6 merkkiä siitä, että seksielämäsi on aidosti hyvää ja toimivaa

Muun muassa hyvä keskusteluyhteys ja toisen nautinnon huomioiminen ovat asioita, jotka vaikuttavat suuresti makuuhuoneessa.

Hyvä seksi on mielipidekysymys. Intohimo on itsestä kiinni!

Tämän suuntaisessa ajattelussa on perää: se, mitä toimiva seksi tarkoittaa, on yksilöllistä. Seksielämään voi myös vaikuttaa, silloinkin, kun tuntuu, että se on jumiutunut. Kyse ei ole esimerkiksi tempuista tai asennoista, vaan pikemminkin rehellisyydestä ja kumppanin huomioimisesta.

Esimerkiksi näitä asioita voi pitää toimivan seksielämän tunnusmerkkeinä:

1. Molemmat nauttivat – ja ajattelevat toinen toisiaan

Hyvä seksi tarkoittaa kumppanin toiveiden ja halujen kunnioittamista. Vastavuoroisuutta.

– Rakkaudellisessa suhteessa kaksi ihmistä tuottaa toisilleen nautintoa. Kun tuntee toinen toisensa, tietää, mitä toinen haluaa ja mitä itse haluaa, määritteli seksileluja valmistavan yrityksen perustanut Tea Latvala aiemmin jutussamme.

Kun miehiltä on kysytty, yksi varsin luotaantyöntävä asia on se, että nainen on seksissä passiivinen.

2. On ihan ok, jos seksi ei aina pääty orgasmiin...

Hyvän seksin mittari ei ole se, että seksi päättyy joka ikinen kerta orgasmiin.

Mieti kumpi on kivempaa: se, että koko yhteinen hetki tuntuu hyvältä vai se, että jotenkin ahdistuneessa tunnelmassa tavoiteltaisiin vain ja ainoastaan orgasmia?

3. ...eikä aina tarvitse haluta

Aina ei vain tee mieli, se on ihan normaalia. Jonain päivänä on intoa täynnä, toisena ei. Kostuminen voi olla vaikeaa, eikä erektiokaan välttämättä joka kerta onnistu.

Kerro silloin kumppanillesi suoraan, mistä on kyse. Kun ottaa tuntemukset rehdisti esille, kumppani ei loukkaannu, eikä ajattele, että haluttomuus johtuu hänestä.

4. Pystyt olemaan avoin kumppanillesi

Edelliseen viitaten: ilman hyvää keskusteluyhteyttä ei ole toimivaa seksiäkään. Kukaan ei pysty lukemaan kumppaninsa ajatuksia siitä, mitä toinen toivoo ja tarvitsee nauttiakseen seksistä.

Pahinta mitä voi tehdä, on olla hiljaa ja yrittää suorittaa väkisin. Jos seksi on pelkkää sietämistä ja suostumista, se on valheellista molemmille.

Voit aloittaa esimerkiksi kertomalla, että haluaisit puhua seksistä.

5. Seksi ei ole vakavaa suorittamista

Rentous tekee seksistä hyvää. Pienet ja isommatkin kömmähdykset ja kehon äänet kuuluvat asiaan eikä niistä ole syytä olla nolona.

Kömmähdysten sattuessa kannattaa muistaa nämä: huumori, hyväksyminen ja hienotunteisuus.

6. Uusia kokeiluita, rutiinien rikkomista

Ajatteletko, että seksielämä kangistuu väistämättä kaavoihinsa? Näin ei tarvitse olla. Toimivaan seksielämään kuuluvat usein myös erilaiset uudet kokeilut.

– Valtaosa ihmisistä kokee vaihtelun virkistävän, vaikka toki on niitäkin, jotka mieluiten suosivat tuttuja ja turvallisia rutiineja ja tapoja, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen on kirjoittanut palstallaan.

Erityisen hyvää jonkin ison tai pienen jutun toisin tekeminen voi tehdä pitkään yhdessä olleille pareille, joista tuntuu siltä, että he tuntevat toisensa läpikotaisin.

Joku voi saada sopivaa potkua vaikka siitä, että päättääkin pyhittää seksille oman hetkensä viikossa. Seksistä sopiminen voi toimia kiireisessä arjessa.