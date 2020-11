Mistä mustasukkaisuus kumpuaa? Ammattilainen vetää rajat ja antaa harjoituksen, joka kannattaa tehdä yhdessä

Ilta-Sanomien kysely paljastaa mitä ihmeellisimpiä tilanteita, joita mustasukkaisuus on saanut parisuhteessa aikaan.

Mikä on uskomattomin tilanne, jonka mustasukkaisuus on aiheuttanut parisuhteessasi? Tätä kysyimme lukijoiltamme.

Tilanteita riittää.

– Toinen on ajanut puhjenneella renkaalla melkein 100 kilometriä todistamaan, että petän, 35-vuotias nainen kertoo.

– Kun tein lumitöitä traktorilla naapurissa, akka vahtasi ikkunasta, etten mene lähelle naapurin rouvaa, sanoo puolestaan 55-vuotias mies.

Mustasukkaisuus ilmenee yleensä luottamuksen puutteena. Kumppania kytätään ja kuulustellaan sen sijaan, että toisen menemisistä keskusteltaisiin yhdessä.

– Mustasukkainen kaipaa kontrollia. Tunnetta, että asiat ovat hänen hallinnassaan, sanoo parisuhde- ja seksuaalineuvoja, seksologi Jonna Närhi Intohimohuoltamolta.

Taustalla on epävarmuus.

– Kontrollointi voi olla ainoa keinoa saada turvallisuuden tunnetta itselle, kun omassa perusturvallisuudessa on aukkoja.

Mustasukkaisuus voi olla niin voimakasta, että ajatuksissa pyörivät vain toisen tekemiset. Missä se on ja kenen kanssa?­

Pieni mustasukkaisuus hyvästä

Terve mustasukkaisuus on ohimenevää tai se liittyy vain tiettyihin tilanteisiin. Pieni mustasukkaisuus on hyvästä ja kertoo kumppanille, että hän on tärkeä ja haluttava.

Toisessa äärilaidassa on krooninen mustasukkaisuus, joka on jatkuvasti läsnä.

– Mikäli mustasukkaisuus tulee esiin vastaanotollani, se on usein vakavamman puoleista ja häiritsee molempien elämää. Tyypillisesti mustasukkainen vie yksityisyyden toiselta. Hän lukee viestejä ilman lupaa, painostaa epäilyksillään ja rajoittaa kumppanin menemisiä, käskee jopa tulemaan töistä kotiin kesken työpäivän.

Pahimmillaan mustasukkaisuus ilmenee väkivaltaisuutena ja henkisenä alistamisena.

” Tyypillisesti mustasukkainen vie yksityisyyden toiselta. Hän lukee viestejä ilman lupaa, painostaa epäilyksillään ja rajoittaa kumppanin menemisiä, käskee jopa tulemaan töistä kotiin kesken työpäivän.

Taustalla heikko itsetunto

Mustasukkaisuus juontaa tyypillisesti juurensa heikosta itsetunnosta ja huonoista kokemuksista edellisissä suhteissa.

– Mustasukkaisuus voi olla niin voimakasta, että ajatuksissa pyörivät vain toisen tekemiset. Missä kumppani on nyt, mitä hän tekee, kenelle hän puhuu ja niin edelleen. Pää pinoaa erilaisia skenaarioita, eikä niillä ole välttämättä mitään tekemistä todellisuuden kanssa, Närhi sanoo.

Kun mustasukkaisuuteen haetaan apua, noidankehä on yleensä jo syntynyt.

– Toinen kokee, ettei ole luottamuksen arvoinen. Hän joutuu jatkuvasti puolustuskannalle ja vetäytyy. Toinen taas tuntee voimattomuutta, kun ei mahda mustasukkaisuuden tunteelleen mitään.

Negatiivinen kierre ei katkea.

Pelisäännöt hyvä sopia

Mustasukkaisuudesta kannattaa Närhen mukaan puhua avoimesti kumppanille ja tutkia sitä sekä yksin että yhdessä.

– Jos taustalla on jokin isompi taakka, kannattaa avuksi ottaa ammattilainen. Oloa helpottaa, kun parisuhteella on pelisäännöt. Niistä kannattaa keskustella kumppanin kanssa.

IS selvitti kokemuksia mustasukkaisuudesta verkkosivuillaan 8.–11. lokakuuta 2020. Parisuhdekyselyyn vastasi kaikkiaan 8 870 ihmistä.