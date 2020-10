Läheisriippuvainen, minäkö? Saatat olla, jos nämä piirteet kuulostavat tutuilta

Läheisriippuvaiselle ihmiselle auttaminen ja toisista huolehtiminen on tapa olla olemassa, psykoterapeutti kuvailee.

Läheisriippuvaisen elämä on vaikeaa, kun hän joutuu piilottamaan itsensä jatkuvasti toiselta.­

Joku sinnittelee myrkyllisessä parisuhteessa vuosikausia, vaikka koko lähipiiri rukoilisi eroamaan. Hän asettaa kumppanin tai jonkun muun läheisen tarpeet aina etusijalle ja lakaisee omansa poikkeuksetta maton alle.

Arki, elämänarvot ja tulevaisuuden suunnitelmat pyörivät vain toisen osapuolen ympärillä.

Jos ajautuu tällaiseen tilanteeseen, kyseessä voi olla läheisriippuvuus. Mistä siinä on oikein kyse, Väestöliiton Terapiapalveluiden perhe- ja pariterapian psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Jere Loikkanen?

”Tapa olla olemassa”

Läheisriippuvaiselle ihmiselle auttaminen ja toisista huolehtiminen on tapa olla olemassa. Jos sitä ei pääse tekemään, ihminen turhautuu, sillä hän tuntuu menettävän elämästään merkityksen.

– Riippuvuudesta puhutaan siksi, koska tunne hallitsee kaikkea kokonaisvaltaisesti, Loikkanen sanoo.

Kun läheisriippuvuutta tarkastellaan syvemmin, polku vie useimmiten lapsuuteen. Tällöin ihmiselle on voinut kertyä riittämättömyyden kokemuksia.

– Hän on voinut kokea, ettei saa tarpeeksi hoivaa tai rakkautta. Tunteiden näyttämiselle ei ole annettu tilaa, tai siihen ei ole kannustettu.

Tämän vuoksi ihminen kasvaa ajattelemaan, että omat tunteet on jätettävä täysin huomiotta. Keskiöön nousee vain toisen miellyttäminen.

”Unohdan aina itseni”

Aihe puhuttaa myös Vauva.fi-palstalla, jossa erään ketjun aloittaja pyytää apua siihen, että pääsisi eroon läheisriippuvuudesta.

– Olen ollut kahdessa pitkässä suhteessa päihderiippuvaisen kanssa ja ilmeisen sairastunut itsekin. Miehet ovat menneet ja tulleet miten haluavat, aina otin takaisin ja yritin uskoa vaan hyvää, hoivasin ja koitin parantaa itseni unohtaen. Suhteissa henkistä ja fyysistä väkivaltaakin, olen antanut alistaa itseni aika täydellisesti, hän kertoo.

– Mulle on aina tärkeintä toisen hyvä olo, itsellä ei niin väliä. Suurimman osan suhteiden ajasta olen ollut masentunut kohtelun takia, silti aina kun toinen on vain pyytänyt anteeksi olen asettanut hänet elämäni keskiöön, kunnes mua satutetaan taas ja sen jälkeen uusiksi. Unohdan aina itseni, en oikein muista edes mistä joskus nautin ja mitkä mun omat mielipiteet on, myötäillen ja joustan ihan liikaa, ketjun aloittaja jatkaa.

Tarve kontrollointiin

Kun ihminen on läheisriippuvainen, Loikkasen mukaan vaarana onkin, että ajautuu täysin epäterveisiin ihmissuhteisiin. Ihminen voi luottaa vääriin ihmisiin.

Toisaalta jatkuva toisen huomioiminen ja itsensä piilottelu saattaa uuvuttaa, kun oman jaksamisen rajoja ei tunnista.

– Kyllähän riippuvuus ajaa kaikenlaisten ahdistumisen ja masennuksen tunteiden keskelle.

Tosiasia on sekin, että läheisriippuvaisen on vaikea löytää tasapainoisia ihmissuhteita. Niitä ei synny, kun omat tarpeet ja tunteet ovat jatkuvasti sivussa.

– Riippuvaisella on koko ajan tarve kontrolloida itseään ja myös muita. Tämä synnyttää mustavalkoista ajatusmallia. Elämä on epävakaata ja pitkälti ääripäiden varassa. Semmoista vuoristorataa, terapeutti kuvaa.

Ei epäitsekästä, vaan itsekästä

Läheisriippuvaisen ihmissuhteista puuttuu siis aito tunteiden jakaminen. Toiselle osapuolelle jää tyystin hämärän peittoon, kuka hän oikeasti on, mistä hän pitää ja mitä pelkää.

Tällöin hyvä kysymys on, onko kyseessä todellinen ihmissuhde lainkaan.

– Vastavuoroisuus puuttuu kokonaan, kun ihminen ei näyttäydy toiselle. Tällöin kumppaninkin on vaikea kiinnittyä häneen ja kokea rakkautta, Loikkanen pohtii.

Loppujen lopuksi läheisriippuvuus näyttäytyy itsekkyytenä, vaikka se vaikuttaisi ensi alkuun äärimmäisen epäitsekkäältä.

– Läheisriippuvaisen ihmissuhteessa kontrolloinnin tarve on niin suurta, että mustasukkaisuudelta ja riidoilta ei todennäköisesti vältytä. Ihminen myös saattaa käyttää riippuvuuttaan vallan välineenä toista kohtaan.

Riippuvuudesta voi päästä eroon

Vaikka useimmiten läheisriippuvuus liittyy parisuhteisiin, se saattaa olla osa monia muitakin ihmissuhteita. Nyrkkisääntö on se, että riippuvuus kohdistuu ihmisiin, joilla on merkitystä.

– Jos suhteessa tapahtuu ero, riippuvuus siirtyy seuraavaan kumppaniin, jos asioihin ei puutu, Loikkanen painottaa.

Voiko riippuvuudesta sitten päästä eroon? Voi, sanoo Loikkanen.

– Se edellyttää, että ihminen tunnistaa ja hyväksyy, että hänellä on ongelma. Sitä ei voi väheksyä tai sivuuttaa, vaan päätös eheytymisestä on oltava vahva.

Aiheesta keskusteleminen läheisten kanssa sekä mahdollisesti terapiaan hakeutuminen ovat myös avainasemassa.

”Itsestä huolehtimisesta voi alkaa nauttia”

Myös Vauva.fi-palstalaiset painottavat, että riippuvuudesta on mahdollista päästä eroon. Ihmiset kannustavat esimerkiksi tutustumaan kirjallisuuteen aiheen tiimoilta.

– Me, jotka olemme lapsuudesta asti tottuneet narsistiseen käytökseen ja pidämme sitä normaalina, tarvitsemme herätyksen. Sen, että joku tulee ja sanoo: ”Hei, tuo ei ole oikein miten sinua kohdellaan!” Kun tämän kuulee ja sisäistää ja hakee apua, vasta silloin parantuminen alkaa, eräs keskustelija muistuttaa.

– Tuo esiin sanallisesti joka kerta, kun sua loukataan tai kohdellaan huonosti. Jos vähänkään tuntuu huonolta, mieti, onko tämä asia ok, vai onko kumppani tai joku muu ylittänyt sun rajat jollain tavalla. Tätä kun toistaa ja harjoittelee, huomaa jonain päivänä puuttuvansa sellaisiin juttuihin, jotka aiemmin jäi täysin huomiotta, toinen neuvoo.

– Huolehtiminen itsestä on asia, jota ehkä joutuu treenailemaan lopun ikää. Välillä havahtuu asioihin, kuten siihen, ettei omista sadevaatteita, tai jotain oleellista puuttuu. Itsestä huolehtimisesta voi kuitenkin alkaa myös nauttia, palstalla korostetaan.

Oletko ollut läheisriippuvainen? Tai oletko ollut suhteessa läheisriippuvaisen ihmisen kanssa? Kerro alla kommenteissa!