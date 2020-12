Sanna, 28, ja Salla, 26, kannustavat kokeilemaan nautintoa lisäävää harjoitusta: ”Se on paineetonta, ei ole pakko kiihottua”

Nautinnon saamista voi opetella aivan kuin mitä tahansa muutakin asiaa.

Nautinto on seksuaalisuuden saralla pinnalla. Miten sitä löytäisi? Miten sitä voisi tutkia turvallisesti yksin tai yhdessä toisen kanssa?

Kirjoja ja kurssejakin on julkaistu.

Näin kertovat viittä vaille valmiit seksuaalineuvojat Salla, 28, ja Sanna, 26. He ovat ”nautinnon asialla”, ja puhuvat seksistä ja seksuaalisuudesta myös sosiaalisessa mediassa.

– Se, että naisen nautinto on noussut puheenaiheeksi, on tärkeä juttu. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että moni ottaa paineita seksissä onnistumisesta ja siitä, että pitäisi nauttia ja olla voimaantunut, seksuaalisesti itsevarma nainen, Sanna sanoo.

Nautinnon tiellä voivat olla esimerkiksi stressi, itsekriittisyys, ulkopuoliset odotukset tai ulkonäköhuolet.

– Jos yrittää vaikka koko ajan päästä orgasmiin, mutta halu ei tule itsestä vaan vaikka somesta tai kumppanilta, Salla antaa esimerkin.

Toisen miellyttämiseen keskittyminen voi niin ikään haitata nauttimista.

Sanna ja Salla muistuttavat, että seksuaalisuus on hyvä asia, jossa on paljon kauneutta.­

Jokaisella oma nautintonsa

Jokainen nauttii omalla tavallaan ja eri asioista. Yhdelle ei maistu lainkaan esimerkiksi sooloseksi, toinen kaipaa avointa suhdetta. Kolmas ei ole kiinnostunut seksistä ylipäänsä.

Salla ja Sanna ovat pistäneet merkille, että yksi puhekohinan aihe on viime aikoina ollut se, ”voiko” naisella olla useita kumppaneita.

– Se on todellakin ihan ookoo! Naisellakin on aina oikeus oman nautinnon toteuttamiseen, Sanna sanoo.

Sama pätee kaikkiin muihinkin sukupuoliin.

Nautinnon saamista ja seksiä voi opetella aivan kuin mitä tahansa muutakin asiaa.

– Elämä ei ole niin kuin telkkarissa, että kun on kerran pussattu, ryhdytään heti toimintaan, Salla sanoo.

Jos kaikki ei mene suunnitellusti tai heti ei tunnukaan hyvältä, asiaan voi suhtautua lämmöllä ja huumorilla – tässähän sitä opetellaan!

– Kannattaa tutkia innostuksella ja kiinnostuksella, että mikä sytyttäisi.

Näin lisäät nautintoa

Jos haluat ymmärtää paremmin, mistä juuri sinä nautit, lähde tunnustelemaan – yksin tai yhdessä – millaisesta kosketuksesta tykkäät.

Muita keinoja nautinnon lisäämiseen ovat muun muassa:

Lue kirjallisuutta – siitä voit saada lisää ajatuksia. Esimerkiksi Marja Kihlströmin Iso O, Ina Mikkolan Runkkarin käsikirja ja Elina Tanskasen Parempaa seksiä ovat päteviä teoksia.

Tee arjessasi kaikkea sitä, mistä nautit. Nautinto lisää nautintoa.

Tutki ja keskity eri aisteihin. Onko vaikka jokin tuoksu tai materiaali tai lämpötila, joka auttaa sinua luomaan miellyttävän olotilan?

– Jos sinulla on ongelmia, etkä pääse eteenpäin tai sinun on vaikea keskustella kumppanisi kanssa, on hyvä käydä juttelemassa ammattilaiselle.

Keskustelu kumppanin kanssa voi alkaa viritä jo siitä hetkestä, kun ajanvaraus on tehty.

Nautinnon lähteille voi päästä vaikka suihkussa.­

Hellyysharjoitus – ilman paineita

Kokeile tätä hellyysharjoitusta.

– Se on paineetonta. Ei ole pakko kiihottua eikä koskemisen tarvitse johtaa seksiin. Voit vain nauttia hyvästä, omasta kosketuksestasi.

Varaa aikaa noin 15–30 minuuttia.

Valitse rauhallinen tila. Hyvä harjoituspaikka on oma sänky, sohva tai pehmeä alusta lattialla.

Ole alasti tai pue esimerkiksi ohut yöpaita, jolloin pystyt koskettamaan paljastakin ihoa.

Mene selinmakuulle ja laita kädet palleallesi, alimpien kylkiluiden päälle. Voit hengittää aluksi syvään laskemalla neljään, sitten ulos laskien samalla kuuteen. Tee näin kymmenisen kertaa.

Kosketa ensin rintakehääsi ja kylkiäsi. Tunnustele ihoasi, luitasi, hengityksen liikettä rintakehässä, erilaisia aistimuksia ja tuntemuksiasi.

Voit pysäyttää kätesi johonkin tiettyyn kohtaan, joka kaipaa kosketusta.

Jos kehossasi nousee esille epämiellyttäviä tuntemuksia, ahdistusta, kipua tai jännitystä, anna käsiesi levätä lempeästi ja hengitä hetki syvään.

Siirrä tämän jälkeen huomiosi niskaan, kaulaan, kasvoihin ja päähän. Tunnustele aistimuksia tällä alueella.

Nouse tämän jälkeen hitaasti istumaan ja sivele jalkojasi lantiosta ulkoreittä alas pikkuvarpaaseen ja sieltä isovarpaan kautta ylös sisäreittä pitkin. Tee tämä vaikka kolme kertaa omaan tahtiisi.

Hiero sitten jalkateriäsi ja varpaitasi. Tämä on hyvä hetki levittää jalkoihin jalkavoidetta, jos käytät sellaista.

Seuraavaksi voit alkaa tunnustella, puristella, hieroa tai sivellä pakaroitasi. Ota vastaan kaikki aistimukset ja tuntemukset.

Hengitä syvään ja rauhallisesti sisään ja ulos ja laskeudu jälleen selinmakuulle.

Sulje silmäsi ja laske kätesi hetkeksi alavatsasi päälle. Hengittele syvään muutaman kerran.

Kiitä itseäsi harjoituksen tekemisestä.

Jää hengittelemään ja aistimaan kehoasi ja tuntemuksiasi niin pitkäksi aikaa kuin tuntuu hyvältä.

Harjoitusta voi tehdä säännöllisesti vaikkapa viikoittain esimerkiksi aamulla heti herättyään tai iltasella ennen nukkumaanmenoa – tai jonain muuna sopivalta tuntuvana hetkenä esimerkiksi suihkun jälkeen.

Voit aloittaa harjoituksen jo suihkussa käydessäsi. Keskity silloin tuntemuksiisi ja suihkussa käymiseen täydesti.

Harjoitus löytyy myös Sexpon sivuilta.