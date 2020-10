Kuusi naista kertoo, millaista on pettää kumppaniaan – Paula ajautui ”kostotoimiin” ja löysi itsensä samasta tilanteesta vuosien jälkeen

Meistä kukaan tuskin haluaisi joutua kumppaninsa pettämäksi. Tekoa on vaikea, kenties mahdoton antaa anteeksi, ja se repii suhteen hajalle.

Mutta miksi joku päätyy olemaan uskoton rakkaalleen? Mikä ajaa loukkaamaan toista ja uhraamaan parisuhteen hairahdukselle?

Kuusi naista kertoo Ilta-Sanomille, miksi he pettivät kumppaniaan ja mitä sen jälkeen tapahtui.

Raisa: ”Olin humalassa, mutta teko oli tietoinen”

Raisa kertoo pettäneensä entistä miestään nykyisen miehensä kanssa – vieläpä kahteen otteeseen.

– Olin humalassa, mutta teko oli silti täysin tietoinen, hän painottaa.

Pettämisen jälkeen olo oli tietysti kurja. Hän paljasti tekonsa nopeasti miehelleen, joka antoi anteeksi. Pari päätti jatkaa suhdetta.

– Mutta pettämisestä oli vaikea päästä yli, koska en saanut mielestä sitä miestä, jonka kanssa olin kumppaniani pettänyt.

Myöhemmin Raisa ja hänen miehensä erosivat muista syistä. Meni jonkin aikaa, kunnes hän aloitti uuden suhteen.

Nykyistä miestään Raisa ei enää pystyisi pettämään. Hän kuitenkin myöntää, että muutamia kertoja houkutus on ollut suuri.

Hetkellisiä ihastumisiakin on mahtunut matkan varrelle, nainen myöntää.

– Tiedän, ettei mieheni antaisi tekoa anteeksi. Itse voisin pettämisen hyväksyä. Olenkin miehelleni sanonut, että jos hän ajautuu pettämään, niin kertoisi siitä.

– Ajatus tuntuu totta kai pahalta, mutta en antaisi jonkun kertahairahduksen koskaan repiä perhettämme rikki, Raisa korostaa.

Senja: ”Etsin itseäni ja alitajuntaisesti kaipasin vapautta”

– Minä petin miestäni pitkän suhteen loppupuolella, kertoo Senja.

Syyt pettämiselle olivat hänessä itsessään, eikä niinkään siinä, että Senja olisi jäänyt suhteessa jostain paitsi.

– Etsin itseäni ja alitajuntaisesti kaipasin vapautta, mikä eskaloitui pettämiseen.

Pettämisen jälkeen maailma oli hetken aika sekaisin. Senja vihasi itseään. Tapahtuneesta oli vaikeaa päästä yli. Tämä vaati paljon itsetutkiskelua ja peiliin katsomista.

– Mutta niin makaa kuin petaa, hän kiteyttää.

Pettämisen seurauksena suhde loppui, sillä Senja laittoi sen poikki.

Tänä päivänä Senja ei voisi pettää. Hän ei varsinaisesti kadu tapahtunutta, sillä hän otti siitä opikseen.

– Itsekkäästi ajateltuna en vain enää halua asettaa itseäni asemaan, jossa satutan muita ja joudun peittelemään jälkiäni. Kenenkään aikaa ei saisi tuhlata tuollaisiin asioihin – ei omaa eikä muiden.

Paula: ”Kamalimpia asioita, mitä voi olla”

Kun Paula oli 17-vuotias, hän oli korviaan myöten rakastunut kumppaniinsa. Mies päätyi kuitenkin pettämään häntä.

Tätä Paula ei voinut koskaan antaa anteeksi. Hän katkeroitui, mutta yritti silti jatkaa suhdetta.

– Ajauduin sitten itsekin ”kostotoimiin” ja petin kumppaniani pitkän aikaa, kuukausien ajan, saman ihmisen kanssa. Tunteitakin kerkesi muodostua kolmannen osapuolen kanssa.

Joka kerta, kun pettämistä tapahtui, olo tuntui syylliseltä ja kiinnijääminen pelotti. Silti Paula jatkoi toimintaansa.

Pari erosi muista syistä, ja pettäminen paljastui miehelle vasta eron jälkeen.

Toinen suhde sijoittui aikuisiälle. Jälleen Paula oli tilanteessa, jossa kumppani petti häntä useaan kertaan ja eri ihmisten kanssa.

– Joka kerta riitelimme ja sovimme. Joskus erosimme viikoiksi ja silti palasimme yhteen.

– Kun pettämistä oli kestänyt todella kauan, en enää välittänyt. Humalapäissäni petin miestäni yhden kerran, ja taas kostoksi.

Jälkeenpäin olo oli kamala, sillä Paula oli aina ajatellut, ettei tekisi enää ikinä niin. Asia kalvoi häntä, ja lopulta kumppani sai tietää siitä muuta kautta. Syntyi valtava riita.

– Syyttelyä ja haukkumista tuli pitkän aikaan, eikä hän koskaan nähnyt syytä sille, miksi petin. Erosimme viimein, kun suhteessa ei vain ollut mitään järkeä.

Tänä päivänä Paula ei pystyisi pettämään.

– Petetyksi tuleminen ja pettäminen ovat kamalimpia asioita, mitä voi olla.

Kira: ”Olen tajunnut olevani vaihtelunhaluinen”

– Päädyin pettämään vuonna 2013 oltuani suhteessa vuodesta 2005 saakka, kertoo Kira.

Pariskunnan välit olivat etääntyneet ajan saatossa. Seksiä ei ollut ollut pariin vuoteen. Kira yritti ottaa asiaa puheeksi, mutta koskaan ei tuntunut olevan sopiva hetki.

Eräissä bileissä Kira päätyi juttelemaan toisen kanssa.

– Yhtäkkiä huomasin meidän hyväilevän toisiamme. Aiemmin olin hylännyt muiden ehdottelut, mutta silloin kävi toisin. Itsepetoksena uskottelin, että olisimme kumppanini kanssa sopineet, että tuollainen ei olisi väärin, vaikka mitään ei oltu oikeasti sovittu.

Kira tunnusti tapahtuneen pari päivää myöhemmin. Heidän tiensä erkanivat. Kira läheni entisestään ihmisen kanssa, johon oli tutustunut juhlissa.

He aloittivat polyamorisen suhteen ja ovat nyt olleet seitsemän vuotta yhdessä. Suhde on vuosien saatossa aaltoillut, ja nykyisin pari asuu erillään, vaikka läheisyyttä on edelleen.

– Tänä päivänä asun toisen kumppanin kanssa, jolle polyamorinen suhde sopii. En ole enää kaivannut tavallista suhdetta. Olen tajunnut olevani vaihtelunhaluinen, enkä halua rikkoa muuten toimivaa suhdetta, jos halut eivät täsmää.

Niina: ”Itkin monet illat”

18-vuotias Niina oli tuoreessa suhteessa. Hän kuitenkin päätyi pettämään kumppaniaan ulkomaan matkalla – eikä vielä tänäkään päivänä ymmärrä, miksi.

– Olo oli kamala. Itkin monet illat sitä, miten pystyinkään satuttamaan rakasta ihmistä, jota voin nimittää jopa ensirakkaudekseni, hän kuvailee.

Niina poti pitkään huonoa omatuntoa, kunnes päätti vihdoin kertoa totuuden. Pari jatkoi vielä hetken yhdessä, kunnes kumppani jätti Niinan.

– Siitä ei ollut helppoa päästä yli, mutta aikanaan sekin tunne meni ohi. Kyllä se tuolla alitajunnassa aina on. Sen jälkeen en ole enää ketään pettänyt.

Anni: ”Masennuin pahasti, kun elin valheessa”

– Yksi parisuhteen tärkeimmistä asioista on luottamus. Kun se rikotaan kunnolla, rikki menevät osapuolet sekä suhde, sanoo Anni.

Anni oli seurustellut avopuolisonsa kanssa jo pari vuotta, kun hänelle selvisi, että mies oli pettänyt tätä suhteen alussa Annin parhaan ystävän kanssa. Paras ystävä oli tällöin majaillut Annin luona.

– Olin aavistanut sen kauan aikaa, ennen kuin asia virallisesti selvisi minulle. Ajattelin, että kun poikaystävä vihdoin myönsi totuuden, pystyisin antamaan anteeksi, Anni muistelee.

Toisin kävi. Katkeruus kalvoi Annin mieltä, ja kun mies oli poissa, hän päätti kostaa. Anni kutsui miehensä parhaan ystävän kylään – ja samana iltana petti tämän kanssa kumppaniaan.

Kun Anni sitten kuuli myöhemmin puhelimessa miehensä äänen, suuret suunnitelmat asian paljastamisesta jäivät. Hän ei pystynyt kertomaan miehelle, mitä oli mennyt tekemään.

– Masennuin pahasti, kun elin valheessa. Silti jatkoin seuraavat kaksi vuotta pettämistä saman miehen kanssa.

– Omantunnon tuskat olivat valtavat. Päässäni yritin muovailla asiaa hyväksyttäväksi ja jotenkin ”kauniiksi” asiaksi, erilaiseksi rakkaudeksi. Myöhemmin mietin, että olin ollut vain typerän itsekäs ja hukassa.

Jälkeenpäin olo helpotti, kun selvisi, että myös mies oli pettänyt Annia useamman kerran. Puolin ja toisin myrkyllinen suhde jätti kuitenkin jälkensä.

– Nykyään en pystyisi pettämään. En myöskään enää antaisi anteeksi pettämistä, mutten lähtisi kostoreissuillekaan. Jos toinen pettäisi, se olisi kerrasta poikki.

Naisten nimet muutettu.