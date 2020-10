Hoidatko kaiken, koska osaat kuitenkin puolisoa paremmin? – ”Jos omaa kumppania kohtelee kuin lasta, intohimo katoaa varmasti” täräyttää seksologi

Suhteessa ei tarvita johtajaa ja seuraajaa vaan tasaveroiset kumppanit.

Helikopterikumppanin on opittava antamaan toiselle tilaa ottaa vastuuta.­

Kuvitellaan pariskunta, joka elää keskellä ruuhkavuosia. Töissä on kiirettä, lapset ovat vielä pieniä. Harrastuksetkin vievät aikaa.

Toinen kumppaneista touhuaa ja pörrää ajatellen, että minähän nämä kotihommat hoidan sujuvimmin. Niinhän on aina tehty!

Toinen puolestaan passivoituu. Miksi yrittäisin hoitaa edes siivouksen, jos kumppani kulkee sen jälkeen kuitenkin perässä imurin kanssa? Annanpa toisen touhuta ja jään tähän sohvalle.

Äkkiä ollaan siinä tilanteessa, että parisuhde alkaa muistuttaa lapsen ja vanhemman suhdetta.

Tällaiseen ilmiöön parisuhde- ja seksuaalineuvoja, seksologi Jonna Närhi saattaa törmätä vastaanotollaan.

Närhi kutsuu sitä helikopterikumppanuudeksi.

”Intohimo katoaa varmasti”

Helikopterikumppanuus muistuttaa taannoin puheenaiheena ollutta helikopterivanhemmuutta, jolla viitattiin ylihuolehtiviin vanhempiin.

Pahimmillaan huolehtiminen menee kyttäämisen ja kontrolloinnin puolelle, mikä voi johtaa esimerkiksi lapsen huonoon itsetuntoon.

Myös parisuhteessa toisen osapuolen päällepäsmäröinti voi pidemmän päälle johtaa ikäviin seurauksiin.

– Jos omaa kumppania kohtelee kuin lasta eikä luota häneen, intohimo katoaa varmasti, Närhi sanoo.

Sekä seksielämä että koko suhteen perusdynamiikka kärsivät, jos osapuolet eivät arvosta toinen toisiaan. Helikopterikumppanuus näyttää ehkä tiiviiltä ja toimivalta, mutta se voikin etäännyttää osapuolet toisistaan.

– Suhteessa ei tarvita johtajaa ja seuraajaa vaan tasaveroiset kumppanit.

Helikopterikumppani ei tarkoita pahaa, mutta voi tukahduttaa toisen itsenäisyyden, päätöksenteon ja jopa persoonan, parisuhdeneuvoja Jonna Närhi sanoo.­

Liika vastuu ei ole hyvästä

Helikopterikäytös on usein tiedostamatonta. Närhi tunnustaa itsekin sortuneensa siihen entisessä parisuhteessaan.

– Ajattelin, että toinen ei osaa sitä tai tätä, joten teen asiat omalla tavallani. En edes kysynyt, vaan oletin, että tietty toimintatapa on meille hyvä, ja että toinenkin tykkää siitä.

Tavallaan kyse on vastuunottamisesta, joka menee liiallisuuksiin.

Helikopterikumppanuuden tunnistaa myös siitä, että sen toinen osapuoli tyytyy osaansa. Mahdollistaa tilanteen. Vastaa ehkä entistä useammin ”en minä tiedä”, ”päätä sinä”.

Mahdollistaja on muuttunut oman elämänsä sivustakatsojaksi. Matkustajaksi, joka ei enää tiedä, mihin juna on mennyt ja mihin se on menossa.

– Juna kulkee, ja helppohan siinä on olla. Sitten herääkin, että mitä minä oikein haluan ja ajattelen. Millä raiteilla tässä oikein mennään? On jääty katselemaan maisemia, mutta ei mietitty sitä, mitä itse haluaa.

Sivustakatsoja saattaa myös tuntea riittämättömyyden tunnetta. Pohtia, että eikö enää kelpaa kumppanilleen.

Sano se ääneen, anna tilaa

Paras tapa setviä tilannetta on peiliin katsominen ja avoin puhe. Asian sanoittaminen toiselle niin, että toinen ymmärtää, miten yhdessä voitaisiin toimia toisin.

Jotta parisuhteeseen saadaan palautettua kumppanuus, on helikopterikumppanin annettava toiselle tilaa ottaa vastuuta.

– Helikopterikumppanin on uskallettava luottaa kumppaninsa päätöksiin ja ratkaisuihin. Hän ei voi juosta toisen perässä korjailemassa asioita mieleisekseen.

Uusien toimintatapojen tuominen arkeen kannattaa tehdä pienin askelin.

– Helikopterikumppani voi tietoisesti vaikka päättää, että tänään hän ei puutu tiskikoneen täyttämiseen.

Tai hän voi antaa toiselle esimerkiksi luvan huomauttaa omasta käytöksestä, jos se lipsahtaa pörräämisen puolelle.

– Hyvä kumppanuus vaatii joustamista ja kompromissien tekemistä molemmilta.

Tunnistatko tämä ilmiön omassa suhteessasi? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä!