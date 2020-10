18 naista paljastaa kokemuksensa seksileluista – ”En aluksi tiennyt mitä hän käytti, mutta tuntui aivan jumalaisen hyvältä”

Suosituinta seksilelua on kokeillut lähes 80 prosenttia Ilta-Sanomien seksikyselyn vastaajista.

”En ollut koskaan tuntenut mitään niin lumoavaa ja kiihottavaa”, kertoo 24-vuotias nainen Ilta-Sanomien seksikyselyssä ensimmäisestä seksilelukokeilustaan.

Moni nainen kertoi kyselyssä, että seksilelut ovat parantaneet ja piristäneet seksiä – kumppanin kanssa tai yksin käytettyinä.

Kyselyssä kävi ilmi, että suosituin seksilelu on hieromasauva, jota sanoi kokeilleensa lähes 80 prosenttia kaikista vastaajista.

Kun kysyttiin, mitä seksilelua haluaisit käyttää mutta et ole vielä kokeillut, ykköstoiveena oli seksikeinu, jonka mainitsi reilut 40 prosenttia kaikista vastaajista.

Kyselyssä pyydettiin myös kertomaan omista seksilelukokemuksista. Näin vastasivat naiset:

Ikimuistoisin kokemukseni seksivälineen kanssa oli...

”Nykyinen mieheni yllätti minut antaessaan suuseksiä. Hän välillä nuoli, välillä käytti vibraattoria. Olin taivaassa jo valmiiksi, kunnes hän aika keskivaiheilla aktia laittoi geishakuulat sisääni. Herranjestas sitä orgasmia! Sain klitorisorgasmin, ja samaan aikaan mies vetäisi kuulat sisältäni. En olisi uskonut, että se voisi tuntua niin hyvältä. Kyseisen aktin jälkeen tätä metodia on käytetty useammankin kerran, ja joka kerta tuntuu aivan taivaalliselta, kun hän vetää kuulat pois juuri oikealla hetkellä.” Nainen, 25

”Vastikään Tinder-matchini, joka on koulutukseltaan puuseppä, teki minulle puisen dildon, kun eka kertaa tavatessamme heitin vitsillä toiveeni ilmoille. Me emme löytäneet yhteyttä, mutta puoli vuotta kahvittelun jälkeen hän laittoi viestin, että tilaamasi tuote on valmiina. Olin ällikällä lyöty, kun sain kauniin lämpökäsitellystä saarnista valmistetun ja kauniiseen puulaatikkoon pakatun tukkijätkäni käteeni. No, hän pääsi tapaamaan minua uudestaan ja päätyy ajatuksiini aika useinkin tätä nykyä.” Nainen, 33

”Paras kokemus oli, kun tapailemallani pelimiehellä oli naistensa tyydytystä varten hankittuna todella laadukas dildo. Se tuntui paremmalta kuin mies itse.” Nainen, 29

”Käytämme lähes aina välineitä, koska kumpikin rakastaa vibraattoreita ja pienet dildot tuovat mukavaa vaihtelua sormien ja suun ohella. Yksi parhaita oli kerta, jolloin minulla oli silmien edessä silmälaput, enkä tiennyt mitä kaikkea sieltä on tulossa. Uskomatonta kyytiä, kun tyttöystävä vibraattorin kanssa kierteli ympäri kehoa.” Nainen, 22

”Orgasmivaikeuksista kärsineenä päätin hommata hintavan vibraattorin, jonka luvattiin tuottavan sataprosenttisella varmuudella orgasmin. Epäluuloisena tilasin ja testasin vekotinta heti paketin saatuani. Voi taivas, miltä tuntui ensimmäinen orgasmini tämän luottosauvan kanssa! Olin hämmentynyt mutta erittäin onnellinen.” Nainen, 28

”Nykyinen mies ei häpeä sitä, että tykkää peppuleikeistä. Tämä on ollut positiivinen asia meille, ja olen päässyt toteuttamaan ja löytämään itsestänikin uusia puolia. Olen ostanut hänelle paljon erilaisia leluja, mutta kyllä edelleen parasta on ollut ihan omalla keholla tekeminen.” Nainen, 31

”Tulin jenkkeihin poikaystävän luokse, ja hän oli ostanut yllätykseksi paljon uusia välineitä sekä sänkykahleet, joihin laittoi minut silmät sidottuina kiinni. En aluksi tiennyt yhtään, mitä leluja hän käytti, mutta tuntui aivan jumalaisen hyvältä. Tulin pitkään ja monesti.” Nainen, 23

”Vietimme tapailemani miehen kanssa vuodenvaihdetta kaupungissa. Tarkoituksena oli saada miehen kaveri kimpan kolmanneksi, mutta hän sammui ennen aikojaan, joten päädyimme sänkyyn kaksin käsirautojen ja hieromasauvan kanssa. Oli niin kivaa, että jäimme vielä toiseksi yöksi.” Nainen, 31

”Eräs mies halusi, että käytämme strap-onia. Suostuin ja ajattelin sen tuovan vain hänelle iloa – mutta yllätyin, kun itsekin nautin ja laukesin.” Nainen, 40

”Harrastimme nykyisen mieheni kanssa anaaliseksiä, ja tyydytin itseäni samalla vibralla. Sain niin räjähtävän orgasmin, että lähdin jonnekin ihan omalle kiertoradalle. Kumppani joutui kysymään, olenko kunnossa, kun olin niin pihalla ja taisin itkeäkin.” Nainen, 30

”Se, kun löysin Satisfyerin. Paras klitorisimuri ikinä! Pelkäsin jo etten enää saa orgasmeja helposti, kun tuntui etteivät mitkään värisyttimet enää riittäneet yksinään.” Nainen, 27

”Exän kanssa oltiin viettämässä iltaa ulkona, ja käytin samalla klitoriskiihotinta, jonka kaukosäädin oli miehen hallussa. Oli kostea ja kiihottava illallinen, ja ilta jatkui samoissa merkeissä hotellihuoneessa.” Nainen, 30

”Miesystäväni eturauhasen sisäinen stimulointi lasisella hieromasauvalla hänen laukeamiseensa saakka. Hänen reaktionsa katselu ja kontrolli oli äärimmäisen kiihottavaa.” Nainen, 31

”Ostin ensimmäisen seksileluni, klitoriskiihottimen, ja ensimmäistä kertaa sitä kokeiltuani olin varma, että olin pissannut housuun. En ollut koskaan tuntenut mitään niin lumoavaa ja kiihottavaa.” Nainen, 24

”Mieheni piiskasi minua nahkapiiskalla, kun minulla oli käsiraudat. Tuli aivan törkeät jäljet, mutta nautin älyttömästi.” Nainen, 27

”Se, että yhdessä kumppanin kanssa touhutaan välillä omia juttuja, joskus pornoa katsellen. Todella kiihottavaa!” Nainen, 40

”Sooloseksi uudella klitoriskiihottimellani. Ejakuloin niin voimakkaasti orgasmin saatuani, että meni lakanat ja petauspatjakin pesuun.” Nainen, 30

”Bussimatka kauko-ohjattavan klitoriskiihottimen kanssa. Puolisollani oli kauko-ohjain hallussa, ja hän selkeästi nautti kiemurtelustani” Nainen, 30

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.