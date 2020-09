Treffikumppanin kuitti naisten kyvyistä jäädytti tunnelman totaalisesti – ”Ei menty toisille treffeille”

Joskus tapaaminen voi mennä mönkään yhdellä lauseella.

”Sä tarviit miehen, joka huolehtii susta ja sun asioista”, kertoo eräs kuulleensa ensitreffeillä. Mikä deittikumppanin lausahdus on jäänyt sinun mieleesi?­

Nykypäivän deittimaailmassa sattuu ja tapahtuu. Selvää on ainakin se, että treffailu on kaukana helposta touhusta. Matkan varrelle mahtuu monenlaista selkkausta, väärinymmärrystä ja kiusallisia tilanteita.

Sen ovat osoittaneet myös monet artikkelimme, joissa ihmiset puhuvat avoimesti pieleen menneistä tapaamisista ja suhteista.

Toisinaan jopa yksi lause saattaa tappaa treffitunnelman kokonaan. Muun muassa Vauva.fi-palstalla on käsitelty aihetta hiljattain ja pari vuotta takaperin.

Millaiset sanat ja lausahdukset ovat sitten pilanneet suomalaisten deitit? Keräsimme osan tarinoista tähän juttuun. Jaa omasi kommenteissa!

Leikkikiroilu ärsyttää

”Aloita joka toinen lause fraasilla: ’Jos olen rehellinen, niin...’ Tuo on fraasi, jota patologiset valehtelijat käyttävät paljon. He puhuvat harvoin totta, ja silloin kun niin tekevät, he alleviivaavat, että nyt minä puhun kerrankin totta.”

”Se, että ihminen muka-kiroilee, eli käyttää sellaisia sanoja kuin ’himskutin’, ’penteleen’, ’jumanvita/jumankekka’, ’samperi’ ja niin edespäin. Joko kiroillaan oikeasti tai sitten ei ollenkaan.”

”’Tiätsä.’ Olin parilla treffeillä kävin tällaisen henkilön kanssa, joka käytti tuota sanaa lähes joka lauseessa. Usein teki mieli vastata vain, että joo, tiedän.”

”Voit luottaa muhun.”

Treffikumppanin suusta päästämä sammakko saattaa pilata koko treffit, kuten nämä tarinat osoittavat.­

Ahdasmielisyys on punainen lippu

”N-sana. Ylipäätään minkään ihmisryhmän halventaminen millään tavalla on sellainen asia ihmisessä, etten halua olla missään tekemisissä. Uskomatonta settiä alkaa tulla monien ihmisten suusta, kun viettää vähänkin enemmän aikaa heidän seurassaan.”

”Ahdasmieliset kommentit ihonväristä. Omaan lähisukuuni mahtuu aika montaa värisävyä jo, ja kieliä pitäisi osata, että voi edes jutella heidän kanssaan. En siis voisi esitellä liian ennakkoluuloista henkilöä suvulleni, joten etsikööt jonkun kaltaisensa.”

Ei mikään emäntä tai muija

”Joskus vahingossa kuulin, kun kaksi portsaria keskusteli jostain naisasiakkaasta, jota olivat juuri narikassa palvelleet. ”Kyllähän tuohon työmies tarpeensa tekisi” ja röhönauru päälle, samalla kun kumpikin silmät kiiluen tuijottaa pois kävelevän naisen takapuolta. Joku vastaava kommentti treffikumppanilta olisi välitön ’se oli tässä, moi’ -lause minulle.”

”Ämmä, muija, akka ynnä muut vastaavat. Lisäksi n-sana ja sen sukulaiset. Puhetyyli ja sanavalinnat kertovat asenteista. Muista ihmisistä pitää puhua kauniisti eikä vähättelevästi. Mitä kauniimmin puhuu, sen parempi. Ihana oli eräs mies, joka puhui siskostaan eikä systeristään.”

”’Entisellä emännällä oli plaa plaa.’ Et ole mikään maajussi, joten sinulla ei ollut emäntää! Lisäksi exästä valittaminen risoo.”

Naiset sitä ja naiset tätä

”Naiset nyt tietysti aina hakevat...”

”’Naiset kykenevät ostamaan vain siivoustarvikkeita. Sen kalliimpiin ostoksiin tarvitaan miehen älyä. Pitäisi olla ihan laki siitä.’ Ei menty toisille treffeille.”

”’Sä tarviit miehen, joka huolehtii susta ja sun asioista.’ Tätä deittikumppani hoki melkein koko treffien ajan. Itsenäiselle, itse itsestään huolehtivalle naiselle sanottuna tuo oli iso ei. Kyse ei ollut siitä, että olisin tarvinnut jotain hoitoa sairauden, riippuvuuden tai muun takia, vaan ukko kuvitteli saavansa minusta hälle pikku kotivaimon. Oli mua vanhempi ja tällä perusteli sitä, miksi hän olisi hyvä huolehtija.”

Treffit eivät ole ehkä paras paikka puhua tuntikausia eksästään – taikka vain omasta urastaan ja omista saavutuksistaan.­

”Onks sulla menkat?”

”’Sä oot tommonen välimallimimmi.’ Okei, kiitos ja hei vaan herra toppahousu! Et sinäkään mikään ihan hoteista hotein ole.”

”’Onks sulla menkat?’ Ja tämä sen jälkeen, kun tilasin kahvilassa palan suklaakakkua. Katsoin häntä kummastuneella ilmeellä, ja hän rupesi selventämään asiaa. Hänen mielestään naiset syövät ainoastaan menkkojen aikaan suklaata. Treffit loppuivat aika lyhyeen.”

”Tosielämässä, miehen pään levätessä sylissäni: ’Sähän oot niinku joku mun äiti.’

”Mitä tuohon voi edes vastata?”

”Kaverille sattunutta ekoilla treffeillä: ’Tuossa menee hyvännäköinen nainen.’ Muutenkin luetteli, ketkä mielestään ovat hyvännäköisiä.”

”Miehen ensimmäiset sanat minulle: ’Moi, sä oot varmaan Anne, mä oon Niko. Jumalauta sä oot muuten lyhyt!’

”Sä muistutat mun eksää. Sekin tykkäsi tosta, sitten se kanssa harrasti tätä, sitten me sen kanssa yhdessä tehtiin näin. Yksi hauska juttu sattui mun eksän kanssa ja jankutijankutijankuti...”

”’Haluutsä että mä maksan?’ Ravintolaillallisesta kyse. Mitä tuohon voi edes vastata?

Minä, minä ja minä

”’Olen titteliltäni X ja mun työ on siis tosi vaativa.’ Tai: ’Ei mulla ole tarvetta löytää ketään, deittailen vain omaksi ilokseni.’ Tai vaikka: ’Täytyy lopettaa, mulla alkaa seuraavat treffit kohta.’ Tai: ’Menneisyydessä olen ihastunut ihan erityyppisiin miehiin.’

”Mikä tahansa lause, jos se on osa monologia aiheesta minä, minä ja minä.”

”’En voi olla tuijottamatta sun tissejä’ ja ’En koskaan katso naisia silmiin, heh heh’. Ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen. Olen ennemminkin pienirintainen, mutta junttia tuo olisi, olipa millaiset hyvänsä.”

”’Tarvitsen naisen, joka on silloin kanssani, kun minulle se sopii. Ja että nainen pystyy olemaan minua varten ja joustamaan omista aikatauluistaan.’ Kyseinen ihminen kilpaili eräässä urheilulajissa ja selitti koko treffit siitä, kuinka hänellä ei ole aikaa ja jos on, naisen pitää olla silloin vapaalla häntä varten.”

