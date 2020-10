Kysely: Nuoret kohtaavat seurustelusuhteissaan yllättävän usein väkivaltaa – ”Itkin joka kerran jälkeen”

Seurustelu, jonka kuuluisi olla ihanaa itseen ja toiseen tutustumista, ei aina sitä ole. Verkkokyselyyn vastanneista nuorista 75 % kertoo kokeneensa seurustelusuhteessa väkivaltaa.

Ex-puolisoni suostutteli minut anaaliseksiin, ja vasta jälkikäteen kävi ilmi, että tämä tehtiin siksi, että hän saa nautintoa minulle tuottamansa kärsimyksen katsomisesta. Itkin joka kerta tapahtuneen jälkeen.

Näin kertoo eräs nuori Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamassa verkkokyselyssä. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi viime kesän aikana 290 nuorta.

Valtaosa kyselyyn osallistuneista nuorista kertoo kokeneensa seurustelusuhteessaan väkivaltaa.

Haukkumista ja nimittelyä, pelottelua ja painostusta sellaiseen, mitä ei haluaisi tehdä. Tönimistä, vaatteista repimistä ja lyömistä avokämmenellä.

Väkivallan tekojen lisäksi entinen kumppani saattaa vainota eron jälkeen tai kontrolloida kumppaninsa sosiaalisen median sisältöjä.

”Vakavaa ja haavoittavaa”

Jatkuvassa pelossa elämistä kun ei tiedä, milloin toinen raivostuu ja alkaa aggressiivikseksi. Kontrollointi manipuloimalla. Valehtelu. Jatkuvaa paikallaoloa ja tekemisten vahtimista.

Näin kertoo yksi vastaajista.

– Kyselyn tuloksissa väkivalta näyttäytyy vakavana ja haavoittavana: neljännes vastaajista kertoo tulleensa raiskatuksi seurustelusuhteessa, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Tuulia Kovanen.

Fyysisen väkivallan muodot tuovat esille väkivallan raakuuden.

Kyselyyn vastanneista reilusti yli puolet nuorista on kokenut tönimistä, lähes puolta on revitty vaatteista ja lähes yhtä montaa on heitetty seinää vasten, lyöty avokämmenellä tai revitty hiuksista. Joka toinen nuori on saanut fyysisiä vammoja väkivallan seurauksena.

– Tulosten perusteella näyttää siltä, että nuorten kohtaamassa seurusteluväkivallassa ei ole kyse vain jostain pienestä tai marginaalisesta ilmiöstä, vaan vakavasta väkivallasta, joka voi olla myös henkeä uhkaavaa.

On tyypillistä, että väkivalta alkaa vähitellen. Lähisuhteissa tapahtuvalla väkivallalla on myös taipumus toistua ja raaistua.

Sunnuntaina 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Ensi- ja turvakotien liitto muistuttaa jokaisen oikeudesta olla turvassa myös seurustelusuhteessa.