotta myöhemmin täydessä touhussa minun huoneessani, kun äitini pamahti ovesta sisään ja kutsui syömään. Kun hän tajusi, mitä tapahtuu, hän vaan totesi, että peskää sitten kädet ensin kunnolla.

”Tänä päivänäkään en ole edes parhaalle ystävälleni kehdannut kertoa...”

– Nuorena tuli varsinkin humalassa jaettua piparkakkua kuin sähkösanomaa (moka jo sinänsä), ja kerran yksi sähkösanoman saaneista näytti aamulla niin hirveältä, että mietin kuinka paljon minulla oli illalla promilleja. Otin hiljaa vaatteeni mukaan ja puin ne vasta rappukäytävässä... Ah, pääsin eroon siitä! Ja mitä vielä. Asuin silloin kuudennessa kerroksessa ja tämä tyyppi oli saanut selville missä asun.‍ Se kirjoitteli lumeen nimeäni ja sydämiä, huuteli rakastavansa minua ja lauloi parvekkeeni alla balladeja pitkän aikaa. Useita vuosia vedin hupun päähäni tai käännyin kannoillani, kun näin edes hiukan häntä muistuttavan ihmisen. Tänä päivänäkään en ole edes parhaalle ystävälleni kehdannut kertoa, kuka se känninen kauhumuisto oli...

”Sinä kaivat sen sieltä, kun sinne jätitkin”

– Hommien jälkeen mies nousi päältä ja kysy: ”Missä kortsu on, kyllä mä sen laitoin.” Minä nousin salamana sängystä ylös ja laitoin valot päälle. Pengottiin koko sänky ja ei sitä löytynyt niin missään. Sitten minulla välähti. Heittäydyin sängylle selälleen ja sanoin: ”Sinä kaivat sen sieltä, kun sinne jätitkin.” Mies teki työtä käskettyä. Nauroimme molemmat ihan kippurassa.

”Taju lähti”

– Olimme miehen kanssa olleet jokunen vuosi yksissä ja poikamme oli pieni. Sain pojan päikkäreille ja ukko tuli töistä kotiin puuhat mielessään. No aikansa lämmitettyä näytin vihreää valoa ja ukko hyppäsi seisomaan – raukka niin innoissaan – sängyllä heittääkseen vaatteet nurkkaan. PAM, mies tipahti kuin rukkanen päälleni. Hän oli lyönyt päänsä katossa täysillä olevaan propellivalaisimeen. Taju lähti. Kun hän tuli tajuihinsa, meni kyllä niin räkättämiseksi, ettei siitä mitään tullut.

Mies veti minua hiuksista niin, että pidennykset jäivät hänen käteensä, muistelee eräs nainen.­

”Oksensin”

– Joskus teininä saatiin huippuidea käyttää liukkarina rypsiöljyä. Huono idea, ei maistunut hyvälle. Oksensin.

”This is my jam”

– Teininä ensimmäinen poikaystävä lykki minua peniksellään reiteeni ja lauloi samalla: ”Oh hot damn, this is my jam.”

”Syntyi kiusallinen katsekontakti”

– Lähdimme entisen poikaystäväni kanssa ajelulle ja päädyimme parkkeeraamaan auton ja sitten hommiin. Hetken aikaa siinä hommailtiin kunnes katsoin auton ikkunasta ulos. Siinä oli vanha nainen kyttäämässä meitä. Syntyi kiusallinen katsekontakti ja nainen jatkoi koiran lenkitystään.

”Kumpikaan ei katsonut toista silmiin enää koskaan”

– Entinen poikaystäväni asui porukoillaan ja olimme sitten siellä yötä. Pihalla oli mökki, jossa olimme touhuilemassa, kunnes entisen poikaystäväni isä tuli kertomaan, että ruoka on valmista. Eksä totta kai nappasi itsensä päälle peiton ja minä siinä naama punaisena koetin saada peitettyä itseni. Tästä 30 minuutin päästä mentiin syömään ja istuin isää vastapäätä. Kumpikaan ei katsonut toista silmiin enää koskaan. En päässyt myöskään bussilla kotiin, vaan eksän äiti heitti minut ja piti seksivalistusta autossa...

”Ei elämäni kohokohtia”

– Tulipa sitten kokeiltua seksitamponia. Mies on reissutyössä ja oli tietty kiva harrastaa seksiä silloin kun hän sattui olemaan kotona ja ne perhanan menkat haittaa. No, akti meni hyvin ja verta ei ollut missään. Mutta sitten en millään saanut sitä hiton tamponia ulos. En samana iltana enkä seuraavana aamunakaan. Oli perjantai ja mietin, että en halua mennä illalla päivystykseen asian kanssa. Soitin aikuisneuvolaan, että olisi pieni ongelma. Neuvolassa oli opiskelija harjoittelemassa ja he kysyivät, saako harjoittelija olla paikalla poisto-operaation aikana. Lupasin.

Neuvolan täti kysyi, että mitähän sieltä tarkalleen ottaen pitäisi poistaa. Kohta hän sitten väitti, että ei siellä mitään ole. Vastasin, että aivan varmasti on. Lopulta hän löysi tamponin jostain kohdun suulta ihan lytyssä. Kyseli, että miten olen sen saanut sinne sillä tavalla. Voin kertoa, että harvoin nolottaa mikään, mutta näin nelikymppisenä se ei ollut elämäni kohokohtia. Enkä taatusti tunge sellaista tamponia enää toosaan.

”Mies pelästyi”

– Minulla oli hiuspidennykset päässäni ja kesken session mies veti minua hiuksista niin, että pidennykset jäivät hänen käteensä. Kyseinen mies pelästyi hiukan, sillä hän ei tiennyt, että minulla on hiuspidennykset. Samalla kerralla tapahtui myös toinen moka. Olin sheivannut aikaisemmin kulmakarvani pois ja piirtänyt ne. Touhujen jälkeen menin vessaan katsomaan itseäni peilistä ja eiköhän toinen kulmakarvani ollut pyyhkiytynyt kokonaan pois.

Mikä seksimoka on jäänyt mieleesi? Kerro tarinasi kommenttikentässä!

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 11.5.2020.