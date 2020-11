Suomalaiset avautuvat, miten ja kenen kanssa he ovat pettäneet puolisoitaan – ”Tätä järjestelyä on takana jo 6 vuotta”

IS:n seksikyselyssä paljastettiin sellaisiakin asioita, jotka omalta kumppanilta on salattu.

Syrjähyppy voi tulla ilmi monella tapaa. Kerroimme aiemmassa jutussamme, että totuus voi pompata esiin vaikkapa yhteisen tabletin sivuhistoriasta.

Pettämisen taustalla on monesti laajempia ongelmia. Aina ne eivät edes liity vain parisuhteeseen ja seksielämään, vaan esimerkiksi huonoon itsetuntoon, johon haetaan kohotusta suhteen ulkopuolelta.

Hyvin yleistä on, että pettämiseen päädytään, kun omassa parisuhteessa ei toimi joko kommunikaatio tai seksi.

– Yleinen selittävä tekijä on puhumattomuus suhteessa. Yhteys toiseen on vähäinen tai kokonaan kadonnut, seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta sanoi.

– Hellyyden kaipuu ja halutuksi tuleminen voivat myös olla pettämistä selittäviä tekijöitä. Toisinaan taas sivusuhteelta toivotaan sitä, että tulee nähdyksi kokonaisena ihmisenä.

Kysyimme Ilta-Sanomien seksikyselyssä, minkälaisia syrjähyppyjä parisuhteissa on koettu. Muun muassa nämä kertomukset nousivat esiin:

”Tätä ei olisi saanut tapahtua”

”Kerran petin puolisoani entisen poikaystäväni kanssa. Törmäsimme ravintolassa ja jostain syystä päädyimme yhdessä ravintolan ulkopuolelle. Harrastimme seksiä ensin siinä, sitten siirryimme hieman kauemmas ja jatkoimme. Seksi ei ollut edes suhteemme aikana kovin hyvää, joten en nauttinut kummemmin. Harmitti oikeastaan. Molemmat olimme tahoillamme varattuja, hänellä jopa lapsi uuden naisystävänsä kanssa.

Jälkeenpäin puhuimme suhteistamme, sekä nykyisistä että menneestä yhteisestä. Hän oli onneton, minä taas totesin olevani päinvastoin onnellinen. Sanoin, että tätä ei olisi saanut tapahtua. Tiemme erosivat, ja minä halusin unohtaa tekomme. Ja niin tein, tästä tapahtumasta ei tiedä kukaan. Minä olen vielä saman puolisoni kanssa, ja entinen poikaystäväni on menehtynyt. Enkä edes ajattele häntä juuri koskaan.” Nainen, 40

Jatkoille kaason hotellihuoneeseen

”Kertaluontoinen juttu: kaverin häissä päädyin jatkoille kaason hotellihuoneeseen. Avioliitossa oli pitkä kuiva kausi menossa, ja turhautuneisuus vei voiton maltista. Seksi oli kyllä hyvää, ja yhteinen ymmärrys oli, että siihen yhteen kertaan se jää. Facebook-kavereita olemme kaason kanssa edelleen, mutta emme ole tavanneet sen koommin. En tiedä, tietääkö vaimoni asiasta.” Mies, 38

Syrjähyppy oli sielunkumppani

”Hyppäsin toisen miehen syliin, kun haudoin silloisesta puolisosta eroa. En ole ylpeä itsestäni enkä halua tekoani sen enempää selitellä. Joka tapauksessa tunteet syvenivät, ja rakastuin tähän mieheen. Hän on minun sielunkumppanini. Olemme olleet yhdessä nyt neljä vuotta, ja elämä maistuu ja tunnen olevani elossa.” Nainen, 41

Nainen järjesteli asunnon tyhjilleen

”Olen kerran päätynyt pettämään ja erosin heti tapahtuneen jälkeen. Silloinen kumppani priorisoi milloin työt, milloin ystävät yhteisen ajan ohi. Samaan aikaan erittäin näyttävän näköinen nainen tuttavapiiristäni näki erityistä vaivaa saadakseen minut sänkyyn ja lopulta onnistui.

” Päädyimme hajottamaan kaverin sängyn, joka jokseenkin saatiin uudelleen koottua.

Hän oli järjestänyt asuinpaikkakunnaltani ystävänsä asunnon tyhjilleen ja ’päätyi’ kanssani samaan ravintolaan, josta jatkoimme asunnolle. Humalassa ajatukselle periksi annettuani seurasi pitkä, estoton ja kiihkeä yö. Päädyimme hajottamaan kaverin sängyn, joka jokseenkin saatiin uudelleen koottua. Aamulla oli pää pyörällä upeasta yöstä yhdistyen valtavaan morkkikseen. Ex oli koko viikonlopun reissussa, ja ehdin kerätä itseni ennen paluuta.” Mies, 41

Leimaako pettäminen loppuiäksi?

”Olin tuolloin elämässäni todella hukassa ja hyvin yksinäinen suhteestani huolimatta. Päädyin harrastamaan seksiä suhteen ulkopuolella. Hain vain hyväksyntää ja ihmiskontaktia, mutta se oli virhe.

Mikään ei tietenkään tekoani puolla, ja kadun sitä edelleen hirveästi – vaikka tästä on jo pari vuotta aikaa, ja silloisen kumppaninkin kanssa olemme eronneet. Edelleen kerron kuitenkin uusillekin kumppaneille, että olen joskus pettänyt. Tuntuu, että se on leima, jota kannan loppuelämäni. Jos jotain hyvää tästä kokemuksesta pitäisi etsiä, niin en halua enää koskaan pettää. Toivon, että myös muut näkisivät, ettei sanonta ’kerran pettäjä, aina pettäjä’ kosketa mustavalkoisesti jokaista.” Nainen, 21

Kaikki irti seksistä

”Minulla on ollut monia syrjähyppyjä exieni suhteen. Olen kuitenkin pettänyt aina saman kumppanin kanssa enkä ole koskaan harrastanut seksiä tuntemattomien kanssa.

Olin exäni kanssa kimpassa noin neljä vuotta, ja koko sen ajan minulla oli yksi syrjähyppykumppani, jonka kanssa irrottelin ja pidin hauskaa. Meillä oli mahtavaa yhdessä, ja seksi oli hyvää – mutta tiesimme ettemme voi seurustella, eikä meidän suhteestamme tulisi pitkässä juoksussa yhtään mitään. Joten otimme kaiken irti, mitä saatoimme silloin alle 25-vuotiaana. Nykyisen mieheni kanssa olen ollut kohta 15 vuotta enkä ole koskaan pettänyt.” Nainen, 36

Syyllisyys astuu kuvioon

”Silloin, kun itse on ollut pettäjänä, se on ollut aluksi hyvin kiihottavaa ja jännittävää. Sitten syyllisyys on astunut kuvioihin, enkä oikeastaan osaa sanoa, kumpi on ollut henkisesti raskaampaa itselle – se, että on pettänyt vai se, että on petetty. Kumpaakaan en halua kokea enää. Luotan itseeni, nykyiseen kumppaniini ja suhteeseemme niin, ettei tarvitsekaan. Kumpikin tietää, että jos olisi hinku tehdä jotain salaa, silloin on parempi lopettaa koko suhde.” Mies, 44

Kuumaa, mutta hankalaa

”Onhan se kuumaa – mutta hankalaa, jos jatkuu pitkään. Itse olen pitänyt suuni kiinni. Tieto saattaisi vahingoittaa toista. Kun olen kuullut kumppanin syrjähypystä, se on harmittanut, mutta olemme keskustelleet ja päässeet yli.

Kai sitä on hyvä ymmärtää, että unelma yhden seksikumppanin kanssa elämisestä on aika paljon vaadittu. Ja voi myös kyseenalaistaa, miksi niin pitäisi tehdä. Jokainen parisuhde on omanlaisensa, ja pelisäännöt on hyvä käydä läpi, ja niitä pitää myös välillä päivittää.” Mies, 39

Parasta seksiä ikinä

”Syrjähyppy jatkuu edelleen. Puolisolta en saa seksiä. Seksi ja läheisyys ja se, että tuntee itsensä kauniiksi ja hyväksytyksi, on tärkeää. Me olemme vain hyvät ystävät.

Sivusuhteessani seksi on mielikuvituksellista, kokeilevaa ja parempaa kuin koskaan kenenkään kanssa. Ilman tätä suhdetta parisuhteeni olisi päättynyt jo vuosia sitten. Takana tätä järjestelyä on jo 6 vuotta.” Nainen, 52

Eka kerta sai jatkoa vuosien jälkeen

”Tapasin sattumalta baarissa naisen, jolle olin aikanaan menettänyt neitsyyteni. Päädyimme jatkoille minun luokseni emmekä pystyneet vastustamaan kiusausta, vaan harrastimme seksiä. Se oli upeaa, ja siinä oli mukana paljon tunteita ja muistoja. Olimme molemmat tahoillamme parisuhteessa, joten se mitä teimme oli väärin kumppaneitamme kohtaan. Toisaalta en kokenut huonoa omaatuntoa, vaikka olisi varmasti pitänyt...” Mies, 43

”Koulutus” Lapissa päättyi vieraaseen mökkiin

”Asuimme jo silloisen tyttöystäväni (nykyinen vaimo) kanssa samassa kodissa. Lähdimme työporukalla Lappiin ’koulutukseen’. Jokaisen illan vietimme baarissa ja tanssilattialla, ja nuoren miehen halut olivat liian kovat. Baarissa oli kiihkeitä tansseja, ja eräänä iltana halukas neitonen sai houkuteltua omaan mökkiinsä. Siellä oli useampia neitoja joilla oli ’hoito’ käynnissä. Eipä muuta kuin etsimme vapaan sängyn, ja hommat käyntiin. Oli muuten yksi parhaista seksikokemuksistani.” Mies, 52

Ero seuraavana päivänä

”Olen ollut tietämättäni se toinen nainen kolmeen otteeseen. Jokaisella kerralla olen lopettanut suhteen saatuani tietää. En kaipaa elämääni sellaista draamaa.

Kerran olen pettänyt itse. Harrastin seksiä yhden vanhan tuttuni kanssa, ja se oli ihanaa, mutta häpesin kyllä syvästi. Jätin silloisen mieheni seuraavana päivänä kertomatta asiasta mitään. Suhde oli muutenkin kuollut, eikä hän olisi tästä tiedosta enää mitään hyötynyt.” Nainen, 31

Seksitautiepäily säikäytti

”Olen pettänyt monta kertaa. Pääsääntöisesti kokemukset ovat olleet hyviä. Kerran on käynyt niin, että mies kaivoi minun tietoni ja otti yhteyttä. Asiana hänellä oli, että kävisinkö sukupuolitautitestissä. Hänellä oli kuulemma tippuri, jonka olin mahdollisesti saanut häneltä. Kävin testeissä ja pelkäsin, että olen tartuttanut sen mieheeni. Piti kieltäytyä seksistä kunnes sain tulokset. Onneksi en ollut saanut tartuntaa, eikä mieheni huomannut mitään erikoista.” Nainen, 56

Viimeinen naula parisuhteen arkkuun

”Viime suhteeni lopussa petin. Suhde oli mielessäni jo lopussa, mutta en ollut kertonut sitä vielä kumppanilleni. En pettänyt suunnitellusti, vaan jopa itselleni yllätyksenä harrastin muutaman kerran seksiä toisen kanssa.

Tunsin huonoa omaatuntoa, mutta pystyin elämään asian kanssa. Parisuhde ei tosin kestänyt sen jälkeen enää pitkään, vaan ikään kuin naulasin pettämällä viimeisen naulan suhteeni arkkuun. Syrjähyppy kesti suhteen aikana vain vähän aikaa, mutta itse asiassa jatkuu seksisuhteena edelleen.” Nainen, 36

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.