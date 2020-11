Suomalaiset paljastavat yllättävimmät saamansa seksiehdotukset – nainen, 22: ”Lyhyen pohdiskelun jälkeen suostuin, ja kyyti oli uskomatonta”

Ilta-Sanomien seksikyselyssä muisteltiin ja paljastettiin yllättävimpiä ehdotuksia vuosien varrelta.

Mikä on yllättävintä, mitä kumppanisi on sinulle sängyssä ehdottanut? Miten reagoit? Näin kysyimme IS:n seksikyselyssä viime kesänä.

Kokeilunhalua ei kannata unohtaa pitkässäkään suhteessa, sillä vaihtelu virkistää.

– Moni etsii ihan syystä seksielämäänsä piristystä, jota useimmiten löytyy kokeilemalla jotain uutta, erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen kirjoitti aiemmassa jutussamme.

– Kokeilunhaluisuus on myös merkki siitä, että olet halukas kehittämään seksielämää kumppanisi kanssa – seksiinkin kun pätee vanha totuus harjoittelusta ja mestaruudesta.

Samalla Tanskanen muistutti, että kummankin osapuolen on hyvä pitää mielessään se, että kokeilu on nimenomaan kokeilu.

– Se ei velvoita ensinnäkään jatkamaan niin sanotusti loppuun asti tai alkua pidemmälle saati tykkäämään.

Mieltymykset saattavat myös muuttua

Uusien asioiden ehdottaminen ja kokeileminen voivat kertoa myös siitä, että seksimieltymyksetkin saattavat vaihdella eri ikäisenä ja erilaisissa elämäntilanteissa.

Parikymppisenä voi tykätä toisenlaisista jutuista seksissä kuin viisikymppisenä.

– Samalla tavalla kuin meillä on ruokamaku ja musiikkimaku, vaatemaku ja sisustusmaku ja mieltymyksiä sen suhteen, miten haluamme lomailla. Miksi seksuaalisuus olisi sellainen elämänalue, joka säilyisi vuosikymmenestä toiseen samana? Siksi on hyvä kysyä itseltään, mitä hyvä seksi on minulle, Elina Tanskanen sanoi.

Näin lukijat vastasivat IS:n kyselyssä:

Yllättävintä, mitä sängyssä on ehdotettu, on...

”Aviomieheni pyysi minua koskettelemaan ja tyydyttämään itseäni niin, että hän katselee. Vaikka pyynnössä ei sinänsä ollut mitään erikoista, minulle tuli yllätyksenä se, kuinka paljon hän todella nauttii nähdessään kun minä nautin. Se oli uutta, yllättävää ja ihanaa.” Nainen, 27

”Entinen poikaystävä ehdotti anaaliseksiä. Sain totutella rauhassa ajatukseen ja ’treenasimme’ useita kertoja ennen kuin menimme niin sanotusti loppuun asti. Hän tiesi mitä teki ja piti huolen, ettei minuun sattunut, minkä vuoksi uskalsin kokeilla rajojani. Sain voimakkaita orgasmeja, kannatti kokeilla!” Nainen, 29

”Ehkä eniten aikanaan yllätti tilanne, kun päädyin fistattavaksi – yllättävintä oli se, kuinka paljon itse siitä pidin.” Nainen, 32

”Kerran autoa ajaessani keskellä kaupunkia kumppanini ehdotti, että voi antaa käsihoidon minulle nyt, jos haluan. No en tietenkään kieltäytynyt tarjouksesta, ja niinpä sitä hommaa hoideltiin keskellä kaupunkia autoa ajaessani.” Mies, 21

”Kysymys saako hän nuolla anustani ja työntää sormen liukkarin kanssa sisään, kun antaa suuseksiä. Yllätyin kuullessani tämän juuri tältä kumppaniltani, nykyään vaimokseni kutsumaltani. En kieltäytynyt enkä ole kieltäytynyt sen jälkeenkään. Tosin nykyään ei tarvitse enää kysyä.” Mies, 41

”Kumppani kaivoi kaapista keltaiset sadeasut ja pyysi, että voidaanko laittaa päälle. Hämmennyin tilanteesta, mutta vedin kamppeet niskaan.” Mies, 28

”Lähtö baariin iskemään naista kolmanneksi. Asiaa varmisteltuamme ja puettuamme lähdimme toteuttamaan ideaa. Sopivaa kolmatta ei löytynyt, mutta fantasia ja etsintä kuumensivat iltaa melkoisesti.” Mies, 41

”Leikitäänkö taas niillä sun leluilla? Olin juuri uskaltanut houkutella hänet seksilelujen saloihin, ja kyllä se yllätti, kun hän tykkäsi niin paljon että halusi vaan lisää ja lisää.” Mies, 29

”69-asentoa siten, että mies päällä. Ensireaktioni oli, että tukehdun. Muutaman kerran jälkeen olemme löytäneet hyvän tekniikan, ja nyt nautin siitä jopa enemmän kuin toisinpäin.” Nainen, 42

”Ensimmäinen kerta, kun joku mies halusi että hänen anusaukkoaan nuollaan, oli hieman hämmentävä. Mutta reippaana tyttönä aloin hommiin, ja nykyään se on aika normipuuhaa.” Nainen, 26

”Hän ehdotti sitä, että peittäisin silmäni unimaskilla. Lyhyen pohdiskelun jälkeen suostuin, ja kyyti oli uskomatonta.” Nainen, 22

”Entisellä poikaystävälläni oli fiksaatio jalkoihin. Osaan nykyään tyydyttää miehen siis myös jaloilla, vaikka tätä taitoa en kovin usein eron jälkeen ole tarvinnut.” Nainen, 31

”Kumppani pyysi puremaan ja muuten kurittamaan rintoja niin kovaa, että jää mustelmia ja hampaanjälkiä. Toki tein työtä käskettyä, onhan ne nautinnon voihkeet ihanaa kuultavaa.” Mies, 38

”Hän kysyi, pahastunko voiman käytöstä. En tiennyt itsekään vastausta, joten otimme asiasta innokkaina selvää. Olen edelleen ihmeissäni kuinka nautin siitä!” Nainen, 24

”Ehdotti, että otetaan hänen paras ystävänsä mukaan – mikä toteutui muutama kuukausi myöhemmin.” Mies, 25

”Vaimoni halusi minun pukevan hänen leninkinsä seksin ajaksi. No siitähän se sitten lähti...” Mies, 54

”Seksi muiden läsnä ollessa. Hetken harkinnan jälkeen päädyimmekin etsimään oikeasti seuraa.” Nainen, 29

”Kumppani kysyi, voimmeko harrastaa ekan kerran peppuseksiä. Puolin ja toisin. Molemmat vuoroin saavana osapuolena. Suostuin. Kannatti. Olen heteromies.” Mies, 38

”Pyysi piiskaamaan häntä vyöllä. Yllätyin aluksi, koska en häneltä sellaista osannut odottaa. Sitten ajatus alkoi kiihottaa ja toteutin hänen toiveensa.” Mies, 55

”Oma mies kaivoi jostain suukapulan ja laittoi sen minulle. Totta kai suostuin joskin jälkeenpäin ehkä hieman kyselin, että mistä nyt tuulee.” Nainen, 34

”Hän halusi valuttaa kuumaa steariinia rinnoilleni. Olen aina ollut kokeilunhaluinen, joten suostuin totta kai! Pidän kyllä jääpaloista enemmän.” Nainen, 28

”Aikoinaan yksi pyysi minua pissaamaan päälleen. Pitihän sitä sitten kokeilla kylppärissä.” Nainen, 39

”Peppuseksiä mies vastaanottavana. Hetken aikaa meni sulatellessa, mutta yhdessä hankimme strap-onin, ja sillä harrastellaan nykyäänkin toisinaan.” Nainen, 22

”Kumppani ehdotti raapimista ja puremista sekä murinaa eli eläimellisiä juttuja. Vaikka olin aika huvittunut, kokeilimme sitä, ja kivaa oli.” Nainen, 34

”Pyysi kertomaan kesken aktin seksikokemuksistani toisten kanssa. Ilmeisesti kiihottui siitä.” Nainen, 25

”Kerran partnerini ehdotti spontaanisti, että lähtisimme seksiklubille kokeilemaan ryhmäseksiä.” Mies, 41

”Mies halusi pukea naisten alusvaatteet päälleen. En oikein itse syttynyt ajatuksesta, mutta suostuin, kun se oli miehelle mieleen.” Nainen, 42

”Hän halusi alushousuni kasvoilleen samalla kun harrastimme seksiä. Ei se minua kyllä vaivannut lainkaan.” Nainen, 37

”Molemmat yhdessä vierekkäin hyväilemme itsemme orgasmiin. Eka kerralla olin jännittynyt, nyt se on yhteinen nautinto.” Nainen, 60

”Videon kuvaaminen. Ei olla vielä kuvattu, mutta kyllä se minulle käy, vaikken itse ole asiaa aiemmin ajatellutkaan.” Nainen, 29

”Seksi vessassa kesken bileiden oli aika yllättävää. Ja vaikea suoritus, koska vessassa on neliöitä ehkä kaksi.” Nainen, 23

”Että puhutaan aktin aikana vain englantia. Olin hieman huvittunut, mutta kokeilimme, ja olikin aika hauskaa.” Nainen, 19

”Privaatti performanssi valkoinen laboratoriotakki päällä lääkärileikkihengessä. Mikä jottei!” Mies, 27

”Silloinen avokki alkoi puhua, että tekisi mieli kimppamylläkkää. Sellainen sitten järjestettiin.” Mies, 53

”Ex pyysi kesken kaiken puhumaan rivoja. Parin sekunnin hiljaisuuden jälkeen löysin sopivat sanat.” Nainen, 39

”Yksi naisystävä halusi hoitaa kaiken ja käski minun vain maata selälläni. Se oli hieno kokemus.” Mies, 48

”Hän laittoi minut katsomaan ostamaansa pornoa ja otti samalla suihin. Kokemus oli todella positiivinen molemmille.” Mies, 25

”Kolmen kimppaa reilusti vanhemman miehen kanssa niin, että minulla oli koko ajan silmät sidottuna. Olin messissä.” Nainen, 30

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.