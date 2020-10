Mitä seksistä kuukautisten aikana on hyvä tietää? Lääkäri nimeää heti kolme asiaa

Kuukautisten aikana voi aivan hyvin harrastaa seksiä, jos vain itse haluaa.

”Harvaa ne häiritsee. Sängyn päälle pyyhe tms. jos vuotaa paljon. Pesulle seksin jälkeen. No stress.”

”Musta on tosi jännää, et toiset tykkää harrastaa menkkaseksiä. En oo oikeestaan ees aatellu et semmonen ois kenenkään mieleen. Mut en ite tällä hetkellä halua harrastaa menkkaseksiä.”

”Halut ovat yleensä huipussaan menkkojen aikaan!”

Näin kertovat lukijat 35-vuotiaan Johannan ylläpitämässä Menkkablogissa.

Johanna kertoo blogissa sekä omistaan että muiden kuukautiskokemuksista. Monet luetuimmat postaukset liittyvät seksiin. Blogin lukijoilla riittää mielipiteitä myös ”menkkaseksistä”.

”Minulla oli hyvin kivuliaat menkat monta vuotta. Kivut loppuivat seinään kun aloitin seksin. Joko todella hassu sattuma tai onkohan jotain perää? Menkkaseksi on tavallaan vapauttavaa. Koska kun harrastan sitä jonkun tärkeän ihmisen kanssa, minulle tulee sellainen olo, että jaamme jotain henkilökohtaista.”

”Kannattaa harrastaa seksiä suihkussa kuukautisten aikana, jos veri haittaa. Toisaalta voit laittaa pyyhkeen sängylle ja säästyä turhalta sotkulta. Kannattaa kokeilla ennen kuin sanoo ehdottomasti ei.”

”En näe siinä eroa mihinkään muuhun seksiin eli en ajattele harrastavani ”menkkaseksiä”, vaan ihan tavallista seksiä.”

”Ajatuskin ällöttää, ja se sotkun määrä.”

”Menkkojen kanssa säätäminen vie halut.”

– Ehkä kyse on jonkinlaisesta tuplatabusta. Seksistä puhutaan kyllä, mutta puhutaanko riittävän maanläheisesti, kuukautisblogia pitävä Johanna pohtii.

Johanna haluaa normalisoida kuukautisista puhumista ja tehdä siitä avoimempaa.

Orgasmi rentouttaa

Yli 50 prosenttia vastaajista kertoi Johannan blogikyselyssä harrastavansa kuukautisten aikana seksiä.

Mitä kuukautisista ja seksistä on tärkeintä tietää?

– Kuukautisten aikana voi harrastaa seksiä, ja niiden aikana voi tulla raskaaksi, vastaa naistentauti- ja synnytysopin dosentti Anna-Mari Heikkinen Terveystalosta.

Kuukautisten aikana seksitaudit voivat tarttua normaalia herkemmin, sillä tulehdusriski on korkeampi. Kondomin käyttö on erityisen tarpeen satunnaisissa suhteissa.

Voiko seksi auttaa kuukautiskipuihin?

– Orgasmi rentouttaa ja vapauttaa mielihyvää lisääviä välittäjäaineita. Siksi sillä voi olla vaikutusta sekä kipuaistimuksen kokemiseen että kipua aiheuttavaan lihakseen eli kohtuun.

