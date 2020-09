Vaimolla oli epäilyksensä, mutta totuus miehen työreissuista oli silti shokki

Korona-aika on lisännyt sekä sivusuhteita että riskiä jäädä kiinni uskottomuudesta.

–Pettäminen paljastuu helpommin, kun pari on tiiviisti yhdessä saman katon alla ja näkee, mitä toinen puuhaa, eroauttamistyöntekijä kertoo.­

Asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että suomalaiset ovat korona-aikana aloittaneet tai ylläpitäneet sivusuhteita yhä enemmän sosiaalisessa mediassa ja netin deittisovelluksissa, kerroimme aiemmassa jutussamme.

– Siitä on koettu saatavan helpotusta parisuhteen kriisistä sekä koronaeristyksestä johtuvaan ahdistukseen. Tai on päästy sitä ainakin hetkellisesti pakoon, Turun Ensi- ja turvakoti ry:n eroauttamistyöntekijä Merja Ahlfors sanoi.

Pettäminen on noussut esiin monessa parisuhteessa myös siksi, että korona-aika on lisännyt riskiä jäädä kiinni uskottomuudesta.

– Pettäminen paljastuu helpommin, kun pari on tiiviisti yhdessä saman katon alla ja näkee, mitä toinen puuhaa, Ahlfors sanoi.

Näin korona-aika on vaikuttanut pettämiseen parisuhteissa:

1. Vaimon menojalkaa vipatti

”Keväällä alkoivat mennä asiat ns. persiilleen. Vaimon menojalkaa vipatti ravintoloiden sulkeutumisesta huolimatta. Joka viikonloppu piti päästä menemään. Itse jäin lasten kanssa kotiin. Sitten kuvioihin astui mustasukkaisuus. Jälkeenpäin selvisi, että nuo epäilyt eivät olleet turhia. Lusikat menivät jakoon. Nyt olen miettinyt, voiko petetyksi tulemisen jälkeen enää luottaa mihinkään.”

2. Mies yritti ratkaista omaa ahdistustaan uskottomuudella

”Mies oli ollut jo pidempään tyytymätön elämäänsä. Hän ei tarkalleen ottaen tiennyt, mikä oli pielessä, mutta häntä ahdisti. Koronan aiheuttama poikkeusaika ja sen aiheuttamat rajoitukset eivät auttaneet tilannetta. Hän aloitti sivusuhteen, koska se toi elämään mielihyvää ja mielenkiintoa. Myöhemmin pariterapiassa hän tajusi yrittäneensä ratkaista omaa sisäistä ahdistustaan uskottomuudella. Hän näki omassa parisuhteessa yhä paljon hyvää.”

3. Vuosikausien uskottomuus oli shokki – epäilyksistä huolimatta

”Mies teki matkatöitä ja hänellä oli ollut välillä tapana käyttää eteen tulevat tilaisuudet hyväkseen. Hän ei useinkaan jäänyt kiinni reissupuuhistaan, mutta vaimolla oli epäilyksensä. Vaimo arveli miehensä olevan uskoton, koska häntä ei saanut kiinni ja mies tuntui aina olevan tyytyväinen reissulle lähtiessään. Pikkulapsihässäkkää pyörittävästä vaimosta tuntui, että mies ei ollut hänelle läsnä arjessa työreissujen aikana, vaan eli ihan eri maailmassa.

Korona-aikana miehen työreissut loppuivat pakon edessä. Myös harrastukset olivat tauolla. Miehestä tuntui rankalta, ettei hänellä ollut pakopaikkaa tai henkireikää päästä välillä pois pikkulapsiperhearjesta. Vaimo oli tyytyväinen miehen fyysiseen läsnäoloon, mutta hänellä oli tunne, että mies ei viihdy hänen kanssaan.

Pari ei löytänyt poikkeusaikana yhteyttä toisiinsa uudelleen ja hakeutui pariterapiaan miettimään, erotako vai ei. Samalla mies tunnusti olleensa vuosikaudet uskoton, mikä oli vaimolle epäilyksistä huolimatta shokki. Mies tunsi olonsa helpottuneeksi, vaikka hänestä tuntui kurjalta satuttaa vaimoa.”

4. Kuukausien selibaatti alkoi tuntua naisesta raskaalta

”Parisuhteessa oli miehen sairastamisen takia ollut vaikeaa jo ennen koronaa, mutta kevään poikkeusaika sai naisen lopullisesti tajuamaan, ettei näin voi jatkaa. Pari muutti erilleen ja päätti alkaa harkita avioeroa. He kuitenkin sopivat olevansa yhä toistaiseksi parisuhteessa ja toisilleen uskollisia.

Kuukausien selibaatti ja elämä varattuna ilman parisuhde-elämää alkoi kuitenkin tuntua naisesta raskaalta – etenkin, kun koronarajoitukset tekivät elämästä muutenkin ilottomampaa. Alkusyksystä hän sortui kirjoittelemaan flirttaillen nuoruuden ihastuksensa kanssa. Vaikka teko oli pieni, nainen otti sen vakavasti, sillä heidän parisuhteessaan sekin on pettämistä, eikä hän ollut koskaan tehnyt mitään vastaava. Nainen yrittää olla tekemättä samaa, saati mennä yhtään pidemmälle, ennen kuin pariterapiassa käyvä pari on saanut päätettyä, jatkaako vai ei.”

5. Kriisi nosti keskustelut uudelle tasolle

”Vaimo oli jäänyt loppuvuodesta kiinni yhden illan jutusta ja viestittelystä työkaverin kanssa. Pari ei halunnut erota. He tulivat tammikuussa pariterapiaan, jossa puhuttiin uskottomuuteen liittyvien tapahtumien ja tunteiden lisäksi myös siitä, miksi näin on käynyt. Molemmat olivat kaivanneet toisiaan tunnetasolla. Vaimo oli kokenut, että miestä ei kiinnosta mikään yhteinen eikä hän ole tärkeä miehelle. Työkaverilta saatu ihailu lämmitti naista, vaikka hän ei pystynyt ajattelemaan työkaveria kumppaninaan.

Keskusteluissa selvisi, että miehen vaitonaisuus ja läsnäolon puute oli kuitenkin ollut enemmän hänen omaan henkilökohtaiseen elämäänsä liittyvää kipuilua, josta hän ei ollut uskaltanut uskoutua vaimolleen. Hän oli ajatellut, että ei voi kuormittaa vaimoaan omilla jutuillaan. Keskustelut auttoivat paria lähentymään. Juuri korona-aika tarjosi hienon mahdollisuuden keskittyä parisuhteen hoitoon yhteisillä kävelyillä ja järjestämällä mukavia keskusteluhetkiä osaksi arkea. Myös ulkoinen uhka yhdisti paria. He pystyivät yhdessä jakamaan pelkojaan ja totesivat ymmärtäneensä sen merkityksen, mikä ja ketkä oikeasti olivat elämässä tärkeätä.

Uskottomuuden ahdistava muisto tulee välillä miehen mieleen, mutta he pystyvät puhumaan siitä yhdessä tai vaimo voi kosketuksella rauhoittaa miestä näin tapahtuessa. Molempien mielestä he eivät olisi ilman tätä kriisiä koskaan pystyneet tällaisiin keskusteluihin ja heillä on nyt helpottava tunne, että elämässä ei tarvitse olla yksin vaikeiden tunteiden kanssa.”

Tarinat on muokattu parisuhdetyön ammattilaisten työssään kohtaamien tilanteiden pohjalta. Osa kertomuksista Ilta-Sanomien lukijoiden kertomia kokemuksia.