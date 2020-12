Suosikkiasento takaa monelle naiselle nautinnon – näin teet siitä vielä kuumemman

Nainen päällä – siitä tykkäävät Ilta-Sanomien seksikyselyn mukaan sekä naiset että miehet.

Päällä ratsastavan vartalo on kaikkinensa alla makaavan näkösällä. Se voi kiihottaa visuaalisesti – oli alla ihailevan sukupuoli sitten mikä tahansa. Tässä jutussa asiantuntija kommentoi asentoa heteroseksin näkökulmasta.­

Ilta-Sanomien seksikyselyn mukaan Suomen suosituin seksiasento on selvä: takaa päin sen olla pitää.

Kakkos- ja kolmossijoissa vastaukset eroavat jo enemmän. Jos naisilta kysytään, hopeasijalle nousee lähetyssaarnaaja ja pronssin nappaa ratsastus eli nainen päällä. Miehillä nämä sijoittuivat toisinpäin.

Liki neljännes miehistä pitää Ilta-Sanomien kyselyn mukaan suosikkiasentonaan sitä, kun nainen ottaa ohjat ja nousee päälle.

Asento on myös monen naisen mieleen. Mikä mahtaa selittää suosiota?

– Aivan ensimmäisenä tulevat mieleeni ne ihanat näkymät, jotka ovat ”ratsun” silmien edessä ja käsin helposti saatavilla, vastaa erityistason seksuaaliterapeutti Tiina Böhling-Salonen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

Nainen päällä -asentoon löytyy monia kulmia kokeiltavaksi.­

Naisella rinnat ovat esillä, ja niihin on helppo tarttua käsin, hyväillä ja puristella.

– Kun nainen kumartuu eteenpäin, voi mies samalla suudella ja imeä rintoja. Nainen voi ”hukuttaa” miehen rintoihinsa.

Mies näkee myös, kuinka penis uppoaa naisen sisälle, sillä naisen sukuelimet ovat avoinna katsottavaksi. Takamuksestakin saa otettua kiinni.

– Nainen voi liikuttaa ylävartaloaan niin eteen- kuin taaksepäin, ja näin on mahdollista saada aikaiseksi molemmille erilaista tuntumaa.

Molempien on myös helppo hyväillä klitorista joko käsin tai lelun avulla. Naisen kumartuessa eteenpäin kumppanit voivat suudella toisiaan helposti.

Asento on siis varsin moniulotteinen. Moni nainen myös kokee saavansa siinä helpoimmin orgasmin.

Alla olevassa grafiikassa näkyvät tulokset kaikenikäisiltä vastaajilta. Vastaajien alaikärajaksi määriteltiin suojaikärajana tunnettu 16 vuotta, yläikärajaa ei ollut. Alimpana olevat luvut ovat prosentteja kaikista vastaajista.

Miesten mieleen

IS:n kyselyyn vastanneista miehistä 24 prosenttia ilmoittaa nainen päällä -asennon suosikikseen.

Böhling-Salonen arvelee, että se johtuu juuri asennon visuaalisesta kiihottavuudesta.

– Ratsastaja on kaikkine ihanuuksineen saatavilla. Moni mies tykkää myös olla vietävänä, ja mikäpä siihen on parempi kuin se, että nainen on ratsailla ja päättää, miten edetään.

Jos ratsastaminen ei innosta, se voi johtua kehonkuvan liittyvistä epävarmuuksista ja huonosta itsetunnosta.

– Siinähän tosiaan koko vartalo kaikkinensa on täysin toisen näkösällä. Toivon kuitenkin, että näistä seikoista huolimatta naiset uskaltautuisivat rohkeasti kokeilemaan, mitä kaikkea ihanaa tämäkin asento voi antaa, Böhling-Salonen kannustaa.

Näin saat uudenlaista tuntumaa

Vaihtele ylävartalon asentoa. Mene lähelle miehen rintakehää tai kallistu taaksepäin.

Laita kädet taakse, miehen reisille tai alustaa vasten.

Käänny selin mieheen päin. Silloin näkymät ja käsillä hyväilyn mahdollisuudet ovat taas erilaiset.

Jos mieskin innostuu ideasta, sido hänen kätensä ja jalkansa kevyesti esimerkiksi huiveilla, köysillä, sukkahousuilla tai sukilla vaikkapa sängyn jalkoihin. Silloin sinulla on täysi määräysvalta siihen, mitä tapahtuu.

Myös näin voit muunnella asentoa:

Katso kokovartalopeiliin!

Leikittele peniksen kanssa. Nouse välillä kokonaan pois, laittaa penis välillä aivan lähelle häpyhuulia ja kiusoittele miestä. Painaudu välillä syvään, tee välillä vain pientä liikettä.

Pyörittele lantiota kevyesti tai liikuttele sitä vasemmalle ja oikealle tai eteen ja taakse. Kun sen tekee hitaasti ja keskittyneesti, mies on kuin sulaa vahaa.

Sido silmät ja anna ihon aistia.

Käy makaamaan miehen päälle.

Mies voi puolestaan kokeilla esimerkiksi päällä ratsastavan naisen sivelyä vartaloöljyllä. Kehojen liukkaus saa aikaan omanlaistaan tunnelmaa.

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.-8. kesäkuuta 2020.