Mikko Kemppe kouluttaa miehiä lähestymään naisia, muttei pidä itseään pelimiehenä: ”Autan miehiä kehittymään ja kasvamaan”

Valmentaja Mikko Kemppe antaa miehille ja naisille vinkkejä siitä, miten deittailun kompastuskivet voi välttää.

Docventures-sarjan tiistaina televisiossa esitetty dokumentti The Pickup Game (2019) puhuttaa somessa ja kahvipöydissä.

Ohjelma kertoo kalliista ”viettelykoulutuksista”, jotka lupaavat opettaa miehille taitoja lähestyä naisia ja saada heitä petipuuhiin – vaikka sitten taitavasti manipuloimalla.

Miehistä tehdään ”pelimiehiä”.

Dokumentin mukaan ”pokausala” tuottaa yli sata miljoonaa dollaria vuodessa. Pokaajat järjestävät kalliita seminaareja miehille, jotka koulutetaan nappaamaan naisia.

– Seminaarin jälkeen osaatte lähestyä, puhua tytöille ja päätyä petipuuhiin, lupaa dokumentissa mies, jonka titteli on pokausmarkkinointiasiantuntija.

Ainakaan ihan tavanomaisen verkkoselailun perusteella ihan vastaavia kurssituksia ei Suomessa ole tarjolla. Silmiin osuvat kuitenkin deittailukursseja ja -seminaareja vetävän sekä henkilökohtaista valmennusta antavan Mikko Kempen sivut.

Soitetaanpa hänelle.

Kemppe tarjoaa sekä miehille että naisille kursseja ja oppaita muun muassa siitä, miten kiinnostavaa ihmistä kannattaa lähestyä, miten toimivat treffit suunnitellaan ja miten nettideittisovelluksia on fiksua käyttää.

– Pickup-ilmiö on mielestäni pintapuolinen. Siinä on usein kyse teknisistä strategioista ja iskuideoista, Kemppe sanoo.

Pickup-ilmiö on tuttu Yhdysvalloista, missä Kemppe opiskeli parisuhdeterapeutiksi.

– Minä en pidä itseäni pelimiehenä, vaan ideani on auttaa miehiä kehittymään ja kasvamaan. Kursseillani ei ole kyse siitä, että joitain ideoita käytettäisiin manipuloimaan toisia ihmisiä huonoilla aikomuksilla. Sellaista en hyväksy, Kemppe sanoo.

”Miehillä voi olla pelkoja ja he voivat jännittää”

Alunperin Kemppe päätyi rapakon taakse pelaamaan koripalloa, mutta kiinnostui itsensä kehittämisestä. Hän työskenteli muutaman vuoden Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta -ihmissuhdekirjan kirjoittaneen John Grayn assistenttina.

Oletko valmis tekemään deittiunelmistasi totta? Haluatko oppia vetämään naisia puoleesi suorastaan supermagneetin lailla? Miten teet itsestäsi täysin vastustamattoman naisten suhteen?

Miten vedät puoleesi unelmiesi miehen? Miten saat miehen ”pauloihisi”?

Muun muassa tällaisia kysymyksiä Kemppe esittää verkkosivuillaan.

Hän myöntää käyttävänsä välillä humoristista ja värikästä kieltä. Koulutuksissa on Kempen mukaan kuitenkin kyse siitä, miten ihmissuhteiden muodostamista voi edistää ja syventää.

– Moni on hukassa itsensä kanssa. Miehillä voi olla pelkoja ja he voivat jännittää. Annan helppoja vinkkejä esimerkiksi siihen, miten voisi löytää enemmän sisäistä rohkeutta lähestyä naisia, uskaltaa mennä riman yli, vaikka mitään muuta ajatusta ei taustalla olisikaan, Kemppe sanoo.

Mikko Kemppe opettaa, kuinka treffikumppanin voi hurmata.­

”Annan toki myös vinkkejä, jos joku on kiinnostunut vain yhden illan jutuista”

Kysyntää seminaareille ja kursseille on Kempen mukaan ollut. Hänen laatimaansa ”miesten deittailuopasta” on hänen mukaansa ladattu yli kolmetuhatta kertaa. Luennoilla ja kursseilla on käynyt yhteensä arvioilta joitain satoja miehiä. Nuorin kurssitettava on ollut 22-vuotias, vanhin päälle 50-vuotias.

– Tässä ajassa ihmiset ovat aiempaa avoimempia kehittämään itseään eri elämänalueilla. Ne miehet, joita olen tavannut, ovat halunneet oppia uutta, löytää rohkeutta ja lisätä ymmärrystään naisista, Kemppe sanoo.

Verkkokurssien hinnat liikkuvat muutamissa sadoissa euroissa. Kun mukana on kasvokkain tapahtuvaa yksilövalmennusta, hinta on selvästi korkeampi.

Rehellisyys on deittailumaailmassa Kempen mielestä paras toimintatapa.

– Annan toki myös vinkkejä siihen tilanteeseen, jos joku on kiinnostunut vain yhden illan jutuista tai seksisuhteista. Kannustan tällöin miehiä – ja naisia – olemaan mahdollisimman rehellisiä intentioistaan ja tuomaan omat aikomuksensa rehellisesti julki.