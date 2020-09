Naiselta 7 kohdan tiukka lista: Tällaiset miehet ovat Tinderissä heti ”ei jatkoon”

Tupakka- ja kännikuvat sekä paljaan vartalon esittely ovat nettideittimaailmassa nou nou.

Yksikin alla olevista, niin Tinder-matchia ei tule:

Ei mitään tekstiä tai tekstinä vain pituus/emojirivi/”mennään kahville tmv.” Kuvia, joissa ei hymyillä Kuvia, joissa on leikattu puolet naamasta pois tai otettu kuva naamasta niin läheltä, ettei kuvassa näy taustaa ollenkaan Auto- tai ajoneuvokuvat Kuvat, joissa on tupakka suussa tai kännikuva (viinilasi jossain kuvassa ei haittaa, mutta ympärikännissä otettu kuva: ei matchia) Vartalon esittelykuvat eli kuvat ilman paitaa ja/tai housuja Ei osaa kielioppia

Näin listaa eräs nainen Vauva.fi-keskustelupalstalla.

Matcheja saavat hänen mukaansa miehet, jotka hymyilevät kuvissa, ja kertovat profiilitekstissä vaikka harrastuksistaan ja luonteestaan – ”omilla lauseilla”.

Se, mitä Tinder-profiiliin kannattaa laittaa, ja miten deittisovelluksessa on suotuisaa käyttäytyä, on kestopuheenaihe.

Keskustelu on jatkunut Vauva.fi:ssä:

Hymyä, kiitos

”KYLLÄ, allekirjoitan täysin. Lisäksi skippaan kaikki ne miehet, joilla on lapsien kuvia. Lapset eivät haittaa, mutta mies, joka laittaa lastensa kuvia Tinderiin haittaa. Ja mikä siinä hymyssä on niin haastavaa? Jos olet hakemassa seuraa, niin mikä järki laittaa kuvia, joissa jurotat naama väärinpäin?”

”JOS jokaisessa kuvassa on mutrunaama, niin ei se kyllä viehätä. Tinderissä kuvat ja profiilitekstit ovat määrittäviä, joten niissä kannattaa vilauttaa omaa persoonaansa. Ellei tosiaan ole aina negaileva tosikko.”

Ei eläimille

”TEKEEKÖ teihin vaikutuksen mies joka poseeraa metsästys- tai kalastussaaliinsa kanssa? Yhdenkin miehen kuvista osa oli pelkkiä maassa lojuvia eläimiä, muutamassa kuvassa oli itsekin mukana. Itse skippaan kaikki kuvat, joissa on mukana kuollut eläin.”

”MINÄ taas skippaan kaikki kuvat, joissa on mukana elävä eläin. Heppahullu, koirahullu, liskohullu jne. Never again naista, jolla lemmikkejä.”

Monen mielestä kannattaa panostaa siihen, että nettideittiprofiilin tekstit ja kuvat kertovat jotain oleellista itse ihmisestä.­

”Ulkonäöllä ei saa tyhmyyttä anteeksi”

”IHAN sama, miten hyvännäköinen ja hyväkroppainen mies, niin jos esittelytekstissä on pelkkä emojirivi tai kokonaan tyhjä, niin ei. Poistoon. Miehet, vaikka teillä olisikin ulkonäköä, niin kehittäkää sitä älyänne ja henkistä puoltannekin. Tai tietysti jos hakee bimboa, niin sitten ei kannata.

Älykäs ja hyvännäköinen nainen painottaa enemmän sitä älyn puolta. Ulkonäöllä ei saa tyhmyyttä anteeksi. Ja ei tosiaan mitään paidattomia kuvia, ei kännikuvia, ei tapettuja eläimiä...”

Kasvot ja harrastukset esiin

”EN ikinä laita matchia miehelle, jolla on kaikissa kuvissa aurinkolasit päässä eli koko kasvoja ei ole nähtävillä ainoassakaan kuvassa. Minulle ainakin miehen ulkonäöllä on väliä. Ei ole pakko olla mikään Chris Hemsworth, mutta mukavan ja miellyttävän näköinen kuitenkin.

Ylenpalttisille metsästyskuville en lämpene, mutta jos niitä on sen yksi, niin ei haittaa. Se kertoo miehen harrastuksista ja mielenkiinnon kohteista. Eikö se ole hyvä, että ihmiset laittavat kuvia harrastuksistaan? Jos metsästys on jollekin ehdoton ei, niin eikö ole hyvä, että miehellä on se metsästyskuva. Osaat siten välttää henkilöä, jonka kanssa arvot/kiinnostuksen kohteet menevät aivan ristiin.”

”ITSE tykkään veneilystä ja kalastuksesta. Jos mies on kuvassa veneessään kalansaaliin kanssa, niin oikein hyvä. Jos kuvassa on vielä vaikka koira mukana, niin aina parempi. Sen sijaan jos mukana rööki, se on nou nou.

Myös vaelluskuvat ovat hyviä, etsin aktiivista miestä. Metsästyskuvatkaan ei haittaa. Tekstiä pitää olla toki.”

Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Mikä on sinun mielestäsi Tinderissä toimivaa, entä mikä tappaa kiinnostuksen? Kerro ja kuvaile kommenttikentässä! Tai laadi oma listasi.