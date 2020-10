Suomalaiset jyrähtävät: Nämä eivät sytytä Tinderissä – ”Yksi kaikkein sietämättömimmistä ihmistyypeistä”

Mikä toimii Tinderissä ja mikä ei? Ilta-Sanomien lukijat jakoivat omia kokemuksiaan.

Kun koronaepidemia jyllää, ihmisillä on yhä vähemmän mahdollisuuksia tavata toisiaan – mukaan lukien potentiaalisia kumppaneita.

Vaan onneksi on Tinder!

Sielläkään deittailu ei tosin mene aina käsikirjoituksen mukaan. Toisilla matka tyssää jo siihen, ettei profiili sytytä vastapuolta lainkaan.

Viime viikolla käsittelimme jutussamme asioita, joiden perusteella Tinderissä ei jatkoon mennä. Esille nousivat muun muassa kielioppivirheet, pelkät aurinkolasikuvat ja se, että hymy loistaa poissaolollaan.

Aihe herätti myös tiukkaa keskustelua Ilta-Sanomien lukijoiden keskuudessa.

”Pikkuisen hymyä huuleen”

”Näin vanhemman naisen näkökulmasta: Kokeilin kerran Tinderiä. Skippasin, jos oli pelkkä koiran kuva, nuotion kuva tai sitten ne, joissa kuvakulma on alhaalta päin – karvaset sieraimet näkyvät ensimmäisenä! Ymmärrän, että ikänäkö vaivaa yli keski-ikäisiä, mutta jos ei osaa selfietä ottaa, pitäisi pyytää vaikka nuorempaa ottamaan kuvia. Ja pikkuisen hymyä huuleen. Ja sitten pelkkä käsivarren kuva, kun pullistellaan lihasta... Nou nou.”

nou nou

”Näin miehen näkökulmasta no go on, jos naisella on näitä:

– Tribaalitatuointi

– Kaksi lasta tai enemmän, mutta jokaisella eri isät

– Kouvolatukka (lyhyet hiukset ja mieluiten punaiseksi tai muulla värillä värjätyt)

– Ankkahuulet

– Vessaselfie peilin kera

– Kallis merkkilaukku olalla”

Nou gou

”Huvittavan usein naisilla ei lue profiilissa yhtikäs mitään ja kuvat on pelkkiä selfieitä.”

Jaapati

Lihasten pullistelu ja alhaalta päin otetut kuvat eivät innosta, naiset kertovat.­

Aitous on kova sana

”Hmm. Naisten loputon kehonmuokkaus- ja tatuointitrendi on ehdoton nou. Olipa Tinderissä tai ei.”

Mistä löytyy aitous?

”Oma toiveeni on lempeästi ja huumorilla elämään suhtautuva nainen. Ulkonäöllä ei ole väliä. Hyvä yhdessäolo ja hyväksynnän kokeminen puolin ja toisin tuo elämäniloa. Keski-ikäisenä näkee monet asiat eri valossa kuin nuorempana.”

Ihminen muuttuu

”Minulle riittää, että naiselta tulee edes lämmin henkäys.”

Maalaistollo ilman

Seitsemän kohdan lista

”Tässä miehen lista siitä, mikä ei toimi:

1. Kuva kännissä (noin 80% kuvista)

2. Kielioppi

3. Taustalla se mustavalkoharmaa koti

4. Lasten tai lemmikkien kuvia

5. Kuvia salilta

6. Villasukat jalassa

7. Ei hymyä”

Surullista ja pelottavaa

Vanhemman naisen kokemaa

”Tinderissä näkyy olevan noita metsästyskuvia. Se on ihan ok ja järkevä harrastus, mutta itselleni aseen olemassaolo on ehdoton ei.

Joillakin on taasen savuke huulien tai sormien välissä. Paljon on kuvia, joissa näkyy viinipullo ja lasit pöydillä, skoolataan kameralle. Eräällä oli kuusi kuvaa, joista viidessä näkyi alkoholi jossain muodossa.

En ymmärrä sitäkään, miksi aikuinen keski-ikäinen mies näyttää kieltä kameralle. Jos joku tietää, kertoisiko.

Tekstitön profiili ei anna minulle mitään tietoa henkilöstä. Ei siihen paljon tekstiä mahdu, mutta jotain mainintaa itsestään ja toiveistaan seuran suhteen olisi kiva olla. Myös ikähaarukka: minkä ikäistä seuraa hakee.

Pointsit heille, jotka suoraan kertovat hakevansa salaseuraa tai kaveriseksiä. Heille löytyy siten omat matchinsa.”

Vanhempi nainen

Kirjoitusvirheistä nipottavat eivät kiinnosta

”Listalla on maininta kieliopista. On kyllä pakko sanoa, että itse taas en ikinä alkaisi olemaan yhdessä sellaisen ihmisen kanssa, joka valittaa toisen oikeinkirjoituksesta. Ensinnäkin niin sanotut kielipoliisit ovat yksi kaikkein sietämättömimmistä ihmistyypeistä.

Toisekseen: jos valittaa toisen oikeinkirjoituksesta, sitten valittaa todennäköisesti kaikesta muustakin, ja kukaan ei viitsi olla nalkuttajan kanssa. Yleensähän käytetään puhekieltä, eikä silloin ole merkitystä, onko jokainen pilkku paikallaan tai sanamuoto virallinen. Kirjoitusvirheitä tulee kaikille. Itselleni sokeutuneena tulee niitä ihan senkin takia, etten näe.”

miksuh

Eräs lukija kertoo, että ”kielen näyttely ynnä muu urpoilu” pistävät heti pyyhkäisemään vasemmalle.­

”Kielen näyttely ynnä muu urpoilu”

”Jokin soittopeli kädessä. Asuntoauto kuvassa. Kaljun peittämistä, olkalaukku, ylisliipattu olemus. Rumat tatskat ja bändipaidat, laskettelukuva, veneily ja moottoripyörä, joku ökyauto. Nämä eivät vain kiinnosta yhtään.”

Tavis fiksu hymyilevä

”Miehen näkökulmasta: nainen laittaa iskulauseita, kuten Carpe diem. Sitten se kallis meikkilaukku tahi Louis Vuitton -laukku. Vaatimuslistat, joiden sävy kieltävä tai rajoittava, ”ei jatkoon” -kieltä tai 110 % -ilmaisuja käyttävät. Lisäksi kaiken maailman tunnelmakynttilöiden esittely, kielen näyttely ynnä muu urpoilu. Maailma on vakava paikka, ja niin minäkin tästä kaikesta provosoidun.”

mökintakaaja

”Miehen lista ei jatkoon -naisista:

1. Suutelee kuvissa jotain eläintä

2. Hassunhauskat filtterit

3. Selvästi vanhat kuvat

4. Ei tekstiä (tai ”ota selvää...”)

5. Ei yhtään hymykuvia

6. Liikaa meikkiä

7. Peruukki

8. Julistautuu vegetaristiksi

9. ”En etsi vakavaa suhdetta”

10. ”En etsi pelkkää seksiseuraa” (=kunhan nyt haahuilen täällä, kun en myöskään etsi vakavaa suhdetta).”

Blurb

No siinähän riitti mielipiteitä! Kysymys herääkin: kuka sitten kelpaa? Kerro se alla kommenteissa!