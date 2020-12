Totuus miehen ”työporukan” Levin-reissusta paljastui julmalla tavalla – kotiin palatessa miestä odotti tyhjentävä näky

Petetyt paljastavat, miten heidän kumppaninsa jäivät kiinni uskottomuudesta.

Joskus kumppanin pettäminen paljastuu karusti ja yllättäen. Osa taas aavistaa puolison petollisuuden muuttuneesta käytöksestä ja huolestuttavista merkeistä.

Paljastui pettäminen sitten miten tahansa, on seurauksena lähes aina särkyneitä sydämiä.

Kokosimme Vauva.fi-keskustelupalstalta kertomuksia siitä, miten puoliso on jäänyt rysän päältä kiinni.

Tietokoneen sivuhistoria paljasti

– Alkoi tulla yhteisen harrastuksen tiimoilta tapaamisia, joihin minä en yhtäkkiä ollutkaan tervetullut. Työpäivät venyivät ja paukkuivat. Yhteisen tietokoneen sivuhistoria viimeistään paljasti intuitioni oikeaksi, kun totesin miehen käyneen ihailemassa erään harrastusporukan naisen kaikki Facebook-kuvat läpi. Samalla kävi ilmi, että harrastusporukassa, jossa kuvittelin minullakin olleen ihan hyviäkin ystäviä, näiden kahden vehtailu oli ollut jo hyvän aikaa tiedossa.

Suihku ja mustat hiukset paljastivat

– Ensimmäinen merkki oli kun suihkun pää oli jätetty ihan törkeän alas, siis suihkuun mennessäni se törrötti ihan naamani edessä, eri korkeudella kuin ikinä ennen. Toisena merkkinä asunnosta alkoi löytyä pitkiä mustia hiuksia – itse olen platinablondi. Sitten miehen viestit menivät sisällön piilotuksen taakse, ja kännykkä tuli mukaan siis aivan kaikkialle. Viimeiseksi niitiksi eksä alkoi hirveän mustasukkaiseksi minusta, alkoi epäillä ja syytellä pettämisestä ja ratsasi puhelimeni, Facebookini ja sähköpostini kysymättä. Eron jälkeen mies muutti suoraan pitkä- ja mustahiuksisen naisen luokse eikä ikinä myöntänyt pettämistään. Nainen, entinen yhteinen tuttumme, esti minut Facebookissa, kuten eksäkin.

Kylmäpäinen juoni ikävässä tilanteessa

– Mies oli lähdössä ”työporukalla” Leville ja oli jättänyt lentoliput pöydälle yöksi. Aamulla heräsin aikaisemmin ja näin liput. Luin niistä mieheni ja toisen naisen nimet. Kun mies heräsi, esitin etten huomannut mitään. Saatoin miehen lentoasemalle ja menin järjestämään eroa kotiin. Sain viikon touhuta rauhassa ja mies sai palata tyhjään kotiin.

”Mies oli sanonut olevansa sinkku”

– Olin miehen kämpillä ja mies itse oli töissä. Ovikello soi, menin avaaman ja oven takana oli 19-vuotias hento tyttö, jolla siis oli suhde miesystäväni kanssa. Hän myönsi asian, ei tiennyt minun olemassaolostani, vaan mies oli sanonut olevansa sinkku. Olin itse tuolloin 28 ja mies oli 32. Lähdin miehen kämpiltä, menin suoraan hänen työpaikalleen ja kerroin tytöltä terveisiä. Juttu päättyi puoleltani siihen, mutta mies vinkui vielä seuraavat puoli vuotta takaisin.

”Piti olla ihan vain jätkien kalastusreissu kaverin mökillä”

– Ex-miehen miespuolinen kaveri lipsautti minulle vähän liikaa yhdestä poikain mökkireissusta. Piti olla ihan vain jätkien kalastusreissu kaverin mökillä. Jostain kumman syystä sinne oli jostain tupsahtanut silloisen mieheni entinen tyttöystävä kavereineen. Ja kyllä siellä oltiin seksiä harrastettu.

Olohuoneen lattialla odotti ikävä yllätys

– Löysin olohuoneen lattialta taitellun paperinpalan. Normaalisti se olisi lentänyt roskiin, mutta päätin katsoa mitä se sisältää, kun jotenkin tuntui, että se oli kuin minua varten siihen aseteltu. Paljastui hostellin kuitiksi, missä miehen allekirjoitus alla. Siinäpä oli selvittelyä ukolla.

”Olihan se raskasta luettavaa”

– Avovaimon säätö meni liian pitkälle. Tiputti postiluukusta kirjeen, jossa ei ollut nimeä ja kirje tuli 6.30 aamulla. Avasin tietenkin sen keittiössä, koska siinä ei ollut nimeä. Siinä se säätö sitten tilitti ikuista rakkautta ja muuta. Olihan se raskasta luettavaa, kun yksityiskohtia ihanasta viikonlopustakin mökillä – avokin piti olla kyllä ihan muualla silloin. Vein kirjeen sänkyyn naisen käteen. Sanoin, että luettuasi voit pakkailla kamoja. Alkoi selitys ja vaikerrus. Sanoin, että miten luulet oikeasti puhuvasi itsesi tilanteesta ulos. Onneksi asunto on kokonaan minun, joten heippa.

Ravintolakuitti johti tunnustukseen

– Löysin kuitin lattialta. Kyseessä oli illallinen ravintolassa, joka sijaitsi toisella puolella kaupunkia ja vielä sellaisella alueella, johon mies ei normaalisti kyllä ikinä menisi. Mies sanoi, että ei ole koskaan kuullutkaan kyseisestä ravintolasta, ja että kuitti on varmaan tippunut hänen kaverilta heillä käydessään. No kuitista näkyi kuitenkin se, että lasku on maksettu miehen kortilla. Sitten mies vaihtoikin tarinaa, oli muka mennyt ravintolaan kaverinsa kanssa. No eihän se enää tuossa vaiheessa ollut uskottavaa – lopulta tunnusti.

”Poseerasi profiilikuvassaan miesystäväni kanssa”

– Minulle lätkähti Facebookista kaveriehdotus. Kyseessä oli nainen, joka poseerasi profiilikuvassaan miesystäväni kanssa, kuvassa oli kommentteina onnitteluja nuorelle parille. Oltiin etäsuhteessa (eri maissa) ja mies oli elänyt totaalista kaksoiselämää omalla tahollaan.

Tamponipaketista löytyi viesti

– Tamponipakettini (kotonani!) sisäpuolelle oli jossain vaiheessa kirjoitettu naisellisella käsialalla, että lainasin yhden (jos toisenkin) ja toivottavasti ei haittaa. Lähdin samana iltana.

Selittely ei auttanut

– Löysin miehen tavaroista vajaan kortsupaketin. Me emme siis kortsuja käytä. Kysyin mieheltä niistä ja hän vastasi niiden olevan vasta sinkkuuntuneen kaverinsa. Kysyin tältä kaverilta myös, joka sanoi miehen pettävän minua. Puhuin uudestaan miehen kanssa, jolloin vasta myönsi tekonsa ja sivusuhteensa.

Inhottava löytö taskusta

– Aamutakin taskusta löytyi kuivunut ja verinen tamponi kääräistynä vessapaperiin. Itse kun en tamponeja käytä, niin asia oli harvinaisen selvä. Mies yritti saada minut jäämään polvillaan itkien. Työnsin hänen kouraansa tuon löydön.

Missä hääkuva?

– Kodistamme oli kadonnut häävalokuvamme. Mies oli tosi vaikeana ja selitteli kaverijäynää, olivat saunoneet. Ryntäsi ulos soittamaan kaverilleen, joka minusta tuntui oudolta. Ystävätär olikin halunnut polttaa mieheni uskottomuudesta.

”Pikkuhousut, jotka eivät olleet minun”

– Löysin aamutakkini taskusta pikkuhousut, jotka eivät olleet minun. Mies meni niin vaikeaksi, että tajusin heti homman nimen. Itkin ja pakkasin, mieskin itki ja hoki, että puhutaan vielä, mutta otin laukkuni ja lähdin. Ne alushousut olivat jotkin koon xs pitsiunelmat ja itse käytän m-koon puuvillapikkareita. En halua edes ajatella, millainen nainen niissä pitsipöksyissä on ollut sisällä... ja miksi jätti ne minun löydettäväksi.

Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 5.2.2019.