”Terkkari veti kortsun kynttilän päälle” – uutuuskirja seksuaalikasvatuksesta muistuttaa, kuinka tärkeää seksistä on puhua

Seksuaalikasvatuksessa on vielä paljon parantamisen varaa, selviää erityistason seksuaaliterapeutin Marja Kihlströmin uudesta kirjasta.

Eräänä päivänä opettaja pyytää 13-vuotiasta Marjaa ulos luokasta. Käytävällä ahdistuneen oloinen opettaja kysyä töksäyttää, tarvitseeko Marja apua ehkäisyn hankintaan.

– Olin ihan että mitä? Minähän olen neitsyt! erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström (NACS), nyt 35, kertoo.

Opettaja ei kysynyt, mitä nuorelle Marjalle kuuluu, miltä hänestä tuntuu tai mitä hän ylipäänsä tietää seksistä tai seksuaalisuudesta. Opettajan oli tavoittanut juoru siitä, että Marja olisi harrastanut seksiä koulun diskossa.

Se ei ollut totta.

Marja oli kylläkin pussaillut erään pojan kanssa, mutta lähtenyt kotiin jo iltakymmeneksi. Poika sen sijaan päätyi väittämään, että hän oli ”pannut Marjaa diskon vessassa”.

Tämän seurauksena joukko kiusaajia otti Marjan silmätikukseen.

– Abigaalassa sain ”huorapalkinnon”. Opettajat olivat läsnä. Abit olivat myös ottaneet salaa takapuolestani valokuvia, joiden päälle he olivat kirjoittaneet ”sakkolihaa”, Kihlström kertoo.

Lienee selvää, että moinen kokemus jätti kipeitä jälkiä.

– Se sattui ihan hirveästi ja sai miettimään, mikä vika minussa on. Jouduin kovettamaan itseäni. Teinimäinen reaktioni oli se, että päätin olla ottamatta Karkkilasta poikaystävää. Onneksi kotona minulle sanottiin, että olen ihana.

Urheilulukioon Kihlström lähti Helsinkiin. Sinne vei koripalloharrastus, mutta kiusaamiskampanja antoi pontta kotikaupungin jättämiselle.

– Minua on auttanut se, että olen puhunut asiasta ja jakanut tarinaani. Silloiset abit ovat myös pyytäneet minulta anteeksi, ja minä olen antanut anteeksi.

Sitä on ollut vaikea niellä, että aikuiset eli opettajat olivat vaiti.

Marja Kihlström on vienyt uuden kirjansa lastensa kouluun ja päiväkotiin joululahjaksi.­

Oppia aikuisille

Omat kokemukset ovat yksi syy siihen, että Kihlström halusi kirjoittaa kirjan seksuaalikasvatuksesta. Teos Oikeilla nimillä – seksuaalikasvatusopas aikuisille (Kosmos) ilmestyy keskiviikkona.

Vastaanotollaan Kihlström törmää puolestaan toistuvasti siihen, että seksuaalisuuteen liittyvät pulmat juontavat juurensa lapsuuteen ja nuoruuteen.

Seksuaalikasvatus tarkoittaa tiedon jakamista seksuaalisuudesta ja seksistä ikätasoon sopivalla tavalla. Lapsiperheissä se on lasten kysymyksiin vastaamista, tunne- ja turvataitojen opettelua ja kehonosien nimeämistä.

Laajemmin ottaen kyse on seksuaalikulttuurista. Siitä, miten seksistä ja seksuaalisuudesta puhutaan ja mitä siitä kerrotaan. Kotona, koulussa, netissä, bussipysäkillä.

– Yläasteella seksistä ei puhuttu mitään, ala-asteella oli yksi tunti kuukautisista ja biologiassa tunti lisääntymisbiologiasta, Kihlström muistelee omia kouluvuosiaan.

Äiti antoi tunteille nimet. Hänelle Kihlström pystyi kertomaan mitä vain, ja häneltä Kihlström pystyi kysymään mistä asiasta tahansa.

– Seksuaalisuus oli osa elämää eikä siitä vaiettu, mistä olen todella kiitollinen.

”Se oli niin noloa!”

31.1.1998 Tänään meillä oli seksivalistusta, terkkari tuli luokkaan, jaettiin kortsut pulpeteille ja katsottiin, kuinka terkkari veti kortsun kynttilän päälle. Se oli niin noloa! Kerroin äidille kotona, ja äiti kysyi, minkä värinen se kynttilä oli. Vastasin että oranssi, ja äiti alkoi nauraa. Terkkarilla oli ollut sama kynttilä äidinkin aikana käytössä.

Näin kertoo 36-vuotias nainen Kihlströmin kirjassa.

Seksuaalikasvatuksessa on yhä paljon tehtävää. Se näkyy muun muassa niissä lukuisissa viesteissä, joita Kihlström on saanut.

Omassa ja kavereideni perheessä esimerkiksi seksistä ei puhuta, se saatetaan jopa kieltää. Ala-asteikäisenä kuulin itse kaverilta, mistä lapset tulevat. Kun kysyin tätä vanhemmiltani, he väittivät edelleen haikaran tuovan ne. Minua vanhempieni valehtelu suututti. Päädyin ottamaan asiasta selvää katsomalla kavereiden kanssa pornoa. Kun aloin teininä kokeilla, tykkäänkö pojista vai tytöistä, jouduin kokemaan asioita, joista ajattelin, että tällaistahan seksi on, niinhän se pornossakin esitettiin – vaikka en itse pitänyt siitä.

Näin kertoi 19-vuotias tyttö Kihlströmille Instagramissa.

Tietoa on saatavilla, mutta se ei edelleenkään tavoita läheskään kaikkia aikuisia.

– Opetamme lapsille esimerkiksi liikennesäännöt ja hampaiden harjauksen. Jos seksuaalisuudesta ei kerrota, se on mielestäni heitteillejättöä, Kihlström sanoo.

Seksuaalikasvatus ei ole ”seksin opettamista” eikä se yllytä lapsia ja nuoria seksin pariin.

Yksi tärkeä tarkoitus on suojata lasta.

– Mitä tarkoittaa toisen rajojen kunnioittaminen, seksin perustuminen suostumukseen ja mitä tehdä, jos ei tunnu hyvältä. Lapsille ja nuorille pitää opettaa, miten kunnioittaa omaa ja toisten kehoja.

Edes joulupukin syliin ei saisi pakottaa ketään, Kihlström muistuttaa. Jo siinä rikkoutuvat rajat ja herkästi myös turvallisuuden tunne.

Seksuaalikasvatus suojaa lasta myös seksuaaliväkivallalta.

– Lapsi tai nuori voi silti joutua seksuaaliväkivallan uhriksi. On tärkeää kertoa, miten voi toimia, jos oman kehon rajoja rikotaan.

Lapselle ja nuorelle on hyvä puhua myös siitä, että turvalliselle aikuiselle on tärkeä kertoa hämmentävistä tai ikävistäkin tilanteista.

” Pahimmillaan seksuaalisuudesta saa käsityksen negatiivisena asiana. Tästä syntyneitä lukkoja voi joutua avaamaan aikuisena pitkään, ja nautinto voi olla kaukainen mysteeri.

Nautinto voi jäädä mysteeriksi

Meillä haukuttiin kaikki homot, olivat he sitten telkkarissa tai leffoissa. Homous oli pahinta, mitä isäni tiesi. Pelkäsin itse koko lapsuuteni, miten käy, jos minä olenkin homo, ja pelkään edelleen. – Mies, 25

Seksuaalikasvatus on paikallaan siksikin, että se auttaa tekemään seksistä ja seksuaalisuudesta positiivisen ja iloisen asian. Sellainen seksin ja seksuaalisuuden pitäisi olla ihan jokaiselle.

– Yksi ikävimmistä asioista on se, että seksuaalisuudesta vaietaan. Ei uskalleta vastata lapsen kysymyksiin tai käsketään olemaan hiljaa. Pahimmillaan seksuaalisuudesta saa käsityksen negatiivisena asiana. Tästä syntyneitä lukkoja voi joutua avaamaan aikuisena pitkään, ja nautinto voi olla kaukainen mysteeri.

Seksiä ja seksuaalisuutta koskeva puhe – tai puhumattomuus – vaikuttaa omiin suhteisiin ja käytökseen.

– Rajat voivat olla liian tiukat tai oma käytös voi olla rajatonta. Tai itselleen ei anna lupaa nauttia. Monet sanovat vastaanotollani, että heillä on niin vahvat sisäiset säännöt, että he eivät voi tehdä näin tai olla noin.

Toisinaan seksuaalikasvatuksen aukot näyttäytyvät parisuhteessa haluttomuutena tai etäisyytenä omaan kumppaniin.

– Miten ajattelisimme suhteistamme, jos meille olisi nuoruudessa kerrottu, että ei parisuhde ole ainoa tapa olla yhdessä? Vaan rinnalla olisivat olleet monisuhteisuus ja avoimet suhteet.

Pornostakin on puhuttava

Joku oli löytänyt kirjaston koneelta Internet-sivun ja sieltä videoita, joissa nainen pyöritteli öljyttyjä isoja rintojaan ja juoksi merenrantaa pitkin ilman paitaa. Tietokoneen ympärillä saattoi olla iso lauma poikia kikattelemassa, ja kirjastonhoitaja joutui puuttumaan tilanteeseen usein. Joskus niihin aikoihin mietin, että ei meidän isä ja äiti tee tuollaista. – 31–vuotias mies kirjassa

Lasten ja nuorten kanssa ei saisi vaieta edes niistä kaikkein vaikeimmilta tuntuvista asioista, kuten pornosta.

– Porno on yhden klikkauksen päässä. Ei auta mitään, että sen olemassaolo kielletään. Parasta on kun tietää, mitä porno on, ja että se voi tuntua jännittävältä tai kiihottavalta. Ei se riitä, että lapsen puhelimessa on estot. Porno voi tulla silmille mistä tahansa.

Esimerkiksi kaverin puhelimesta tai itselle tulleena viestinä, jonka lähettää lapsista seksuaalisesti kiinnostunut aikuinen.

Kun aikuinen kokee jonkun asian vaikeaksi, ratkaisuna voi olla vaikeneminen. Kotona tai koulussa.

– Asiaa ei auta sekään, että ollaan vihaisia, jos lapsi tai nuori jää kiinni pornon katsomisesta. Jos kyse on ollut uteliaisuudesta tai mielihyvää aiheuttaneesta kokemuksesta, se voi aiheuttaa häpeää, jolla voi olla pitkäkestoiset seuraukset.

Viisainta olisi suhtautua pornoon neutraalisti. Keskustella yhdessä lapsen tai nuoren kanssa siitä, mistä on kyse, ja miten siihen kannattaa itse suhtautua.

– Porno voi myös säikäyttää, ja nuoren voi olla vaikea kertoa kavereille, että sitä ei haluaisi itse katsoa.

Kerran Kihlström ryntäsi hätiin, kun eräs hänen tuttavansa oli löytänyt pikkukoululaiset tuijottamasta lähes paljaita takamuksia ja puhumasta seksin katselusta. Kyse oli ollut ulkomaisen räppärin videosta, jolle pojat olivat lähinnä hihitelleet. He näyttivät videon heti Kihlströmillekin.

– Termit olivat pojilla hieman sekaisin, ja lasten lähiaikuiset eivät olleet tohtineet kysyä, mitä pojat olivat todella katsoneet. Hetki siinä juteltiin siitä, mitä seksi on, ja tietävätkö pojat, mitä porno on. Sanoin, että on ihan ok tykätä musavideon pepuista, vaikka video onkin suunnattu enemmän aikuisille.

Kaikkien vastuulla

Kihlström kannustaa jokaista aikuista tekemään työtä itsensä kanssa ja pohtimaan omia arvojaan. Mitä minä haluan antaa perinnöksi lapsilleni, joiden haluaa olevan onnellisia?

Lapsi ei voi tietää, mitä kaikkea on lupa tuntea ja tehdä ja minne vetää rajat, jos kukaan ei kerro.

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on myös saada lapsi ja nuori hyväksymään itsensä ja muut. Tiedon puute esimerkiksi sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ruokkii herkästi häpeää, pelkoja ja ennakkoluuloja.

– Kaikkien tyttöjen ei tarvitse olla prinsessoja eikä poikien prinssejä. Pienillekin lapsille voi puhua siitä. Silloin tieto ja ymmärrys kasvavat, mikä vähentää tuomitsemista ja kiusaamista. Olemme kaikki samanarvoisia.

Ja seksuaalikasvatus on kaikkien vastuulla.

– Olisi ihana, jos nuorella olisi jo ennen sitä ensimmäistä seksikertaa ymmärrys siitä, että seksi perustuu aina suostumukseen, ja että siihen kuuluu aina myös puhuminen. Ei se ole mikään mahdoton tavoite!

