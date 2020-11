Nainen, 38: ”Meno oli niin kiihkeää, että leuasta paloi nahka” – suomalaiset paljastavat erikoisimman seksikokeilunsa

Suklaata, seksileluja, kolmen kimppa... Mikä on yhdelle erikoista, voi olla toiselle täysin normaalia.

Kaikenlaista tilannetta on tullut vastaan. Se kävi ilmi IS:n seksikyselyssä, kun kysyimme, minkälaista on ollut erikoisin seksi.

Se, mikä on yhdelle erikoista, voi olla toiselle tavallista.

– Kaikki asiat seksin saralla ovat yhtä aikaa erikoisia ja tavallisia, ihan miten ihminen itse asian kokee, 26-vuotias nainen sanoo kyselyssä.

Hänellä on myös tärkeä muistutus: kenenkään ei pitäisi tehdä mitään sellaista, jota ei itse halua.

– Erikoisinta on ollut se, että olen suostunut seksiin, vaikka en ole sitä itse välttämättä halunnut sillä hetkellä. Olen suostunut vain sen takia, koska luulin, että minun täytyy miellyttää toista.

Muun muassa tällaisia erikoisia seksikokemuksia kyselyssä tulee esiin:

Makuaistit käyttöön

”Esileikkinä kaadoimme toistemme päälle sulaa suklaata ja nuolimme sen pois. Yllättävän sotkuista ja tahmeaa mutta oli kuumaa seksiä.” – Nainen, 19

”Nykyisen mieheni kanssa käytetään kaikkia seksileluja. Olen peittänyt itseni kriittisistä paikoista kermavaahdolla miehen syötäväksi ja niin edelleen. Pukeudun välillä seksikkäisiin rooliasuihin miestä varten. Ei mitään kovin erikoista.” – Nainen, 44

” Joskus nuorena pikapanot viiden minuutin tuttavuuden jälkeen oli silloin erikoista. Kerran kahden naisen kanssa, kivaa. – Mies, 56

Kiinni jäämisen uhalla...

”Harrastin entisen poikaystäväni kanssa seksiä vilkkaasti liikennöidyn tien varrella bussipysäkillä. Oli pimeä ja ohikulkevat autot valaisivat aina hetkellisesti etupenkin. Olimme vanhemmillani käymässä, eikä siellä oikein voinut touhuilla, joten piti keksiä muita ideoita.” – Nainen, 21

”Lieneekö erikoista, mutta seksiä on tullut harrastettua suurella kiinnijäämisen riskillä epätavallisissa paikoissa. Esimerkiksi suihkussa, kun oven takana on runsaasti vieraita ihmisiä. Käsiraudat ja nahkavyö on kokeiltu myös. Nämäkin ystävän asunnossa kukkien kastelureissulla salarakkaan kanssa.” – Nainen, 42

”Appivanhempani nukkuivat viereisessä sängyssä. Me lusikoitiin ihan hiljaa siihen asti, kunnes appiukko nousi juomaan vettä. En ole niinkään erikoisuuksiin syventynyt, mutta paikat ja ajat ovat olleet erikoisia. Koulussa. Töissä. Pukuhuoneessa. Omaa miestä. Vierasta miestä.” – Nainen, 31

”Niin sanotusti huviteltiin heinikossa eli harrastettiin seksiä kumppanin kanssa kylpylän savusaunassa. Sai olla silmä tarkkana, ettei jääty kiinni. Aina piti ’haastaa’ uudella paikalla tai jollakin tavalla. Jännittävää oli, ja nautin suuresti.” – Mies, 22

”Harrastin yhden yön suhteen kanssa seksiä hotellin käytävällä ison ikkunan edessä. Monet ohikulkijat ja vastapäisen talon asukkaat näkivät puuhamme.” – Mies, 44

” Kerran pelin yhteydessä arvottiin, kuka kenellekin tekee mitä erilaisempia seksuaalisia tekoja. – Nainen, 51

Omalla tavallaan erikoista

”Seksissä kaikki on omalla tavallaan erikoista ja kaunista. Joskus nuorena pikapanot viiden minuutin tuttavuuden jälkeen oli silloin erikoista. Kerran kahden naisen kanssa, kivaa.” – Mies, 56

”Olen viettänyt villin sinkkuviikonlopun seuranani kahdeksan vuotta nuorempi mies. Meno oli kaksi vuorokautta niin kiihkeää, että leuasta paloi nahka jatkuvan suutelun seurauksena. Kaikkea nautinnollista ja erikoista ennätti tuona viikonloppuna tehdä.” –Nainen, 38

”Olen lauennut samalla sekunnilla palohälyttimen kanssa. Se laukesi huonosti palavasta kynttilästä. Ja minä puolestaan osittain vaimoni sisään, osittain matkalle kiireesti palovaroitinta sammuttamaan, etteivät lapset herää.” – Mies, 52

”Kerran pelin yhteydessä arvottiin, kuka kenellekin tekee mitä erilaisempia seksuaalisia tekoja.” – Nainen, 51

”Kuvannut seksihetkeä (yhteisestä sopimuksesta toisen osapuolen kanssa). Jälkikäteen materiaali tosin poistettiin heti.” – Nainen, 27

Kimppakivaa

”Olen harrastanut seksiä sinkkuna kahden miehen kanssa, jotka olivat kämppiksiä, edellisen parisuhteen aikana kumppanin ja toisen naisen kanssa, nykyisessä parisuhteessa kumppanin ja homomiehen kanssa. Olen siis naispuolinen ja hetero.” – Nainen, 30

”Parisuhteen ulkopuolinen seksi (kumppani on tiennyt asiasta), pornon katsominen yhdessä. Nyt etsimme toista pariskuntaa ns. ’swinger’-meiningillä tai kolmatta osapuolta (joko nainen tai mies).” – Nainen, 31

”On ollut kolmen kimppoja ja ryhmäseksiä. Olen käynyt seksibileissä, harrastanut S&M-seksiä, on ollut kultaista suihkua. Siinä muutama.” – Nainen, 32

Sooloseksiin uusia tuulia

”Olen käyttänyt hiusharjaa seksileluna. Nykyään piilottelen dildoa pikkarilaatikossa. Käytän joskus elektronista sheivaus/epilaattorilaitetta vibraattorina, koska se värisee.” –Nainen, 21

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.