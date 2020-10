Kestävän rakkauden reseptissä on 12 osaa, sanoo ”rakkauslääkäri” Emilia Vuorisalmi

”Rakkauslääkärinä” tunnettu Emilia Vuorisalmi käsittelee uudessa kirjassaan sitä, miten rakkaushormonit voi saada virtaamaan kestävämmin.

Moni sen haluaa, joku saavuttaakin. Kestävän rakkauden.

Lääkäri Emilia Vuorisalmi selvittää uudessa kirjassaan Rakkaus haltuun – valjasta rakkaushormonit terveelliseen ja tasapainoiseen elämään (WSOY), millainen voisi olla kestävän rakkauden resepti – ja voisiko ”rakkaudenomaisessa tilassa” olla silloinkin kun elää sinkkuna.

– Heräsin viisi vuotta sitten kysymykseen, olisiko rakkaushormonien virta ja sen tuomat terveyshyödyt mahdollista saavuttaa riippumatta siitä, olenko parisuhteessa vai en, Vuorisalmi kertoo.

Vuorisalmen oma rakkaussuhde oli juuri silloin päättynyt, ja hän kärsi uupumuksesta ja selkäkivuista.

Rakkaushormoneilla Vuorisalmi tarkoittaa muun muassa mielihyvähormoneja serotoniinia ja dopamiinia sekä oksitosiinia. Niitä erittyy aivoista, keskushermostosta ja suolistosta.

Kestävän rakkauden reseptin idea on saada jokaista kolmea hormonia kestävistä lähteistä – sen sijaan, että hakisi esimerkiksi pikaisia dopamiiniryöppyjä sosiaalisesta mediasta.

Tykkäykset voivat tuntua hetkellisenä hyvänä olona, mutta samaan aikaan sosiaalinen media voi altistaa muun muassa riittämättömyyden tunteille. Se puolestaan katkoo rakkaushormonien virtaa.

– Kestävän rakkauden malli on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Se on avain terveeseen ja tasapainoiseen elämään, ja se toimii puskurina, jos ja kun elämä heittelee, Vuorisalmi sanoo.

Silloin voi elää ”rakkauden tilassa” riippumatta siitä, onko parisuhteessa.

Ydin ja kuori, keho ja mieli

Kestävän rakkauden resepti koostuu ”ytimestä ja kuoresta”. Ydin on oma minuus ja sen löytäminen, kuori kehon toimintaa, kuten hengitystä, ravintoa, liikuntaa ja riittävää palautumista.

Reseptissä on kaikkiaan 12 osa-aluetta: merkitys, luovuus, unelmat, turva, järjestys, arvostus, kosketus, läsnäolo, kiitollisuus, palautuminen, ravinto ja liike.

Esimerkiksi pitämällä huolta riittävästä ravintoaineiden saannista voi taata sen, että palikoita rakkaushormonien muodostamiseen riittää. Tässä toimii Vuorisalmen mukaan hyvin 80/20-sääntö: jos 80 prosenttia ravinnosta on terveellistä, 20 prosenttia voi olla vähän epäterveellisempää.

Liian tiukkapipoinen ei kannata olla.

”Elän niin kuin opetan”, Emilia Vuorisalmi sanoo.­

”Työstäni alkoi kadota merkitys”

Yksi Vuorisalmelle tärkeimmistä asioista on merkityksellisyys. Sen tunne tuottaa tasaisempaa dopamiinivirtaa.

– Moni ajattelee, että lääkärin ammatti on kutsumusammatti, mutta itse koin jossain vaiheessa, että työstäni alkoi kadota merkitys. Työ oli kiireistä ja tiukkaa ja luovuus puuttui.

Kun Vuorisalmi aikoi kirjoittaa kirjaansa ja tehdä muita uusia projekteja, jotain uutta aukesi – myös hänen työhönsä lääkärinä.

– Haluan inspiroida, rohkaista ja voimaannuttaa ihmisiä omissa paranemis- ja kasvuprosesseissaan, Vuorisalmi kertoo oivaltaneensa.

Kaikki lähtee itsestä

Avaimet hyvinvointiin ja merkityksellisyyteen löytyvät Vuorisalmen mukaan jokaisesta itsestään.

– Pitää kulkea kohti sitä, mikä saa oman sydämen sykkimään. Pinnallisiltakin tuntuvista asioista voi tulla merkityksellisiä.

Kitaransoittaja ei esimerkiksi välttämättä heti ymmärrä sitä, että hän voi auttaa ihmisiä eheytymään musiikkinsa voimalla.

Tärkeintä on tunnistaa, mitä kohtaa omassa elämässä on kaikkein tarpeellisinta muuttaa. Kysyä itseltään, kuka on ja mitä haluaa.

– Kun sen kohdan tunnistaa, ja ottaa ensimmäiset askeleet, positiivinen kehä voi syntyä nopeasti.

”Voin hyvin”

Välillä tarvitaan rohkeutta poiketa normeista.

Vuorisalmi vähensi vastaanottamiensa potilaiden määrää, jotta voisi keskittyä jokaiseen paremmin. Lisäksi hän alkoi ottaa rohkeammin vastaan uudenlaisia keikkoja vastaanoton ulkopuolella.

Työt hoituvat niin, että Vuorisalmella on aikaa myös perheelleen sekä luonnossa liikkumiseen.

Merkityksellisyyden löytyminen auttoi lievittämään riittämättömyyden tunteita ja pelkoja. Kirjassaan Vuorisalmi käsittelee myös pelkojen kohtaamisen ja käsittelyn tärkeyttä.

– Aiemmin minulla oli kova yksinäisyyden pelko. Viime keväänä pandemian aikaan istuin eräänä päivänä kalliolla teekuppi kädessä ja tuijotin merta. Tajusin, että minulla on hyvä olla, ja että olen selättänyt yksinäisyyden pelkoni.

Uuden kirjan julkistamispäivänä Vuorisalmi ehti istua kolme tuntia nuoremman lapsensa kanssa kalliolla juomassa kaakaota ja syömässä kaurakeksejä.

– Piti käydä pohjalla ja kuormittua ennen kuin tajusin tehdä muutoksen. Nyt elän niin kuin opetan ja voin hyvin. Haluan säilyttää elämässä ilon, keveyden ja luovuuden.