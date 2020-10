Mies vei ruuvitkin seinistä, muumimukit ja periksiantamattomuus kävivät vaimolle kalliiksi – suomalaisten eroriidat, jotka lähtivät kierroksille

Erotilanne saattaa kärjistyä siihen pisteeseen, että puoliso tyhjentää koko kodin tai tuhoaa kesämökin.

Ykköskeino riitaisan eron estämiseksi on se, että asioista sovitaan hyvän sään aikana, pariterapeutti sanoo.­

Vaikeiden eroriitojen taustalla on usein tiettyjä syitä, jotka toistuvat tapauksesta toiseen.

– Hyvinkin yllättävät parit voivat päätyä vaikeaan riitelyyn, jos eron myötä toiselle osapuolelle tulee tietoon jotain häneltä salattua tai jos ei anneta aikaa sopeutua eroon, Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola kiteyttää.

Erosyyt vaihtelevat, joten myös riitelyyn löytyy aihetta laajasti. Käytännön kokemus yhdistettynä kyselyihin ja tutkimukseen osoittavat silti joitakin asioita, jotka enteilevät rajuiksi yltyvää riitelyä.

– Kansainvälisessä tutkimuksessa havaittiin, että jopa 90 prosentissa vaikeista eroista taustalla vaikuttaa se, miten ero on tullut toiselle osapuolelle tietoon. Jos yllättävään eroilmoitukseen liittyy jokin vaiettu asia, se tuntuu vaikeuttavan eron hyväksymistä, Jaakkola sanoo.

Eroa haluava on saattanut pohtia asiaa jo pitkään – toiselle se on yllätys

Kun eron yhteydessä joutuu sopeutumaan samalla siihen, että jo parisuhteen aikana on ollut jotain itseltä piilossa pidettyä, olo voi olla loukattu tai petetty.

– Tieto, että itseltä on salattu jotain, osuu omanarvontuntoon ja perusluottamukseen. Siinä tilanteessa tuskin oltaisiin sopuisia, vaikka ei oltaisi eroamassakaan, mutta kun ollaan, se vaikuttaa myös erosta aiheutuviin tunteisiin.

Kun ei ole tiennyt jotain eroon vaikuttavaa asiaa, jää helposti kiinni ajatukseen, että tietämällä olisi voinut toimia toisin.

– Tuntuu, että itseltä on viety mahdollisuus reagoida ajoissa.

” Voidaan väittää, ettei haluta olla missään tekemisissä toisen kanssa, mutta jatkuvasti nostetaan riidanaiheita yhteyden pitämiseksi, koska tunneside on edelleen olemassa.

Erotilanteita kärjistää myös se, jos ei ole aikaa tai halua käsitellä asioita. Olisi hyvä muistaa, että eroa haluava on saattanut pohtia asiaa jo pitkään. Jos toiselle osapuolelle ero tulee yllätyksenä, hänellä sopeutumisaikaa ei ole ollut.

– Usein huomaa, ettei osata asettua toisen osapuolen asemaan, koska itse ollaan jo eroon valmiita. Ollaan etenemässä ihan eri tahtiin, vaikka kummallakin pitäisi olla aikaa purkaa tunneside toiseen.

Jos aikaa ei anneta, kipuilu voi ilmetä eri tavoin ja mahdollisuus riitoihin kasvaa. Riitely antaa mahdollisuuden kanssakäymiseen.

– Voidaan väittää, ettei haluta olla missään tekemisissä toisen kanssa, mutta jatkuvasti nostetaan riidanaiheita yhteyden pitämiseksi, koska tunneside on edelleen olemassa.

”Harvoin halutaan kuulla tätä totuutta...”

Mikäli eroon liittyy lapsia, Jaakkola muistuttaa vastuullisesta vanhemmuudesta. Jos itsestään ei muuten meinaisikaan löytää halua ja kykyä riidattomaan käytökseen, pitäisi jaksaa ajatella edes lapsia.

– Pitkittyneiden eroriitojen tiedetään olevan lapsille aina kaikista rankimpia.

Hankalassa tilanteessa apua voi hakea tarjolla olevasta ilmaisesta erotyöstä.

– Harvoin halutaan kuulla tätä totuutta, mutta hyvästäkin erosta selviämiseen menee pitkään, yleensä vuosia. Jo pelkästään itsensä takia ero kannattaa hoitaa hyvin, vaikka olisi kuinka kiire uuteen elämään. Hyvin hoidettu ero ehkäisee riitoja jatkossakin.

Eron aiheuttamaan pettymystä ja surua kannattaisi kuitenkin käsitellä mieluummin terapiassa kuin omaisuusriitoina asianajajan kanssa, pariterapeutti sanoo.­

Tällaisia suomalaisten eroriidat ovat:

Asunnon arvosta kinastellaan avioerojen yhteydessä usein. Erityisesti asunnon arvonlaskua voi olla vaikea hyväksyä. Eräässä erotapauksessa entisen yhteisen kodin arvo oli kuitenkin noussut niin paljon, ettei kummallakaan osapuolella ollut varaa lunastaa asuntoa itselleen. Pariskunta päätyi erikoiseen ratkaisuun: eron jälkeen he asuivat asunnossa vuorovuosina.

Häälahjojen jakaminen on erossa usein hankalaa – vaikka lahjat eivät rahalliselta arvoltaan kummoisia olisikaan. Usein ajatellaan, että se osapuoli, jonka suvulta lahja on, saa pitää sen osituksessa. Joskus toinen ei kuitenkaan halua luopua yhteisenä saadusta lahjasta. Jos osapuolet suostuvat, lahja voidaan huutokaupata puolisoiden kesken. Eräässä tapauksessa näin tehtiin. Viiden euron arvoisen, sorvatun puukulhon hinnaksi tuli huutokaupassa 500 euroa.

Vaimo oli kerännyt kokoelman muumimukeja, joiden arvo oli 2 000 euroa. Yleinen linjaus on, että kokoelman kerännyt on sen omistaja, mutta toinen on oikeutettu puoleen kokoelman arvosta. Vaimo ei suostunut puolittamaan kokoelmaa, joten hän joutui maksamaan miehelle osituksessa 1 000 euroa mukeista.

Eräässä erotapauksessa mies päätyi ovelaan juoneen estääkseen tulevaa ex-vaimoaan hyötymästä rahoistaan. Miehellä oli yritys, mutta eron tullen hän perusti uuden yrityksen, jonka kautta pyöritti vanhan firman liiketoimintaa. Vanhalle yritykselle hän sen sijaan osoitti kulut, jolloin siitä tuli tappiollinen.

Toisinaan avioliitossa on kovat piipussa jo ennen eroa. Eräässä tapauksessa puoliso sai avioliiton vielä jatkuessa uhkauksen: jos et allekirjoita avioehtoa, tulee ero. Jos kirjoitat, liitto jatkuu. Lupaus ei pitänyt. Kun nimi oli paperissa, avioehtoa vaatinut haki eroa. Hän oli suojannut avioehdolla omaisuutensa.

” Mies oli vienyt taulut seiniltä ja ruuvannut jopa taulua kannatelleet ruuvit. Ulko-ovesta mies oli irrottanut ovisilmänkin.

Arpajaisvoitto on ositettavaa omaisuutta, jos voitto on tullut ennen avioeron vireilletuloa. Erään eroparin tapauksessa onnetar oli ollut suopea toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen kannalta ikävää vain oli se, että osituksen aikaan arpajaisvoitosta ei enää ollut juuri mitään jäljellä. Puolisoille jäi jaettavaksi lähinnä niukkuutta ja velkoja.

Ilta-Sanomat kertoi jo pari vuotta sitten erikoisista eroriidoista, joita oli puitu käräjillä asti. Eräässä näistä tapauksista pariskunnan muutaman vuoden mittainen liitto päättyi, mutta mies jäi vielä yhteiseen kotiin yksin asumaan. Kun vaimo tuli käymään asunnolla, koko koti olikin tyhjennetty. Mies oli vienyt taulut seiniltä ja ruuvannut jopa taulua kannatelleet ruuvit. Ulko-ovesta mies oli irrottanut ovisilmänkin.

Miehen tempausta käsiteltiin käräjillä. Hän perusteli tekoaan sillä, että kaikki tavarat, joita asunnossa oli, olivat olleet lainassa tuttavilta ja hän kertoi palauttaneensa ne oikeille omistajille. Käräjäoikeus piti tekoa rikollisena ja mies sai tuomion hallinnan loukkauksesta.

” Mies hajotti asunnot käyttäen apunaan mm. moottorisahaa, lekaa ja piikkauskonetta. Rakennusmiehenä hän osasi käyttää koneita.

Eräässä toisessa oikeudessa puidussa tapauksessa avoparin teiden eroaminen sai miehessä aikaan tuhoamisvimman, jonka loppulasku nousi lähes 100 000 euroon.

Avovaimo omisti kaksi kesämökkiä. Miehen näkemys oli, että mökit olivat yhteistä omaisuutta, jonka hän nyt päätti tuhota. Mies hajotti asunnot käyttäen apunaan mm. moottorisahaa, lekaa ja piikkauskonetta. Rakennusmiehenä hän osasi käyttää koneita. Hän muun muassa katkoi moottorisahalla kantavia rakenteita, tuhosi seiniä ja ikkunoita sekä ovia. Viemäreitä ja lattiakaivoja mies tukki uretaanilla. Kun työt oli tehty, hän lähti asunnolta ja jätti vesihanat vuotamaan talvipakkasessa.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen mm. törkeästä vahingonteosta yli vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen ja 35 tunnin yhdyskuntapalveluun. Entiselle avovaimolleen mies joutuu maksamaan erilaisia korvauksia noin 90 000 euroa. Toisen asunnon tuhoamisesta miestä ei tuomittu.

Korona-aika on saanut pariskunnat varautumaan

Ykköskeino riitaisan eron estämiseksi on se, että asioista sovitaan hyvän sään aikana, sanoo kokenut pariterapeutti Liisa Välilä.

Korona-aika on Välilän havaintojen mukaan saanutkin monet pohtimaan omaa terveyttään ja jopa elämän rajallisuutta. Sen vuoksi parisuhteissa on myös käyty vaikeitakin keskusteluja tulevaisuuteen varautumisesta.

– Tiedän monta paria, jotka ovat nyt tehneet keskinäisiä testamentteja ja pohtineet edunvalvontaa. On suunniteltu yhdessä raha-asioita tai varauduttu vaikkapa jakamalla kodin tärkeät salasanat.

Rahojen jakamisesta kannattaa keskustella

Reilusta rahankäytöstä olisi hyvä keskustella – olipa tilanne mikä tahansa.

– Jos perheessä toisella on huomattavasti isommat tulot kuin toisella, kannattaa pohtia reilua rahankäyttöä. Lastenkin on hyvä nähdä, miten tasapuolisuus toteutuu. Erityisen tärkeää tämä on uusperheissä.

Myös siinä tapauksessa että pariskunnan tulot tai omaisuus ennen liittoa eivät olisi kovin erilaiset, rahojen jakamisesta kannattaisi keskustella.

– Ero herättää aina tunteita, ja osalle ihmisistä tunnekuorma purkautuu riitaisuutena. Eron aiheuttamaan pettymystä ja surua kannattaisi kuitenkin käsitellä mieluummin terapiassa kuin omaisuusriitoina asianajajan kanssa, Välilä neuvoo.

Eroon liittyviä palveluita: www.apuaeroon.fi

Oheiset tapaukset ovat tilanteita, joihin IS:n haastattelemat juristit ovat työssään törmänneet.

