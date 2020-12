Nyt puhuvat naapurit: Tällaista seksiä suomalaiset ovat nähneet naapuriensa harrastavan – ”Katselimme kateellisina koko toimituksen ajan”

Ilta-Sanomien seksikyselyssä kävi ilmi, ettei naapurien seksielämältä voi aina välttyä.

Naapuri harrasti seksiä keskimmäisen kerroksen parvekkeella todella antaumuksella – hän ei vain tajunnut, että me vinosti yläpuolella asuvat näemme kaiken, 23-vuotias nainen kertoo.­

”Eihän seksin harrastamisessa mitään outoa ole, mutta kyllä verhot voisi laittaa kiinni, ettei ihan kaikille näy, mitä puuhataan”, kommentoi 41-vuotias mies Ilta-Sanomien seksikyselyssä.

Kyselyssä kysyttiin, mikä on oudointa, mitä naapurin on kuullut tai nähnyt seksin saralla tekevän.

Eniten kommentoitiin kerrostaloissa asunnosta toiseen kantautuvia ääniä. Varsin moni oli kuitenkin myös nähnyt naapuriensa harrastavan seksiä. Useat vastaajat pitivät tilanteita häiritsevinä, mutta osa suhtautui niihin myös huumorilla.

Äänet pitää naapurin sietää

– Omassa kodissa saa viettää niin sanottua normaalia elämää, ja siihen kuuluvat myös seksin äänet. Ne pitää naapurin sietää, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Samalla hän muistuttaa, että naapurien tulee kuitenkin kunnioittaa toisiaan myös tässä asiassa.

Jos hyvin kovaäänistä seksiä on jatkuvasti, ja naapuri siitä vaikkapa viestillä huomauttaa, tämä pitäisi ottaa huomioon samalla tavalla kuten huomautus mistä tahansa häiritsevästä melusta.

– Tästäkin aiheesta on naapuririitoja syntynyt. Näissä tapauksissa kyse on usein jo ollut tarkoituksellisuudesta: halutaankin tulla kuulluksi ja nähdyksi.

– Sanoisin, että juuri siinä menee naapurin kunnioittamisen raja, onko kuuluminen tai näkyminen vahinko vai tarkoituksellista.

Seksin harrastaminen muiden nähden voi olla rikos

Naapurin näkemässä seksissä tai alastomuudessa on mahdollista myös syyllistyä sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen, sanoo ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista.

Rikoksen tunnusmerkistö täyttyy siinä vaiheessa, jos joku alastomuutta tai seksiä nähnyt kokee sen paheksuttavana.

– Jos alastomuus tai seksi on naapurin mielestä ok, ei se silloin mikään rikos ole – mutta jos yksikin ihminen kokee sen aiheuttavan häiriötä tai ahdistusta, silloin tämä rikos täyttyy helposti.

Saako omalla parvekkeella tai pihalla harrastaa seksiä?

Pynnönen ja Roimu muistuttavat, että sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen voi syyllistyä myös yksityisellä alueella – esimerkiksi omalla parvekkeella tai omakotitalon pihalla, mikäli niissä ei ole mitään näköestettä.

– Jos harrastat seksiä kerrostalon parvekkeella, johon on suora näkyvyys muilta parvekkeilta tai vaikkapa ylemmistä asunnoista, niin melko varmasti jollekin talossa aiheutat pahennusta, Roimu sanoo.

Liian utelias naapurikin voi syyllistyä rikokseen.

– Jos suoraa näköyhteyttä ei ole, mutta naapuri uteliaisuuttaan menee katselemaan toisen omalle pihalle tai nousee kurkkimaan parvekkeen kaiteiden yli, saattaa hän syyllistyä kotirauhan rikkomiseen.

Tällaista naapurien seksi on

”Seinänaapurin nainen ulvoi kuin hyeena suhteen alussa. Kun hohto alkoi hiipua, vaimeni myös huuto. Äänen kovuudesta pystyi hyvin päättelemään parisuhteen tilan. Kun äänet loppuivat kokonaan, tiesin, että suhde oli päättynyt.” Mies, 49

”Kerran on tullut yllätettyä naapuripariskunta kesken hommien kellarista, mutta kyllähän sen ymmärtää, kun kotona on neljä lasta. Olivat lähteneet hakemaan mattoa kellarista.” Nainen, 32

”Naapurit harrastivat seksiä omakotitalonsa paljussa. Muuten hyvä, mutta mitään suoja-aitaa tonttien välissä ei ole, vaan näkymät suoraan toimintapaikkaan.” Nainen, 32

”Naapuriin muutti nuori pariskunta. Ei mennyt pitkään, kun alkoivat myös minun yölliset heräilyni, kun uusi naapurin nainen sai kyytiä. Luulin ensimmäisillä kerroilla, että sikaa tapettiin, mutta pikkuhiljaa asioiden todellinen laita tuli ilmeiseksi. Joku toinen naapuri laittoi heippalapunkin, mutta meno ei muuttunut. Muutin pois.” Mies, 44

”Kerrostalojen parvekkeet ja ikkunat olivat toisiaan vasten. Illalla pimeän saavuttua yhden vastapäisen naapurin asunnossa oli täysi akti päällä useana iltana. Valot paloivat ja verhot olivat auki, mikään ei jäänyt epäselväksi, suuseksi tai asennot. Taloyhtiömme eläkeläisillä varmasti riitti siunailtavaa.” Nainen, 45

”Naapuri harrasti kerran seksiä keskimmäisen kerroksen parvekkeella todella antaumuksella – ei vain tajunnut, että me vinosti yläpuolella asuvat näemme kaiken.” Nainen, 23

”Kerrostalossa asuessa vastapäisessä talossa tien toisella puolen pariskunta remontoi asuntoa, ja yhdessä hetkessä he avoimesti ikkunan edessä antautuivat pöytää vasten nauttimaan toisistaan. Toinen kokemus samassa talossa oli, kun eräs mies viihdytti itseään verhot auki niin, että mitään ei jäänyt epäselväksi.” Nainen, 25

”Naapurin emäntä on pettänyt miestään tämän kaverin kanssa. He ovat tapailleet pitkin kyliä, pimeän turvin omien ulkorakennustenkin suojissa. Touhu jatkui vuosien ajan ja oli pienessä kyläyhteisössä yleisessä tiedossa.” Nainen, 44

”Joskus yöllä heräsin naapurin kovaäänisiin petipuuhiin. Hetkeä myöhemmin kuului kauhea rymähdys, ja ajattelin, että nyt taisi sänky hajota. Eikö vain seuraavana päivänä ollutkin talon roskakatoksen vieressä kovia kokenut sängynrunko.” Mies, 28

”Aktin jälkeen huudatettiin stereoissa Abban The Winner Takes It All -kappaletta. Tämä toistui useampaan otteeseen, eikä jäänyt yhtään epäselväksi, että sitä ennen todellakin harrastettiin seksiä.” Nainen, 37

”Helsingissä kantakaupungissa kattohuoneiston sisäpihan puoleisella parvekkeella naapurin nainen sai seksiä hitaasti takaapäin kaidetta vasten eräänä kesäyönä. Me katselimme kateellisina koko toimituksen ajan saunasta, jossa olimme aamujatkoilla.” Nainen, 40

”Naapurit rakastelivat parvekkeen kaidetta vasten, ja nainen kiepsahti sen yli nurmikolle. Onneksi oli ensimmäinen kerros.” Mies, 61

”Vanhat naapurit tuppasivat harrastamaan seksiä kaikissa julkisissa tiloissa missä voivat: roskakatoksessa, saunassa, pyykkituvassa ja häkkikellarissa. Ei ollut kerran tai edes kaksi, kun heihin törmäsin puuhissaan.” Mies, 22

”Ensimmäisessä omassa kämpässäni rapun vastapäisen asunnon naapurit hinkuttivat ulko-ovea vasten todella, todella usein. En keksi tähän mitään muuta syytä kuin sen, että sen haluttiinkin kuuluvan rapussa kaikkialle. Minua ei haitannut, mutta yläkerran mummo taivasteli syntistä nuorta paria.” Nainen, 31

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 25.7.2020.