Nainen, 32: ”Seisoin takapihalla alasti hiukset kiinni tolpassa” – ja 25 muuta elämän erikoisinta seksikokemusta

Monenlaista tilannetta on tullut vastaan, kävi ilmi IS:n seksikyselyssä, kun kysyimme, minkälaista on ollut erikoisin seksi.

Seksiä on harrastettu aika monessa muussakin paikassa kuin makuuhuoneessa – muun muassa kuntosalilla, kaupungintalon pihassa ja poliisilaitoksen edessä.­

Mikä on erikoisinta, mitä olet seksin saralla tehnyt?

Tähän kysymykseen pyysimme vastauksia viimekesäisessä Ilta-Sanomien seksikyselyssä.

Se, mikä yhdelle on erikoista, on toiselle tavallista. Moni aloitti kertomuksensa kirjoittamalla: ”En tiedä, onko tämä nyt sitten erikoista, mutta...”

Erikoisiksi asioiksi mainittiin muun muassa se, että seksipartnereita on ollut samaan aikaan useampi kuin yksi.

– Ehkä kolmen kimpat, joita minulla on ollut kerran kahden naisen ja kerran kahden miehen kanssa. Kokemus on niin erilainen, kun kolmas ihminen astuu kuvaan, 24-vuotias nainen vastasi.

Tavanomaisesta poikkeavaa on ollut myös se, kun seksiä on harrastettu julkisella paikalla.

– Lomareissulla Kyproksella täydellä uimarannalla daamin kanssa menimme niin pitkälle kuin jalat yltivät pohjaan – ja siinä tapahtui coitus satojen turistien ympäröimänä. Oli todella kiihottava kokemus katsella samaan aikaan kaikkia yläosattomia auringonpalvojia, kertoi 33-vuotias mies.

”Tämä show on nyt nähty”

Kaikki vastaukset eivät suinkaan olleet pelkkää ilotulitusta, sillä myös epäonnistunut seksikokemus voi jäädä lähtemättömästi mieleen.

Näin kävi esimerkiksi 44-vuotiaalle miehelle. Hän kertoi olleensa kaverinsa kanssa liikkeellä, kun he tapasivat baarissa puolitutun naisen, ”joka antoi vahvasti ymmärtää, että ryhmäseksi kävisi nyt hyvinkin päinsä.”

– Lähdimme kolmestaan naisen luo, jossa menimme muitta mutkitta petiin. Ikävä kyllä naisen käsitys ryhmäseksistä oli se, että humalainen kaverini paneskeli häntä päällä ollen, ja nainen makasi alla tuijottaen minua herkeämättä silmiin. Aika pitkään siinä odottelin, josko vaihdettaisiin välillä, sitten pomppasin sängystä ja pukeuduin. Silloin nainen keskeytti aktin ja juoksi eteiseen pyytelemään, etten lähtisi. Sanoin, että kyllä tämä show on nyt nähty. Kaverini oli niin kännissä, ettei muistanut seuraavana päivänä koko episodia, mies kertoi.

Muun muassa näin kyselyssä vastattiin:

Tämä on erikoisinta, mitä olen seksin saralla tehnyt

”Harrastin seksiä mökillä niin, että ystävättäreni touhusi naapurihuoneessa oman partnerinsa kanssa. Kaikki kuului niin naapurihuoneesta kuin meidänkin huoneesta. Niin, ja kummatkin – sekä minä että ystävättäreni – olimme naimisissa, mutta kyseessä olivat aivan toiset miehet kuin omat aviomiehemme.” Nainen, 49

”Eräs nainen halusi kuunnella minua stetoskoopilla sieltä täältä. Se tuntui erikoiselta, mutta myös hyvältä.” Mies, 44

”Olen rakastellut vaimon kanssa lintutornissa ja kirkon kellotapulissa. Siis keskellä päivää. Kerran rakastelimme vaatehuoneessa lasten syödessä keittiössä aamupuuroa – aika pikaisesti.” Mies, 65

” Mainittakoon, että oli talvi, ja sisätohveleissa ei paljon pitoa ole lumella.

”Minulla on muutamia roolihahmoja, joita ikään kuin näyttelen sooloseksiä harrastaessani. En käytä roolihahmoja muiden ihmisten seurassa.” Nainen, 21

”Kerran pitkäaikaisen tyttöystäväni kanssa harrastin seksiä autossa kuljettajan paikalla avoinna olevan huoltoaseman pihalla. Vähän nolostutti, kun kesken aktin nostaessa katsettani huomasin, kuinka ikkunat olivat huurustuneet ja auto heilui rytmikkäästi. Poistuessamme vähin äänin paikalta jäivät muutamat silmäparit seuraamaan kahvipöytien ikkunoista.” Mies, 20

Imurointi eteni näin

”Tapahtui opiskeluaikoinani: tapasin eräässä illanvietossa todella tyylikkään ja fiksun oloisen neitosen. Juttu luisti, homman kuvio oli selkeä, päädyttiin kämpille jne – peruskauraa. Paitsi eräs pikkujuttu. Nimittäin huomattuaan pölynimurin makkarin nurkassa, hän esitti toiveen, josko voisin esileikkinä käytellä sitä hieman hänen kroppaansa. Mikäs siinä, kuvittelin, että onpas hauska päähänpisto, mutta melko nopeasti kävi kyllä selväksi, että tämä oli hänen ihka oma juttunsa. Sen kummemmin yksityiskohtiin saati tekniikoihin pureutumatta, ’imurointi’ eteni alkuun täysissä pukeissa ikään kuin pienenä kiusoitteluna ja päättyi kokonaan ilkosilleen täyteen hekumaan. Matkan varrella kun sukkahousut ja pikkarit riisuttiin, hän halusi nähdä niiden päätyvän imurin uumeniin, sillä hänestä oli jotenkin erityisen kiihottava ajatus, että hänen alusvaatteensa olisivat ’mennyttä’.” Mies, 41

Pikaseksiin on käynyt paikaksi esimerkiksi hissi tai tuttavien vessa.­

Naapurisopu säilyi

”Harrastimme nopeatempoista seksiä, ja lopulta oli lähdettävä käymään jäähyllä ulkona. Tunnelma oli erittäin latautunut koko illan, ja jäähyllä käydessämme keskellä yötä tilanne eteni yhdyntään takapihan ovea vasten. Piha on avoin, ja naapureilla on suora näköyhteys terassille. Mainittakoon, että oli talvi, ja sisätohveleissa ei paljon pitoa ole lumella. Ikkunapellit olivat kovilla lapioiden ja lumikolien kaatuillessa. Naapurisopu on ennallaan, ehkä jopa parantunut.” Nainen, 35

”Menimme kavereillemme dinnerille, ja he olivat juuri tulleet pyörälenkiltä. He menivät lenkin jälkeen peseytymään ja laittautumaan, meillä heräsivät himot silloisen naisystäväni kanssa. Äkkiä vain heidän vessaansa harrastamaan pikaseksiä, ja sen jälkeen oltiin ihan muina miehinä, kun he tulivat illallispöytään.” Mies, 47

”Varmaan erikoisimmaksi nousee ex tempore kimppakiva. Kaksi sinkkumiestä (Tinderissä tavattu, ja selvisi, että he ovat kämppiksiä) tuli aloittelemaan luokseni viinin kera. Tosin pian kävi ilmi, että heillä ei ollut baariin lähtö mielessä vaan molempien fantasia – kimppakiva. Siinä ujostelin ja punastelin enkä saanut sanottua edes vastausta, kun koko tilanne tuntui niin uskomattomalta. Lopulta toinen suuteli minua suulle, ja siitä toinen halusi jatkaa. Se ilta ei ikinä unohdu. Näin melkein kymmenen vuotta myöhemmin naurattaa, ja onpahan, mitä muistella vanhainkodissa. Nainen, 29

”Poliisilaitoksen edessä seksin harrastaminen, Olimme sopineet Tinder-treffit, ja ennen treffejä kävin hakemassa ajokorttini takaisin. Sovittiin treffit poliisilaitoksen eteen. Näimme siinä, ja homma alkoi suoraan käden työntämisellä housuihin ja pusikossa seksiä harrastamalla.” Mies, 22

Takapihalla alasti – ja hiukset kiinni tolpassa

”Yritimme harrastaa seksiä ulkona 20 asteen pakkasessa suoraan kun olimme tulleet poreammeesta. No, mukana oli yksi pyyhe, hiukseni jäätyivät kiinni terassin tolppaan, ja ovi meni takalukkoon. Mies otti pyyhkeen ja meni etukautta avaamaan oven – samalla kun minä seisoin takapihalla alasti ja hiukset kiinni siinä tolpassa.” Nainen, 32

”Harrastin kiihkeää seksiä baarin vessassa ennestään täysin tuntemattoman naisen kanssa. Naisen naisystävä koputti ovea kysyäkseen, onko kaikki kunnossa. Avasin oven keskeyttämättä aktia ja kysyin, olisiko ystävä halukas liittymään leikkiin. Jätti väliin.” Mies, 31

”Elän parisuhteessa naisen kanssa, ja elämäämme kuuluvat kumiasut, kaulapannat ja korsetit, ja suhde on mallia D/S – dominance and submission – minä sub, puolisoni mistress. Eiköhän tuossa jo perusheterolle ole riittävästi erikoista...” Nainen, 31

” Tilanne päätyi kahvipöydästä kolmen kimppaan, joka kesti useita tunteja.

”Villeinä nuoruusvuosina tuli sekstailtua kaupungintalon pihalla, jonka jälkeen lähdin kotiin päin – mutta vanha tuttu tuli mukaani, ja päädyimme harrastamaan seksiä naapurin kellarissa. Eli kaksi eri miestä samana iltana.” Nainen, 41

Pullonpyörityksessä annettiin tehtäviä

”Iskin jonkun varatun äijän baarista, ja sopivan paikan puuttuessa hänellä oli avaimet kaverinsa kuntosalille. Siellä vähän aikaa sekstailimme eri penkeillä, kunnes kyllästyin ja soitin taksin himaan.” Nainen, 45

”Avovaimoni naispuolinen kaveri oli kylässä meidän luonamme, ja päädyimme kahvipöydästä kolmen kimppaan, joka kesti useita tunteja. Tilanne tuli itselleni aivan puun takaa.” Mies, 30

”Erikoisin juttu on varmaan sidontaleikit. Olin täysin liikkumattomana, ja mies hoiteli hommat oman mielensä mukaan. En voi väittää, että olisi ollut millään tavalla huono kokemus!” Nainen, 32

”Osallistuin pullonpyöritykseen, mukana oli kaksi miestä ja kaksi naista. Annoimme toisillemme tehtäviä. Siinä kaikkien edessä esimerkiksi miehet nuolivat molempia naisia.” Nainen, 42

Ohi ajava bussi kruunasi tilanteen

”Kerran tuli pikaisesti suuseksiä harrastettua hissimatkalla. Muuten olisi ollut ihan jees, mutta menimme anopille, joten piti hetki odottaa, että mies rauhoittuu sen jälkeen.” Nainen, 30

”Olen aika vanilja, mutta olen kerran kokeilumielessä myynyt seksiä tuntemattomalle. Halusin tietää, miltä se tuntuu. Ei tarvitse enää toista kertaa kokeilla.” Nainen, 31

”Ex-tyttökaveri antoi suuseksiä, kun ajoin autolla. Sitä helpotti se, että olin alasti.” Mies, 51

”Olemme mieheni kanssa harrastaneet seksiä 8-tien varrella. Kaiken kruunasi ohi ajava bussi, tietysti ihmisiä kyydissä. Sen kummemmin ajattelematta jatkoimme touhujamme auton konepellin päällä. Se oli villiä nuoruutta! Nyt yhdessäoloa on jo reilut 10 vuotta takana, ja hauskoja ja koomisia tilanteita on koettu.” Nainen, 28

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.