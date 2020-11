Totuus miehen ruskaretkestä Lappiin selvisi, kun outo nimi lävähti puolison silmien eteen sivuhistoriasta

Suomalaiset kertoivat Ilta-Sanomien seksikyselyssä, minkälaisia syrjähyppyjä he ovat parisuhteissaan kokeneet.

Uskottomuus on kriisi parisuhteessa, mutta useimmiten kuitenkin vain jäävuoren huippu.

– Väitän, että uskottomuudelle on monia selittäviä syitä ja että uskottomuus voi olla ”vain” suhteen ilmiongelma, seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta sanoi aiemmassa jutussamme.

Suhteessa Oy:n psykoterapeutti Sanna Aavaluoma on suositellut, että jokaisen parin tulisi avoimesti keskustella uskottomuuden rajoista – ennen kuin omasta mielestä mitään väärää ehtii tapahtua.

Yhdelle uskottomuuden raja kulkee limakalvojen koskettamisessa, toiselle pettämistä voi olla ystävyyden lähentyminen vieraan kanssa.

– Uskottomuudessa on kyse suhteen sopimuksen tai oletetun sopimuksen rikkomisesta. Myös avoimessa suhteessa on jotkin rajat, Aavaluoma sanoi.

Kysyimme viimekesäisessä Ilta-Sanomien seksikyselyssä, minkälaisia syrjähyppyjä parisuhteissa on koettu. Muun muassa nämä kertomukset nousivat esiin:

Mies esiintyi Lapissa ”sinkkuna Helsingistä”

”Olimme olleet vasta muutaman kuukauden yhdessä ja juuri muuttaneet yhteen. Kaksi viikkoa sen jälkeen mieheni lähti ruskaretkiaikaan Lappiin muutaman kaverin kanssa kahdeksi yöksi. Siellä hän oli tanssittanut vanhempaa naista koko illan, suudellut ja saattanut hänet hotellilleen. Onneksi ei mennyt harrastamaan seksiä – luulen että ainoa syy oli se, että naisella oli kaveri samassa huoneessa.

” Hän oli reissun jälkeisenä päivänä kovasti googletellut ja katsonut someprofiileita oudon naisen nimellä.

Mies ei tietenkään asiasta minulle kertonut, vaan itse tajusin näin tapahtuneen, kun yhteisen tablettimme sivuhistoriasta lävähti jonkun päivityksen myötä eteeni kuukautta myöhemmin se, että hän oli reissun jälkeisenä päivänä kovasti googletellut ja katsonut someprofiileita oudon naisen nimellä. Tästä seurasi se, että näin myös talletetuista puhelinnumerosta naisen asuvan kaukana meistä. Soitin naiselle pokkana ja kyselin asiasta: mieheni oli väittänyt olevansa sinkku Helsingistä ja soitellut naiselle vielä pois lähtiessä lentokentältä ja sanonut, että olisi kovin mukava nähdä uudelleen.

Otin asian miehen kanssa puheeksi ja kyselin, mitä reissussa on tapahtunut. Pitkän kieltämisen jälkeen kerroin faktat tiskiin, että tiedän ja haluan kuulla mieheni version rehellisesti ennen kuin kerron mitä kuulin – ja onneksi siinä vaiheessa hän kertoi, itse asiassa enemmän kuin nainen. No, ei ole puhelinnumeroa enää, ja olen tehnyt täysin selväksi jo tapahtumaa ennen, että pettäminen on ainoa asia mitä en anna anteeksi. Ja näin luulen, että mies on nyt käsittänyt asian ja moista ei tule tapahtumaan toista kertaa.” Nainen, 34

Nainen joutui tietämättään kolmanneksi osapuoleksi

”Olen ollut tietämättäni se toinen nainen. Olin tapaillut miestä jo pidemmän aikaa, ja meillä oli aina hauskaa yhdessä. Meillä oli myös yhteisiä tuttavia, joten en osannut edes aavistaa, että hänellä olikin naisystävä. Asia selvisi ensin tälle ensimmäiselle tyttöystävälle ja sittemmin hänen kauttaan minulle. Kuvio oli tosi outo, ja ihmettelin ääneen myös tuttavilleni, mikseivät he puuttuneet asiaan. Heidän mielestään he olivat vain lojaaleja miehelle eivätkä halunneet sotkea hänen kuvioitaan.” Nainen, 38

Kihlajaisseksiä ei harrastettu oman kihlatun kanssa

”Yksi syrjähyppy kesti monta vuotta. Pidimme hauskaa aina, kun tilaisuus tuli. Alkuun oli tosi kiihkeää, ja tunteet heittelivät molemmilla hyvin rajusti ihastumisesta järkiintymiseen, himon kautta ärsyyntymiseen ja lopulta monen vuoden jälkeen sopimukseen, että olemme kavereita tästä eteenpäin. Molemmat menimme välissä naimisiinkin tahoillamme, mutta kihlajaisseksiä ei suinkaan harrastettu oman kihlatun kanssa. Kiinnikin jäimme molemmat, mutta silti saimme hommaa jatkettua, kun tilanne oli tovin jäähtynyt. Läheltä piti -tilanteita sattui vuosien varrella rutkasti.” Nainen, 30

–Yksi liian pitkä katse, ja loppuilta meni pussaillessa, kertoo eräs 36-vuotias mies.­

Vaimon kaveri oli ”kiellettyjen listalla”, kunnes...

”Vaimon kaveri oli aina ollut mukava ja oikein miellyttävän näköinen nainen – mutta ehdottomasti kiellettyjen listalla. Sattuipa sitten firman pikkujoulut, joiden jatkot paikallisessa yökerhossa. Tämä nainen oli siellä myös, ja lyöttäydyimme samaan seurueeseen. Meillä oli ollut jo aiemminkin pientä silmäpeliä, mutta tuona iltana tanssilattialla estot karisivat lopullisesti. Yksi liian pitkä katse, ja loppuilta meni pussaillessa. Sinä yönä emme menneet sen pidemmälle, mutta kivi oli lähtenyt pyörimään...

” Tilanne ei ole vielä millään tapaa ohi, vaan edessä on nyt niitä elämän isoja kysymyksiä.

Siinä sitten tutustuimme paremmin, ja viikkojen kuluessa pusuja vaihdettiin runsaasti. Tunteet alkoivat molemmilla syventyä. Ajatukset olivat jatkuvasti tässä ihmisessä, ja hänen kanssaan aika kului kuin siivillä. Päädyimme useaan otteeseen sänkyyn, ja seksi oli ihastuksen huumassa aivan taivaallista! Täytyy todeta, ettei tilanne ole vielä millään tapaa ohi, vaan edessä on nyt niitä elämän isoja kysymyksiä.” Mies, 36

Puoliso petti hautajaisten aikaan

”Jouduin lähtemään isoisoäitini hautajaisiin toiselle paikkakunnalle, ja miesystäväni jäi kotiin töiden takia. Mies soitti ja kysyi, onko ok, jos hän lähtee kundien kanssa baariin kuskiksi. Sanoin että totta kai, turhaan siellä kotona yksin kökit, kun olen koko viikonlopun poissa. Seuraavana päivänä oli hautajaiset, ja ihmettelin, kun miehestä ei kuulunut mitään koko aamupäivänä. En siinä surun keskellä ajatellut asiaa enempää.

Palasin seuraavana päivänä kotiin, ja miesystäväni toitotteli ikävää ja sanoi kärsineensä migreenistä eikä siksi ollut jaksanut soitella ja häiritä minua, kun olin sukulaisteni keskellä. Viikolla löysin miehen työvaatteista puhelimen, johon oli tallennettu vain yhden naisen numero. Soitin naiselle, ja hän kertoi tavanneensa mieheni edellisenä viikonloppuna ja olleensa meillä yötä. Mies oli sanonut juuri eronneensa, ja siksi asunnossa oli vielä naisen tavaroita.” Nainen, 38

”Tuntui, että seksi avautui sielusta asti”

”Nykyisen miehen kanssa tein ensimmäinen syrjähyppyni. Olimme jo kaksi kuukautta leikkineet kissaa ja hiirtä – olimme molemmat tahoillamme naimisissa. Eräänä lämpimänä kesäpäivänä näimme jälleen. Lähdimme ajelemaan kohti kotia enkä kestänyt enää sitä painetta. Kysyin häneltä suoraan, mentäisiinkö johonkin rauhallisempaan paikkaan.

Ajoimme syrjäiseen paikkaan ja suutelimme kiihkeästi. Olin kuskina ja nousin pelkääjän paikalle hänen syliinsä. Tunsin hänen kehonsa ympärilläni, kun yhdyimme seksiin. En ikinä ole kokenut moista, en edes koskaan sen jälkeen. Harrastimme upeaa seksiä, joka täytti koko kehon. Tuntui, että seksi avautui sielusta asti. Aika ja paikka unohtui, oli vain se hetki siinä. Emme rakastelleet vain fyysisesti, sillä se kerta oli myös henkistä seksiä.” Nainen, 36

Lasten huvipuistoretket ajoitettiin samaan aikaan

”Tapasin miehen naamiaisasussa ravintolassa. Olimme tulossa juhlista ystävien kanssa ja päätimme poiketa vielä baariin. Mies ei antanut periksi ja tapasimme yhteensä noin parin vuoden ajan epäsäännöllisesti. Molemmilla meillä oli lapsia, joten kylpylöissä ja huvipuistoissa olimme usein samaan aikaan, jotta vain näkisimme. Vaikka keskityimme lapsiimme sillä hetkellä, teki hyvää nähdä toinen ilman että vaihdettiin edes sanoja.

” Harrastimme seksiä syrjäisillä metsäteillä auton konepeltiä vasten ja metsässä viltin päällä.

Kun saimme sovitettua aikataulumme yhteen, harrastimme molemminpuolista suuseksiä autossa, seksiä syrjäisillä metsäteillä auton konepeltiä vasten ja metsässä viltin päällä. Ideat olivat mitä hulluimpia, mutta toteutimme kaikki mitä keksimme. Kerran päädyimme miehen vanhempien mökille, jossa tietysti harrastimme seksiä.” Nainen, 45

”Toivon vilpittömästi kaikkea hyvää heille”

”Ex-avopuoliso rakastui toiseen naiseen, löysi hänestä sielunkumppanin. Kertomansa mukaan eivät koskaan harrastaneet seksiä (enpä usko), mutta viettivät paljon aikaa yhdessä ’ystävinä’. No, he varmasti olivat oikeasti toisilleen tarkoitetut, me taas emme. Nykyään ex on onnellisesti yhdessä tämän naisen kanssa, ja heillä on yhteinen lapsi. Itsellänikin on aivan täydellinen kumppani. Ei jäänyt katkeruuksia, vaikka silloin tietysti harmittikin ja oli riittämätön ja loukattu olo. Puhuimme asiat halki, ja parempi näin – toivon vilpittömästi kaikkea hyvää heille.” Nainen, 35

Kokemus jätti tyhjäksi

”Syrjähyppyni oli netistä etsimäni nainen. Kokemus oli ok, mutta jätti vähän tyhjäksi. Myös ex-vaimoni teki syrjähypyn samoihin aikoihin, ja siitä oli jopa sovittu, että lupa on. Etenkin ex-vaimon syrjähyppy sähköisti omaa seksielämäämme melkoisesti. Suunnittelimme sen jälkeen jopa ryhmäseksiä vaikka emme olleet kokeneet irtosuhteita jutuksemme. Kaikki tämä kuitenkin kertoi tässä tapauksessa enemmän siitä, että suhteemme ei ollut kunnossa ja lopulta se päätyikin eroon.” Mies, 42

Ystävyyksiä katkesi, ja työpaikka vaihtui

”Kaverin mies ilmoitti, että rakastaa minua. Olin niin naiivi, ihastuin häneen ja päädyimme sänkyyn. Seksi oli surkeaa, enkä saanut siitä mitään. Jäimme kiinni, ja molempien puolisot aloittivat mustamaalaamisen. Mies erosi, minä vasta myöhemmin. Kannoin hirvittävää syyllisyyttä kaikesta tästä. Meni ystävyyksiä, ja piti vaihtaa työpaikkaa.” Nainen, 37

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.