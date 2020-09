Psykologi kertoo merkit, jotka viittaavat liikaan mustasukkaisuuteen – yksi on jo hälyttävä

Liialliselle mustasukkaisuudelle on tyypillistä, ettei toinen osapuoli saa sitä loppumaan, vaikka tekisi mitä.

Mustasukkaisuus on yleinen syy parisuhdeongelmiin. Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola on huomannut sen työssään. Mustasukkaisuutta ehkäisevää luottamusta voidaan rakentaa puhumalla keskinäisistä pelisäännöistä. Tärkeintä on kuitenkin oman käyttäytymisen tiedostaminen.

– Jokainen on vastuussa omasta käytöksestään, Minna Jaakkola painottaa.

Romanttisiin suhteisiin liittyvä mustasukkaisuus määritellään todelliseksi tai kuvitelluksi uhkaksi suhteelle. Mustasukkaisuuden taustalla on huonoa itsetuntoa, epävarmuutta, oman aseman kokemista heikoksi ja kumppanin menettämisen pelkoa.

Kolmanneksen mielestä puolison mustasukkaisuus on ongelma

Suomalaisista yli 70 prosenttia on tutkimuksen mukaan kokenut puolisonsa olevan mustasukkainen. Heistä kolmanneksen mielestä puolison mustasukkaisuus on ollut ongelma.

Siitä ei ole tietoa, onko mustasukkaisuutta nykyään enemmän kuin ennen, mutta jos sen ajatellaan liittyvän pettämiseen, mustasukkaisuutta saattaa ilmetä entistä enemmän, koska pettäminen tuntuu yleistyvän.

– Pettämiseen haetaan paljon apua. Avun tarpeen ja kyselyiden perusteella parisuhteissa arvostetaan ja halutaan uskollisuutta, Jaakkola sanoo.

”Kummankin pitää sitoutua pelisääntöihin”

Parisuhteiden keskinäiset luottamuksen pelisäännöt voivat olla hyvinkin erilaisia. Sallittava ja vältettävä toiminta vaihtelee. Mikä on yhdelle parille mieluista tai luontevaa, ei välttämättä sovi toiselle parille lainkaan. Suhteen molemmilla osapuolilla pitäisi olla yhtenevä käsitys siitä, missä kulkevat keskinäisen luottamuksen rajat.

– Suhteen pelisääntöjen tulee olla yhteisiä ja kummankin pitää sitoutua niihin. Sovittua tulisi myös päivittää kumppanin kanssa.

Mustasukkaisuus on tutkimusten mukaan yleisempää uusissa parisuhteissa.

– Siihen saattaa vaikuttaa osaltaan se, että suhteen alussa parisuhteen pelisääntöjä vasta luodaan.

Kun on oltu pidempään yhdessä, myös sitoutuminen ja luottamus ovat rakentuneet vahvemmiksi, joten mustasukkaisuudelle ollaan senkin takia vähemmän herkkiä.

”Mustasukkainen tietää itsekin, ettei niin pitäisi tuntea”

Epäterveessä mustasukkaisuudessa on usein mukana voimakasta reagointia ja tuhoisaa käytöstä.

– Epävarmuuteen ja heikkoon itsetuntoon liittyy usein vastareaktiona puolustautumisreaktio ja vahvat pelot.

Mustasukkaisuutta hävetään, joten omaa mustasukkaisuutta ei ole helppo myöntää.

– Mustasukkaisuutta ei haluta liittää omaan persoonaan ja käyttäytymiseen. Mustasukkaisuudessa ei ole mitään hyvää tai ainakin siitä on hyvin hankala löytää positiivisia puolia. Mustasukkainen tietää itsekin, ettei niin pitäisi tuntea.

Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola kertoo, missä menee terveen ja ei-terveen mustasukkaisuuden raja.­

Jaakkola painottaa, että mustasukkaisen tulisi ottaa vastuu tuntemuksistaan.

– On yleistä, että mustasukkainen syyttää toista omasta käytöksestään. Että minun pitää olla tällainen, koska sinä teet tuollaista. Silloin päädytään helposti kiertämään kehää, Jaakkola huomauttaa.

Itsetutkiskelun kautta olisi tärkeää tunnistaa itsessään mustasukkaisuuden tunteet, jotta ne eivät pääsisi haittaamaan parisuhdetta ja syitä voisi miettiä.

– Usein taustalla vaikuttavat pettymykset aiemmissa ihmissuhteissa tai lapsuuden kokemuksissa.

Tällainen mustasukkaisuus on jo hälyttävää

Mustasukkaisuus on epätervettä, kun se on toiselle osapuolelle kuormittavaa tai jopa ahdistavaa.

– Kun joutuu rajoittamaan omaa itseään ja olemistaan, ollaan liiallisen puolella.

On useita hälytysmerkkejä, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota.

– Jos joutuu miettimään omia tekemisiään. Tai jos jatkuvasti viestitellään perään ja halutaan tietää tarkasti kaikki tekemiset. Tai jos pitää puolustella omia tekemisiään, vaikka on tehnyt ihan tavallisia asioita.

On hälyttävää, jos elinpiiri alkaa kaventua, koska joutuu toisen takia luopumaan ystävien ja sukulaisten tapaamisesta tai harrastuksista.

– Jos perheenjäsenet tai ystävät alkavat ihmetellä ja huolestua, silloin kaikki ei välttämättä ole ihan tavanomaista. Rakastuneena ei aina nähdä tilannetta tarkasti tai haluta myöntää asioita, joita ulkopuolinen näkee selvemmin.

Liialliselle mustasukkaisuudelle on tyypillistä, ettei mikään lopeta sitä

Hyvään parisuhteeseen ei kuulu toisen jatkuva pinnistely, jotta kumppani ei olisi mustasukkainen. Liialliselle mustasukkaisuudelle on tyypillistä, ettei toisen osapuolen mikään tekeminen lopeta sitä.

– On tärkeää tiedostaa, että jos jättää kaikkea tekemättä mustasukkaisen toiveiden mukaisesti, tilanne voi jopa pahentua, mutta ainakaan se ei helpotu.

Jos toisen mustasukkainen käytös on uhka parisuhteelle, tarvitaan muutos.­

Varmuudella ei tiedetä, voisiko taipumus mustasukkaisuuteen olla luonteessa, mutta yleensä mustasukkaisuutta pidetään pääosin opittuna tapana reagoida ja käyttäytyä. Siihen vaikuttavat myös kulttuurilliset asiat.

– On mahdollista, että toiset meistä kokevat mustasukkaisuuden voimakkaammin, mutta vaikka niin olisikin, millään luonteenpiirteellä ei mielestäni koskaan saa perustella huonoa käytöstä toista kohtaan.

Vahvat reaktiot voivat johtaa hallitsemattomaan käytökseen ja ikäviin seurauksiin.

– Lähisuhdeväkivallan syynä tiedetään usein olevan mustasukkaisuus. Parisuhdetyössä näkyy, että huoli on varteenotettava, koska mustasukkaisuus voi johtaa vakavaankin parisuhdeväkivaltaan. Sen takia työssä koetaan aitoa huolta, kun tilanteista kuulee.

”Voi vedota siihen, että tarvitsee itse apua”

Kun suhteessa on hyvin pitkälle menevää elämän rajoittamista ja se nostaa parisuhdetyössä huolta, kontrolloitu osapuoli alkaakin usein puolustella mustasukkaista kumppaniaan.

– Ei haluta nähdä totuutta. Tällaisesta suhteesta on usein vaikea irrottautua.

Parisuhteessa voi pyrkiä puhumaan mustasukkaisuudesta.

– Jos toisen mustasukkainen käytös on uhka parisuhteelle, tarvitaan muutos. Voi vedota siihen, että tarvitsee itse apua tilanteen käsittelyyn sen sijaan että sanoisi toisen tarvitsevan apua mustasukkaisuuteensa.

Jos pelkää oman turvallisuutensa puolesta, puhuminen ei enää ole suositeltavaa vaan tulee hakea ulkopuolista apua.

– On neuvontaa ja tukea antavia tahoja kuten Väestöliiton maksuttomat parisuhdepalvelut, joissa voidaan pohtia suhteen tilaa, Jaakkola kertoo.