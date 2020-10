Puoliso rakensi ilmoittamatta erottavan seinän keskelle asuntoa – asianajajat paljastavat suomalaisten järjettömät eroriidat

Avioeron tullessa riitely lipsahtaa herkästi aivan järjettömäksi.

Eräs pariskunta oli kiintynyt enemmän kalliiseen Hästensin sänkyynsä kuin toisiinsa. Niinpä sängystä tuli erotilanteessa riita. Molemmat olivat sitä mieltä, että sängyn toinen puoli kuuluu itselle, ja sänky pitää jakaa jotenkin. Asianajaja huomautti, että sängystä tulee todella kallis, jos siitä aletaan käräjöidä. Lopulta asia saatiin sovittua.

Vaikka ajatus sängyn puolittamisesta käräjäoikeudessa tuntuu absurdilta, avioeroja työkseen hoitavat juristit tietävät, etteivät vastaavat tapaukset ole harvinaisia.

Monessa erotilanteessa riidellään omaisuuteen, etenkin asuntoon, liittyvistä asioista. Toisinaan omaisuuskiistat paisuvat lähes koomisiin mittasuhteisiin.

Tietty käänne voi muuttaa eron rumaksi

Erityisesti yksi käänne muuttaa eron usein rumaksi: exän uusi puoliso.

– On tyypillistä, että omaisuuteen ja lapsiin liittyvistä asioista keskustellaan sopuisasti, kunnes kuvioihin tulee jommankumman uusi puoliso. Se ehkä tuo esille asioiden lopullisuuden, pitkän uran avioerojuristina tehnyt asianajaja Mika Talviaro sanoo.

Ongelmia tulee usein myös, jos toinen osapuoli ei hyväksy eroa.

– Eräässä tapauksessa mies ei suostunut muuttamaan pariskunnan entisestä yhteisestä asunnosta minnekään. Hänet häädettiin, mutta vielä sen jälkeenkin hän meni autotallin kautta sisälle, kertoo toinen pitkään eroja hoitanut asianajaja Tiina Nystén.

Tapaus päättyi molempien osapuolten kannalta ikävästi, kun miehen tunkeutumiseen jouduttiin puuttumaan turvapalveluiden kanssa.

”Toinen oli rakentanut seinän keskelle asuntoa”

Erään pariskunnan tapauksessa erosta oli päätetty, mutta omaisuuden jakaminen tuntui hankalalta. Kun toinen eroavista osapuolista yhtenä päivänä tuli kotiin, toinen oli yllättäen rakentanut seinän keskelle asuntoa. Hänen tarkoituksensa oli jakaa omaisuus seinän avulla kahtia.

Kumpikaan kokeneista asianajajista ei ole huomannut, että korona-aika olisi muuttanut eroriitojen määrää tai luonnetta. Vaikka riidat ovat joskus häijyjä, käräjille niiden takia lähdetään lopulta harvoin.

– Siinä tulee yleensä hinta vastaan. Jos asioita ei pystytä sopimaan, on hankittava oikeuden määräämä pesänjakaja. Hänen laskunsa lisäksi molemmille tulee yleensä oman asianajajan kulut maksettavaksi, Talviaro selittää.

” Asiakas joskus kysyy, mitäpä jos tyhjentäisi tilin ja panisi rahat kenkälaatikkoon tai muuttaisi virtuaalivaluutaksi.

Yleisimmin pesänjakajaa tarvitaan maatilaomistusten tai yritysomaisuuden jakamisessa. Tilanne on erityisen tulenarka, jos toinen osapuoli on saanut omaisuuden suvun perintönä tai perustanut yrityksen itse.

– Kyllä asiakas joskus kysyy, mitäpä jos tyhjentäisi tilin ja panisi rahat kenkälaatikkoon tai muuttaisi virtuaalivaluutaksi. Se olisi kuitenkin petos, ja myös ne bitcoinit ovat ositettavaa omaisuutta, Talviaro muistuttaa.

Myös lemmikit aiheuttavat raastavia riitoja

Yksi raastavien riitojen aihe ovat lemmikit. Eläimet ovat juridisesti irtainta omaisuutta, vaikka olisivat miten rakkaita. Se, jonka nimiin eläin on rekisteröity, saa yleensä pitää sen halutessaan.

Moni tekee suullisen sopimuksen vaikkapa koiran hoidosta tai luonapidosta.

Herrasmiessopimusten rikkomiseen on kuitenkin vaikea puuttua, koska eläimistä ei sovita vastaavia tapaamisoikeuksia kuin pariskunnan yhteisistä lapsista.

”Yllättävän paljon on naisia, jotka elelevät kultaisessa häkissä”

Joskus osittaminen tuntuu toisesta eroavasta osapuolesta epäreilulta.

Tiina Nystén on hoitanut paljon eroja, joissa pariskunnan varallisuus on ollut alussa keskenään täysin eri luokissa esimerkiksi perityn omaisuuden vuoksi. Kun ero on sitten tullut, toinen on jäänyt käytännössä puille paljaille.

– Yllättävän paljon on etenkin naisia, jotka elelevät ikään kuin kultaisessa häkissä. He eivät säästä eivätkä hanki itselleen omaisuutta, vaan käyttävät varakkaan suvun omaisuutta.

Suku on saattanut tehdä testamentin tai sulkea tulokkaan lakisopimuksella pois omaisuuden piiristä. Keskinäistä avioehtoa voi aina yrittää sovitella, mutta tällaiselle sopimukselle ei mahda mitään.

Kultainen häkki on kaunis liiton kukoistaessa, mutta kun ero tulee, pudotus voi olla suuri.

Oheiset tapaukset ovat tilanteita, joihin IS:n haastattelemat juristit ovat työssään törmänneet.

