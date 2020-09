Seksuaalineuvoja kertoo, mikä yleinen luulo miesten ikääntymisestä ja seksistä ei pidä paikkaansa – 12 vinkkiä, joilla intohimo säilyy

Ikääntymisen ei tarvitse tarkoittaa seksin loppumista. Kipinää kannattaa vaalia.

Seksuaalinen halu säilyy läpi elämän, vaikka 100-vuotiaaksi, jos fyysistä terveyttä riittää. Seksi on hyvä pitää mielessä eikä kipinää kannata kadottaa, sillä seksi lisää onnellisuutta ja ylläpitää terveyttä.

Moni pitkä parisuhde muuttuu ystävyydeksi yli 60-vuotiaana. Pelkkä ystävyyssuhde ilman seksiä voi olla hyvä, jos molemmilla on hyvä olla – ja varsinkin, jos suhteessa säilyy muunlainen läheisyys sekä arvostus kumppania kohtaan.

Pariterapeutti Jouni Pölönen Mehiläisestä kuitenkin tietää, että jos parisuhteessa ei ole seksiä, ilmapiiri muuttuu helposti kolkoksi ja etäiseksi.

– Yleensä silloin myös muu läheisyys on vähäistä, hän sanoo.

Seksi on muutakin kuin yhdyntää

Seksin ei silti tarvitse tarkoittaa yhdyntää. Pölönen toteaakin ikäihmisten seksielämän olevan sitä onnellisempaa, mitä vähemmän se on yhdyntäkeskeistä.

– Toisen huomioon ottaminen, ystävälliset katseet, koskettelu ja viestit siitä, että olet tärkeä – niiden pitäisi olla parisuhteessa läsnä joka päivä.

– Varsinkin naisille vuorovaikutuksella on merkitystä. Toki myös miehille, mutta heillä fysiologinen puoli on selkeämpi. Miehillä ennustettavuus ja asioiden toisto samalla tavalla näyttää ikääntymisen myötä korostuvan turvallisuutta tuovana asiana.

Pölönen suosittelee toteuttamaan seksuaalisuutta monipuolisesti, esimerkiksi koskettelemalla, käsiä käyttämällä tai suuseksillä.

– Tärkeää on mahdollisimman avoin keskustelu parin välillä.

Jos seksielämä on ollut tyydyttävää ja onnellista nuorempana, yleensä se edesauttaa seksuaalisuuden toteuttamista myös iäkkäänä. Iän myötä kipinän säilyttämiseksi täytyy kuitenkin tehdä enemmän työtä.

Testosteronitaso on selvitettävissä perusverikokeella

Ratkaiseva merkitys on mielialalla ja elämänasenteella.

– Keskeistä on oman elämän hallinta, elämäntavat ja elämänvalinnat. Jokainen kantaa vastuun itsestään: huolehtii fyysisestä terveydestään, liikunnasta, ravinnosta, nukkumisesta ja sosiaalisista suhteistaan. Myönteinen elämänasenne ja optimismi kannattaa säilyttää.

– Yllättävän monella ikäihmisellä mielenmaisema muuttuu harmaaksi, jopa valittavaksi. Tutkimuksien mukaan seksiongelmien taustalla onkin usein henkistä pahoinvointia.

Seksuaalisen haluttomuuden ja kipinän puutteen taustalta voi löytyä myös jokin fyysinen sairaus, kuten diabetes, sydänsairaus, eturauhasvaiva tai liian matala testosteronitaso.

– Ylipainokin voi laskea libidoa, samoin jatkuva alkoholin lipittely, joka muuttaa ihmistä apeaksi, toteaa Pölönen ja suosittelee säännöllisiä terveystarkastuksia yli 60-vuotiaille – etenkin miehille.

– Naiset pitävät terveydestään lähtökohtaisesti parempaa huolta kuin miehet. Monet asiat, kuten testosteronitaso, ovat selvitettävissä ihan perusverikokeen avulla. Kannattaa kääntyä erikoislääkärin puoleen.

Parisuhde ei voi hyvin, jos halut eivät kohtaa

Parisuhde ei voi hyvin, jos toinen haluaa ja toinen ei. Yleensä taustalla on muitakin ongelmia, ja tilanne saattaa johtaa eroon.

Pölönen on pannut merkille, että uusiopareilla seksi sujuu hyvin, ainakin aluksi. Siltikään ero ja uusi suhde eivät automaattisesti takaa sitä, että elämä olisi auvoisempaa.

– Voi olla, että hetken menee mukavasti, kunnes samat vanhat ongelmat tulevat pintaan. Vanhan suhteen eteen kannattaakin nähdä vaivaa ja yrittää korjata ongelmat.

Seksuaalisesti aktiivisen ja onnellisen parisuhteen takaa löytyy usein kaksi omilla jaloillaan seisovaa ihmistä, joille ikä ei ole ongelma.­

Pölösen havaintojen mukaan seksuaalisesti aktiivisen ja onnellisen parisuhteen takaa löytyy kaksi omilla jaloillaan seisovaa ihmistä, jolla on optimistinen käsitys elämästä ja joille ikä ei ole ongelma.

Yleinen luulo ei pidä paikkaansa

Seksuaalineuvoja Susan Partanen on tavannut ihmisiä, jotka ovat eläkeiässä erittäin viriilejä ja jotka toteuttavat seksuaalisuuttaan monipuolisesti ja estottomasti.

– Yli 60-vuotiaissa on valtava kirjo erilaisia ihmisiä. Yleinen luulo on, että miehille tulisi iän myötä poikkeuksetta erektiovaikeuksia, mutta se ei pidä paikkaansa. Mies voi olla hyvinkin iäkäs ja homma pelaa ihan äärettömän hyvin. Toivottavasti tulevaisuudessa olisi enemmän vanhusten hoitolaitoksia, joissa seksuaalisuuden toteuttaminen on mahdollista.

Partanen kannustaa ikäihmisiä kokeilemaan rohkeasti, mitä annettavaa seksillä vielä voisi olla.

– Keho muuttuu iän myötä ja ikä voi tuoda mukanaan odottamattomia palikoita, kuten sairauksia, mutta se tuo myös viisautta ja armollisuutta. Itseä osaa katsoa vähän isommasta perspektiivistä ja kauempaa. Seksuaalisuus on yksi tärkeimmistä tutkimusmatkoista ihmisen elämässä, ja meidän pitäisi uskaltaa heittäytyä siihen.

Suhteen avaaminen voi olla suhteen pelastus

Yhä useampi valitsee eron sijasta avoimen suhteen, joka voi olla hyvä ratkaisu pitkäaikaisen ja seksuaalisesti nuutuneen suhteen ongelmiin. Se voi toimia myös silloin, jos toinen haluaa seksiä ja toinen ei.

Susan Partanen on kuullut paljon hyviä kokemuksia avoimista suhteista. Hän suositteleekin sitä, mutta vain ja ainoastaan pareille, joiden suhde on vahvalla pohjalla. Yli 60-vuotiailla se voi olla suhteen pelastus.

Suhteen avaaminen vaatii Partasen mukaan syvää yhteisymmärrystä ja avoimuutta sekä molempien suostumuksen. Väkisin sitä ei kannata lähteä kokeilemaan.

– Parin pitäisi pystyä puhumaan haluistaan, tarpeistaan, peloistaan ja aivan kaikesta. Pinnalle voi tulla hyvin vahvoja tunteita, jotka vaativat käsittelyä, eli kommunikaatiolla on aivan äärettömän iso merkitys.

”Liittyy myös hirvittävän paljon vaaran paikkoja”

Parhaimmillaan suhteen avaaminen voi sytyttää parin välille uuden roihun ja tuoda paljon iloa yhteiseen makuuhuoneeseen.

– Toisaalta siihen liittyy myös hirvittävän paljon vaaran paikkoja. Sopimus suhteen avaamisesta edellyttää molemminpuolista luottamusta ja sääntöjen laatimista siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Pitää myös tietää omat rajansa ja uskaltaa sanoa, mikä tuntuu hyvälle ja mikä ei.

Partasen mukaan jotkut avoimessa suhteessa elävät kumppanukset kertovat toisilleen juurta jaksaen, mitä on touhuttu. Toiset taas eivät halua kuulla yksityiskohtia.

– On hienoa huomata, ettei se ole itseltä pois, jos kumppani nauttii jonkun toisen kanssa ja tuottaa iloa toiselle.

Pettämistä ja toisen selän takana toimimista Partanen ei suosittele.

– Aikuiset saavat tehdä omia valintojaan, mutta kun eletään parisuhteessa, toivottavasti valinnat tehdään yhteisestä sopimuksesta.

12 vinkkiä parempaan seksiin

Seksi on enemmän ja muutakin kuin yhdyntä, se on myös kauniita sanoja ja lämpimiä kosketuksia. Jos kärsit erektiovaikeuksista, onhan sinulla sormet ja kieli. Makailkaa alastomina peiton alla ja katsokaa mitä tapahtuu. Kehosta löytyy eroottisia pisteitä muualtakin kuin genitaaleista. Tutkimusmatka niiden löytämiseen on mielenkiintoinen. Kokeilkaa uusia asentoja. Ikä voi tuoda rajoitteita tuttuihin asentoihin, joten kannattaa käyttää mielikuvitusta. Harrastakaa seksiä aamulla tai päivällä, jos iltaisin väsyttää. Kipu voi tehdä esteitä seksin harrastamiseen. Jos tunnet kipua, kysyä apua lääkäriltä tai seksuaalineuvojalta tai -terapeutilta. Hankkikaa seksileluja ja liukuvoidetta. Vaihtoehtoja löytyy molemmille, ja leluja voi käyttää yhdessä. Ne tuovat seksiin iloa, uutta viriä ja ehkä myös mahtavia orgasmeja. Nauti ja heittäydy. Keskity tuottamaan iloa ja mielihyvää toiselle, älä välitä roikkuvista palleista ja alleista. Yllätä kumppanisi rohkeasti tai vaikka rivosti. Mieti mitä sellaista voisit tehdä, jota hän vähiten odottaa. Keskustelkaa ja puhukaa. Jos seksuaaliset halunne eivät kohtaa, pohtikaa, voisiko avoin suhde toimia. Ero voi olla paras ratkaisu, jos toinen ei suostu keskustelemaan, etkä pysty toteuttamaan omaa seksuaalisuuttasi, ja varsinkin, jos suhteessa on fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Vähennä alkoholin käyttöä, myös tupakointi heikentää libidoa. Syö terveellisesti, liiku aktiivisesti ja pidä paino kurissa. Hae rohkeasti apua, jos seksi ei jostain syystä suju. Jos joudut syömään monia lääkkeitä ja huomaat halujen heikentyneen, pyydä lääkäriä tarkistamaan, mitä tilanteelle olisi tehtävissä.

Näin seksielämä on muuttunut – 3 tositarinaa:

”Nauti panosta!”

Nainen kävi vieraissa ja petti puolisoaan, joka oli tilanteen tasalla ja tiesi kumppaninsa touhuista. Hän ei hyväksynyt pettämistä, minkä vuoksi suhde oli eron partaalla.

Petetty puoliso kuitenkin rohkaisi itsensä ja varasi ajan seksuaalineuvontaan. Juteltuaan asiantuntijan kanssa hän tuli siihen tulokseen, että haluaisi itsekin uusia kokemuksia. Niin hän sitten ehdotti puolisolleen suhteen avaamista. Kun säännöt oli sovittu ja suhde avattu, se puhkesi uuteen mahtavaan kukkaan.

Molemmat löysivät tavan toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. He toivottavat toisilleen ”Pidä hauskaa!” ja ”Nauti panosta!” ja pystyvät keskustelemaan kokemuksistaan.

Kolmen kimppa ei toiminut

Erektiovaikeuksista kärsinyt mies oli huolissaan siitä, saako vaimo tarpeeksi hyvää seksiä, kun yhdynnät eivät onnistuneet. Mies ehdotti vaimolleen seksiä vieraan kumppanin kanssa. Vaimo oli hyväntahtoinen ja suostui puolisonsa ehdotukseen sekä siihen, että tämä saisi katsella hänen ja toisen miehen rakastelua.

Kokemus oli naiselle traumaattinen, sillä hän ei pystynyt olemaan tilanteessa oma itsensä eivätkä henkilökemiat yhtään kohdanneet vieraan seksikumppanin kanssa. Vierestä tilannetta seurannut puoliso oli tyytyväinen, mutta nainen koki, että hänen rajojaan oli rikottu.

Vahingossa välinekutsuille

Iäkkäämpi pariskunta oli osallistunut vähän vahingossa seksivälinekutsuille. He eivät olleet koskaan puhuneet tarpeistaan, eikä rouva ollut saanut sanotuksi miehelleen, että miehen antama käsiseksi tuntuu ikävältä.

Kutsuilla esiteltiin paineaaltokiihotinta, seksilelua, jolla nainen saa orgasmin helposti. Pariskunta tilasi tällaisen kiihottimen ja liukuvoiteen. Niiden avulla rouva oli sitten saanut elämänsä ensimmäiset orgasmit.