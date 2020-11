Näin muiden suomalaisten seksielämälle on käynyt korona-aikana: ”Intouduimme ostamaan ensimmäiset seksilelumme…”

Koronapandemia on mullistanut monen suomalaisen elämän. Työelämä on muuttunut, arki on mennyt uusiksi ja monenlaiset uudet rajoitukset ovat tehneet elämästä erilaista.

IS kysyi ihmisiltä koronan aiheuttamista muutoksista verkkokyselyllä. Vastauksia tuli yli 23 000, ja viesti oli selvä: paljon on muuttunut, mutta osa asioista on kevään jälkeen palannut jo ennalleen.

Kaksi kysymystä koski parisuhde- ja seksielämää. Suomalaiset kertoivat, että asiat sujuvat parisuhteessa ja intiimielämässä suurin piirtein kuten ennenkin. Täysi-ikäisistä vastaajista suurin osa sanoi, ettei korona ole enää syksyllä vaikuttanut parisuhteen läheisyyteen tai seksin määrään juurikaan. Keväällä tilanne oli vielä aivan toinen. Huhtikuussa vastaavaan kyselyyn vastanneista vain 6 prosenttia kertoi kaiken jatkuneen ennallaan.

Monta vastaajaa kuitenkin kertoi, että sänkykamariin on tullut aivan uutta vipinää yhdessäolon myötä. Toisilla avoin- tai etäsuhde on puolestaan muuttunut entistä vaikeammaksi koronarajoitusten myötä. 20 prosenttia vastaajista kertoi, ettei harrasta seksiä lainkaan.

IS keräsi alle 28 tarinaa suomalaisten seksielämästä korona-aikana.

Heillä seksiä on ollut enemmän kuin ennen

”Koska työt ovat vähentyneet, on ollut aikaa selailla Tinderiä ja käydä rutkasti treffeillä. Aika moni on tuntunut ajattelevan samoin...” – Mies, 35

”Kun ollaan enemmän kahdestaan, aikaa toiselle on entistäkin enemmän.” – Nainen, 65

”Ollaan paljon kahdestaan kun lapset ovat opiskelupaikkakunnillaan.” – Mies, 58

”Intouduimme myös ostamaan ensimmäiset seksilelumme nyt kesällä.” – Nainen, 35

”Koska ei ole ollut töitä, niin on ehtinyt tavata uusia ihmisiä, koska on koko ajan vapaata.” – Nainen, 36

”Uuden parisuhteen myötä seksiä on enemmän. Korona ei ole vaikuttanut siihen.” – Nainen, 30

Heillä seksiä on ollut vähemmän kuin ennen

”Onhan se toki kaksikymppiseen verrattuna ehkä vähän vähentynyt. Laatu vain parantunut.” – Mies, 68

”Avoin suhde, enkä ole pystynyt ”treffailemaan” samalla tavalla kuin ennen koronaa, ja mies on todella epäaktiivinen seksissä.” – Nainen, 38

”Kaukosuhde hankaloittaa näkemistä julkisen liikenteen välttelyn vuoksi.” – Nainen, 25

”Alussa oli enemmän. Nyt vähemmän. Johtunee siitä myös, että olen saanut itseni raskaaksi. En varmaan ole ainoa joka tästä koronasta on sitten paksuksi itsensä saanut.” – Nainen, 27

”Sinkkuna olen sekstaillut vain jo ennestään tuttujen miesten kanssa ja melko harvoin. Läheisyys kuitenkin hiukan lieventää näitä ahdistavia aikoja.” – Nainen, 50

”Teini-ikäiset lapset ovat vuorokaudessa paljon enemmän kotona kuin ennen koronaa.” – Mies, 51

”Ei uskalla lähestyä toista osapuolta, läheisyys tuo tartunnan vaaran.” – Mies, 69

”Uusien ihmisten tapaaminen loppunut kokonaan ja vanhojakaan tuttuja ei ole koronan aikana tullut nähtyä.” – Nainen, 23

”Sinkkuna korona-aikaan on vaikeampi tavata uusia ihmisiä, kun baari-illat ovat jääneet oikeastaan kokonaan pois.” – Nainen, 30

Heillä seksin määrässä ei ole tapahtunut muutosta

”Meillä on kaksi pientä lasta. Rajoittavat seksiä paljon koronaa enemmän.” – Nainen, 33

”Keväällä sulun aikaan olo oli siinä määrin kuormittunut, että kummallakaan ei ollut hetkeen intoa erityisen intiimiin läheisyyteen. Tilanne on sittemmin normalisoitunut.” – Nainen, 34

”Vakituinen seksikumppani ilman parisuhdetta, kyllä tarpeista pitää silti huolehtia. Ja muutenkin siinä saa kaivattua ihmiskosketusta. Keväällä jossain vaiheessa natsasi jopa useammin kuin yleensä, kun menot väheni.” – Nainen, 37

”Olemme kotona yhtä paljon tai vähän kuin ennenkin. Seksiä on saman verran kuin ennen koronaa.” – Nainen, 39

”Tuoreessa parisuhteessa seksiä on todella paljon. Kun olemme jatkuvasti yhdessä, on läheisyyttä paljon, mikä auttaa sitten, että myös seksiä on useamman kerran viikossa riippuen hieman siitä miten lapset ovat paikalla.” – Nainen, 43

”Olen naimisissa ja molemmat tekevät etätöitä melkein koko ajan, mutta silti tilaisuuksia seksiin ei ole aiempaa enemmän: työaikana tehdään töitä ja sitten lapset tulevatkin jo koulusta.” – Mies, 44

”En ymmärrä miten korona voi vaikuttaa seksielämään. Hyvässä suhteessa sitä on aina, oli koronaa tai ei.” – Nainen, 47

”Aikaisemmat hellät hetket ennen töihin lähtöä ovat etätyöaikana muuttuneet iltapäivä-illaksi, mikä ihmetyttää.” – Nainen, 58

”Olemme puolisoni kanssa molemmat aseksuaaleja emmekä harrasta seksiä ollenkaan.” – Nainen, 29

”Yksinäinen ja syrjäytynyt ihminen harrastaa seksiä äärimmäisen vähän.” – Mies, 39

”Sinkkumutsina oleminen korona-aikana ei mahdollista deittailua, seksistä puhumattakaan!” – Nainen, 44

”Ei ole eukkoa enää ja yhdenillanjuttuja en ole koskaan harrastanut.” – Mies, 52

”Olen ollut sinkku viimeiset 32 vuotta eroni jälkeen. On niin paljon huonoja kokemuksia esim. valehtelevista ukkomiehistä, ettei kiinnosta. Korona ei ole asiaan vaikuttanut.” – Nainen, 71