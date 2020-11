Seksivälinekauppa räjähti korona-Suomessa – katso itse, millaiset vehkeet korostuvat missäkin kaupungissa

Seksikauppa Kaalimadon toimitusjohtaja Mikko Rosén uskoo, että pandemian lisäksi myyntiin vaikuttaa asenteiden vapautuminen

Koronavirusepidemian myötä lisääntynyt kotiaika räjäytti suomalaisen seksivälinekaupan ennätyksellisiin myyntilukuihin. Seksikauppa Kaalimadon toimitusjohtaja Mikko Rosén kertoo, että edellisestä vuodesta kauppa kasvoi useita kymmeniä prosentteja.

– Tämä on paras myyntivuotemme. Taustalla on myös tekemiämme markkinointitoimenpiteitä, mutta kyllä koronan voi sanoa myyntiä edesauttaneen, Rosén toteaa.

Tilaajien joukossa on entistä enemmän pariskuntia. Miehet ovat tilanneet paljon esimeriksi klitoriskiihottimia.

– Luulen että sellainen harvemmin tulee omaan käyttöön. Usein mies ostaa vibraattorin naiselle lahjaksi tai yhteiseen käyttöön.

Saman ilmiön on huomannut tanskalaisomisteisen Sinfulin lehdistötiedottaja Rune Kjelsmark. Pariskuntien yhteiseen käyttöön tarkoitettujen seksivälineiden myynti on kasvanut eniten. Trendi on sama kaikissa Pohjoismaissa, Kjelsmark tietää.

Vibraattoreiden lisäksi suomalaisparit ovat tilanneet ennätysmäärin muun muassa eroottisia lautapelejä. Myyntiään 55 prosenttia kasvattaneen yrityksen tilauksissa alkoi lokakuussa kuvastua jo jouluteema.

– Suomalaiset pariskunnat ovat tilanneet paljon enemmän eroottisia joulukalentereita kuin olisimme ikinä uskoneet, Kjelsmark paljastaa IS:lle sähköpostitse.

Kaalimadolla eniten kaupaksi käyvät liukuvoiteet. Huomattavaa on myös vibraattoreiden, kiihottimien, kondomien ja hieromasauvojen kysyntä.

Vuoden ykköstuotteeksi on noussut Satisfyer Pro 2 -kiihotin, jonka myyntilukujen Rosén kertoo pompanneen Facebook-ryhmä Naisten Huoneessa viime vuonna käydyn keskustelun jälkeen.

Viime vuonna sitä myytiin Rosénin mukaan 40 000 kappaletta, tänä vuonna jo 70 000.

Vaikka koronavuodesta on tullut Kaalimadon ennätysvuosi, on myynti kasvanut jo monena edeltävänäkin vuonna. Toimitusjohtaja arvelee, että asenteiden vapautuminen näkyy.

– Seksilelut eivät ole samalla tavalla tabu kuin vaikka 5–10 vuotta sitten. Asioista keskustellaan entistä enemmän ja julkisemmin.

Kaalimadon toimitusjohtaja Mikko Rosén kertoo yrityksen liikevaihdon kasvaneen kuluneen vuoden aikana useita kymmeniä prosentteja.­

Kaalimadolla ei ole asiakasrekisteriä, minkä vuoksi asiakkaiden sukupuoli- tai ikäjakaumasta ole tilastotietoa. Suurin osa yrityksen markkinoinnista kohdistetaan joka tapauksessa naisille. Rosénin mukaan naiset keskustelevat vapaammin seksivälineistä kuin miehet.

Yritys on toki lisännyt markkinointiaan myös miehille. Hän lisää, että myös miehille suunnaattu tuotevalikoima on kasvanut.

– Nykyisin miehetkin voivat käyttää apuvälineitä. Aiemmin on ollut stereotypia, että seksivälineitä käyttävät naiset ovat itsevarmoja, ja miehet ovat puolestaan vähän säälittäviä tapauksia.

Seksuaaliterapeutti Elina Tanskasen mielestä ilmiö juontaa juurensa historian hämäriin ja aikaan, jolloin miehen seksuaalisuus oli pelkistetty suvunjatkamiseksi. Terapeutti uskoo, että tämän vuoksi miesten itsetyydytykseen liittyy edelleen runsaasti kielteisiä asenteita ja häpeän tunnetta.

– On puhuttu niin säälittävistä runkkareista kuin siementen tuhlaamisesta. On ihan validi kysymys, minkä takia mielikuvat naisten itsetyydytyksestä ovat voimaannuttavampia, kivempia ja hauskempia.

BDSM-aiheisten seksivälineiden kysyntä on noussut 2010-luvun jälkeen suursuosioon nousseen Fifty Shades of Gray -kirjasarjan myötä.­

Ilta-Sanomien näkemät Kaalimadon myyntitilastot osoittavat, että seksivälinekaupassa esiintyy aavistuksen verran myös kaupunkikohtaisia eroja. Esimerkiksi Forssassa anaaliseksivälineet ovat suositumpia kuin muualla.

Eniten Kaalimadon tuotteita tilataan väkilukuun suhteutettuna Pirkkalassa. Rosén pitää mahdollisena, että noin 20 000 asukkaan pirkanmaalaiskunta on kotimaisen erotiikan pääkaupunki.

Asiaan voi vaikuttaa se, että Pirkkalassa on keskimääräistä enemmän opiskelijoita.

– Toisaalta jopa ennen verkkokauppoja Tampereen seudulla asuvat olivat suomen suurimpia erotiikkakivijalkakauppojen asiakkaita, joten tämä ei yllätä. Mahtaako johtua vesijohtovedestä vai mistä? Jos johtuu, niin toivoisin samaa vettä hanoista kaikkialle.

Kaalimadon hittituotteita ovat itse lelujen ohessa niiden pesemiseen tarkoitetut puhdistusaineet. Ilta-Sanomien tiedustellessa Rosénilta, viittaako tämä seksilelujen käyttäjien korkeaan hygieniatasoon, vastaa toimitusjohtaja makealla naurunremakalla.

– Ainakin toivomme, että viittaa. Varsinkin jos välineitä käyttää useampi ihminen.

Yhteiskunnallisella tasolla Rosén uskoo seksilelubisneksen edistävän talouskasvun ohessa varsinkin seksuaalista terveyttä ja hyvinvointia.

– En ole terapeutti enkä sairaanhoitaja, mutta tietysti ihminen on seksuaalinen olento. Se kantaa syntymästä kuolemaan asti, toimitusjohtaja sanoo.

Erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen uskoo, että seksivälinekauppaa ovat vauhdittaneet jo ennen koronaviruspandemiaa internetin helpottama saatavuus, teknologinen kehitys, monipuolistunut tarjonta sekä asenneilmapiirin yleinen muutos seksuaalimyönteisempään suuntaan.

– Kyllähän tänä päivänä lelut ovat parempia kuin 20 vuotta sitten, sitä aiemmasta ajasta puhumattakaan, Tanskanen sanoo.

Oma roolinsa on ollut myös aihepiiriä käsittelevällä populaarikulttuurilla. Sekä maailmalla että Suomessa asenneilmapiiri alkoi Tanskasen mukaan vapautua 1990-luvulla suositun Sinkkuelämää-sarjan myötä.

– Se oli merkittävä sysäys, jonka jälkeen seksileluista alettiin puhua entistä enemmän ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Nykyisin asia on paljon esillä. On välinearvosteluja ja -esittelyjä, ja some-vaikuttajat käsittelevät aihetta.

Populaarikulttuurin vaikutus ihmisten makuuhuonetottumuksiin havaittiin myös 2010-luvulla, kun BDSM-henkisten seksituotteiden kysyntä räjähti suositun 50 Shades of Grey -kirjasarjan yhteydessä.

Kaalimadon toimitusjohtaja Mikko Rosén kertoo kirjasarjan menestyksen heijastuneen myös hänen johtamansa yrityksen myyntiin.

– Kirjasarjan julkaisun aikana BDSM-tuotteiden kysynnässä nähtiin selvä piikki. Se on kasvanut sen jälkeen tasaisesti vuosi vuodelta.

Nykyään keskustelu seksileluista on seksuaaliterapeutti Tanskasen mukaan monipuolista. Vaikka seksivälineiden käyttötarkoitukseksi mielletään usein itsetyydytys, hankkivat niitä usein myös makuuhuone-elämäänsä virkistävät pariskunnat.

– Seksuaaliterapeuttina olen kuullut paljon kertomuksia, miten ihmiset ovat nostaneet välineillä seksielämänsä laatua. Ne ovat usein tervetullut apu, ilo ja piristys.