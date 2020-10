”Ei kestänyt kauaa kun oltiin jo alasti ja juostiin kilpaa makkariin” – suomalaiset paljastavat, miten he saivat seksin aivan uuteen roihuun

Ilta-Sanomien kysely kertoo, että yhteinen aika ja puhuminen tekevät seksille hyvää.

”OSTETTIIN viime joulukuussa seksilelu-joulukalenteri, ja se herätteli meidän seksielämämme uusiin taajuuksiin, 28-vuotias nainen avautuu Ilta-Sanomien seksikyselyssä.

Kysyimme, millaisilla keinoilla lukijat ovat onnistuneet piristämään seksielämäänsä.

Joulu on kohta ovella, mutta seksielämää voi piristää milloin tahansa. Rajana on vain mielikuvitus sekä se, mikä itsestä – ja kumppanista, jos sellainen on – tuntuu hyvältä.

– Seksi on ennen kaikkea aikuisten leikkiä ja vaatii heittäytymistä, sanoo seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

Huumori, hauskuus ja hyvä olo ovat asioita, joita seksiin kannattaa liittää. Stressiä sänkypuuhista ei ole mieltä ottaa.

– Jos olisin seksin ylipapitar, kertoisin ihmisille, että jos ei haluta, niin siitä ei tarvitse huolestua. Ja jos taasen haluttaa paljon, sekin on ok. Välillä haluttaa ja välillä ei!

Viritä fiilistä

Seksuaalista mieltä ja tunnelmaa voi virittää tietoisesti.

Esimerkiksi fantasioimalla, harrastamalla seksiä eri paikoissa sekä sillä, että omista tarpeista ja toiveista keskustelee avoimesti kumppanin kanssa.

Koronan myötä lisääntynyt yhteinen aika, seksilelut, puhuminen ja kuuntelu, uudet kokeilut – muun muassa nämä mainitaan toistuvasti kyselyssä.

26-vuotias nainen painottaa juuri keskustelun merkitystä.

”OLEMME aika perinteisiä, ja emme kumpikaan välitä esimerkiksi roolileikeistä. Suurin avain seksielämän piristämiseen on puhuminen ja yhdessä ideoiminen sekä siten molempien kiinnostuksen herättäminen johonkin uuteen tai ehkä johonkin vanhaan juttuun, jonka tekemisestä on kulunut aikaa.”

Älä suorita. Kaavamainen seksi voi viedä halut, sanoo seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling.­

”Olen ostanut leluja salaa”

”OLLAAN hankittu koronan aikana uusia leluja. Niiden testailu on hauskaa ja piristää pitkää liittoa mukavasti.” – Nainen, 36

”SEKSILELUT – vaihtelevalla menestyksellä. Erektiolääke – erittäin positiivisesti.” – Nainen, 66

”OLEN ostanut leluja "salaa", ja vaimo on ollut tyytyväinen hankintoihin.” – Mies, 36

”LELUT, yhteiset fantasiat, bdsm, valtaleikit, yhteinen pornon katsominen...Avoimesti kun puhuu ja toista ymmärtäen kuuntelee, pääsee seikkailuihin, joista on vain unelmoinut.” –Mies, 42

”VÄLILLÄ innostumme ottamaan mukaan seksikkäitä alusasuja, liukuvoidetta ja vibraattorin.” – Nainen, 29

”AJOITTAISET hotelliyöt kahden kesken sekä seksilelut ovat piristäneet.” – Nainen, 47

”Enemmän aikaa”

”KAHDENKESKISEN ajan järjestäminen todella tärkeää. Ottaa esimerkiksi hotelliyö, ihan vaikka samasta kaupungista. Pikkureissut ovat myös ihania.” – Nainen, 32

”ENEMMÄN AIKAA yhteistä aikaa ja kiinnostusta panostaa. Olen tykännyt pukeutua pikkutuhmasti ja flirttailla aikani kuluksi, omaksikin piristykseksi.” – Nainen, 45

”OLEMME saaneet viettää enemmän aikaa yhdessä rauhassa keskenämme korona-aikana, ja olemme saaneet tutustua toisiimme niin, että uskallamme entistä enemmän heittäytyä. Sen myötä kokeilunhalu on myös lisääntynyt.” – Mies, 20

”ARMEIJAN takia yhdessäolon merkitys korostuu. Yhteinen puuhailu tuntuu aina loistavalta!” – Mies, 21

”LOMAUTUS ja etätyö ovat mahdollistaneet seksin minulle otollisimpana aikana eli aamupäivällä.” – Nainen, 45

”IHAN vain viettämällä aikaa yhdessä. Arvostamalla ja kuuntelemalla toinen toisiamme.” –Nainen, 35

Parinvaihtoa ja muuta uutta

”HARRASTAMME seksiä joka päivä, kun olemme yhdessä. Sille luodaan aikaa. Molemmat tykkäävät, kun seksi tuo myös läheisyyttä kiireisiin päiviin.” – Nainen, 43

”LELUISTA aiemmin. Nykyään olen opetellut erilaisia tapoja kuten suulla ja käsillä tuotettu nautinto naiselleni.” – Mies, 45

”RYHDYIMME reilu vuosi sitten parinvaihtoon. En ollut ikinä sellaista tehnyt, mutta kyllä kannatti.” – Nainen, 44

”VAIHDOIN ehkäisypillerit hormonikierukkaan. Seksihalut heräsivät, ja nyt seksielämämme on lähes yhtä aktiivista kuin suhteen alussa.” – Nainen, 30

”UUSI, kuuma suhde nuoremman miehen kanssa ja paljon yhteistä aikaa. Vapaapäivinä pitkiä, venyviä aamuja vuoteessa.” – Nainen, 40

”AIKUISVIIHDETTÄ katsomalla. Ei kestänyt kauaakaan kun oltiin jo alasti ja juostiin kilpaa makkariin.” – Nainen, 43

”SEKSIKKÄÄT alusvaatteet ovat parhaat lataamaan tunnelmaa.” – Nainen, 32

IS kysyi parisuhdeasioista verkkosivuillaan 8.–11. lokakuuta 2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 8 870 ihmistä.