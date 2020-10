Vain minuutin harjoitus voi nostaa suhteesi uudelle tasolle – kokeilkaa tätä jo tänään!

Kuljetko suhteessasi autopilotilla? Se ei ole etenkään pitkissä suhteissa ihan harvinaista, tietää parisuhdeneuvoja.

– Onko parisuhteesi, kuin Päiväni murmelina -elokuvasta? Jokainen päivä on samanlainen ja toistaa samaa kaavaa. Asiat tehdään samalla tavalla, mutta silti odotetaan eri lopputulosta. Eikö olekin mieletöntä? pohtii parisuhde- ja seksuaalineuvoja Jonna Närhi.

Närhi kertoo esimerkin pitkän parisuhteen tyypillisestä pulmatilanteesta:

– Pari oli ollut vuosikymmenet yhdessä, lapset olivat aikuisuuden kynnyksellä. Ruokapöydässä vaimo kysyi mieheltään, haluaako hän ketsuppia. Mies totesi tähän: ”Ei.” Tästä huolimatta, omasta mielestään, huolehtiva vaimo kaatoi miehensä lautaselle ketsuppia. Mies ei vaivautunut sanomaan asiasta mitään, vaan painoi hartiansa alas ja alistui tilanteeseen.

Pitkässä suhteessa käy usein niin, että oletuksia tehdään molempiin suuntiin.

– Mies on saattanut oikeastikin tykätä ketsupista silloin, kun pariskunta aloitti yhteisen taipaleensa. Tämä on iskostunut vaimon takaraivoon. Sehän on vain palvelus, kun hän tarjoilee ketsupin. Ongelma on tietenkin siinä, että todellisuudessa siitä oli 25 vuotta aikaa, kun mies varsinaisesti nautti ketsupin mausta.

” Mikäli päivitätte kuulumiset aidosti keskenänne, parisuhde pääsee kehittymään.

Autopilotilla

Yleensä ihmiset tarkoittavat tekemisillään hyvää, etenkin läheisissä suhteissaan. Toinen osapuoli voi kuitenkin kaivata ihan jotain muuta.

– Toisinaan parisuhteissa kuljetaan jopa vuosikymmeniä autopilotin varassa, jolloin yhteys ja kommunikaatio ovat rikki, täysin huomaamatta. Kone jurnuttaa samaa reittiä, vaikka maailma ympärillä on muuttunut.

Tätä olisi säännöllisesti hyvä ravistella.

– Työssäni parisuhde- ja seksuaalineuvojana kohtaan usein kuuntelemattomuutta, joka voi johtua monesta eri syystä. Taakat saatetaan kantaa yksin. Vaikka tämä kuulostaa urhealta, pidemmällä tähtäimellä tämä on tuhoisaa.

Kummankin osapuolen oma onnellisuus vaikuttaa suoraan suhteen onnellisuuteen.

Toisen kuuntelemista kannattaa harjoitella, sanoo parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi.­

Kokeilkaa minuuttiharjoitusta

Närhi antaa täsmäneuvon, jolla autopilotilla kulkemisen voi katkaista.

Kokeile tätä ”minuuttiharjoitusta”:

Kysy kumppaniltasi, mitä hänelle kuuluu.

Ota ajastimella aikaa, jolloin kuuntelet, mitä toinen sinulle kertoo. Kuuntele minuutti hiljaa, keskeyttämättä.

Vaihtakaa tämän jälkeen vuoroja.

Esimerkiksi näitä asioita voi käydä läpi:

Mitä parisuhteeseenne kuuluu?

Mitä itsellenne kuuluu?

Oletteko tyytyväisiä? Haluaisitteko muuttaa jotain työssä, harrastuksissa, kotona…

Oletteko tyytyväisiä seksielämäänne? Haluaisitteko muuttaa siinä jotain tai kokeilla uutta?

Mitä haluatte? Mistä unelmoitte?

– Tehtävä kuulostaa helpolta, mutta onko se sitä sittenkään, Närhi pohtii.

Toisen sanomisia voi kovasti tehdä mieli kommentoida. Harjoitus opettaa kuuntelemaan, koska toisen ajatuksiin ei harjoituksen aikana voi hyökätä.

Sama tyyli pitäisi ottaa mukaan arkeen. Kuunnella toista keskeyttämättä.

Varo ”väärää” vastausta

Toisaalta voi myös olla vaikea kertoa peräti minuutin ajan, mitä itselle kuuluu.

Varsinkin perhearjessa ajatukset pyörivät herkästi muiden tarpeiden ja suorittamisen ympärillä, eikä omia kuulumisia juuri ehdi miettiä.

– Ehdottoman väärä vastaus tähän tehtävään on, että kerrot mitä kuuluu kissallesi, koirallesi, lapsillesi tai kumppanillesi.

On siis hyvä muistaa vastata kysymykseen.

– Mikäli päivitätte kuulumiset aidosti keskenänne, parisuhde pääsee kehittymään.