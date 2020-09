Tällaista on suomalaisten pettäminen: ”On tilanteita, joissa puolisolle ilmoitetaan uuden kumppanin muuttavan asuntoon viikon sisällä”

Korona-aika on tuonut uskottomuuden uudella tavalla esiin suomalaisten parisuhteissa. Moni etsii sivusuhdetta varsinkin netistä.

Korona-aika on lisännyt riskiä jäädä kiinni uskottomuudesta.­

On viitteitä siitä, että suomalaiset ovat korona-aikana aloittaneet tai ylläpitäneet sivusuhteita yhä enemmän sosiaalisessa mediassa ja netin deittisovelluksissa.

Ilmiön on huomannut esimerkiksi Turun Ensi- ja turvakoti ry:n eroauttamistyöntekijä Merja Ahlfors.

– Siitä on koettu saatavan helpotusta parisuhteen kriisistä sekä koronaeristyksestä johtuvaan ahdistukseen. Tai on päästy sitä ainakin hetkellisesti pakoon, Ahlfors sanoo.

Samoja havaintoja on Väestöliiton Terapiapalveluiden paripsykoterapeutilla Nina Kauppisella.

– Mikropettämistä, kuten somessa kirjoittelua, on voinut olla tavallista enemmän, jos parisuhde ei ole lähentynyt ja olo on tuntunut yksinäiseltä.

Onko viestittelyä tarve salata?

Sosiaalisen eristäytymisen aikana on ollut helpompi pitää yhteyttä uuteen kiinnostuksen kohteeseen netissä kuin kasvokkain.

Niin sanottu mikropettäminen, kuten somessa flirttailu, voi kuitenkin tuntua puolisosta loukkaavalta, vaikkei fyysistä kontaktia olisi ollut lainkaan.

Uskottomuuden raja riippuu siitä, mitä kyseisessä parisuhteessa on sovittu. Aina rajoja ei ole puhuttu selviksi etukäteen.

– Silloin voi miettiä, onko viestittelyä tarve salata ja alkaako ihailun kohde netissä saada paljon tilaa omissa ajatuksissa ja tärkeän roolin tunnetasolla, Ahlfors kuvailee.

Vaikka korona-aika on innostanut monet mikropettämiseen, toisaalta pettäminen on noussut korona-aikana esiin monessa parisuhteessa myös muista syistä. Juuri korona-aika on lisännyt riskiä jäädä kiinni uskottomuudesta.

– Pettäminen paljastuu helpommin, kun pari on tiiviisti yhdessä saman katon alla ja näkee, mitä toinen puuhaa, Ahlfors huomauttaa.

Eräässä Ilta-Sanomille kerrotussa tilanteessa mies puolestaan tunnusti vuosikausia jatkuneen pettämisen vaimolleen juuri korona-aikana, koska koronarajoitusten vuoksi sivusuhteet eivät enää olleet mahdollisia, mikä ahdisti miestä.

”Uusi kumppani muuttaa asuntoon viikon sisällä”

Kaikki Ilta-Sanomien haastattelemat parisuhdetyön ammattilaiset korostavat, että uskottomuus oli keskeinen syy avun hakemiselle jo ennen korona-aikaa.

Esimerkiksi Espoon perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Aku Kaura luotsaa 15 työntekijän tiimiä, jonka pakeille parit tulevat yleensä vuorovaikutusongelmien, muun elämän kriisin tai uskottomuuden takia. Tällä hetkellä myös uskottomuuteen liittyviä ongelmia käsitellään paljon, koska pariterapiaan ja muun avun piiriin hakeutuvien määrä kasvaa.

Ensi- ja Turvakotien liiton asiantuntijan Päivi Hietasen mukaan heillä eroaville tarkoitetut verkkopalvelut ovat tuplanneet tai triplanneet kävijämääränsä koronavuoden aikana. Myös heidän asiakkaidensa kriisin on usein laukaissut puolison uskottomuus.

” Jos hakee apua asian käsittelyyn, on hyvä olla itsensä kanssa. Silloin tietää ainakin yrittäneensä, vaikka suhde päättyisi eroon.

Tilanne voi olla vakava riski paitsi aikuisten, myös lasten hyvinvoinnille – etenkin, jos samaan syssyyn päätetään erota.

– On tilanteita, joissa puolisolle ilmoitetaan uuden kumppanin muuttavan asuntoon viikon sisällä ja pyydetään toista muuttamaan lasten kanssa pois asunnosta, Hietanen kuvailee.

Seksielämä on voinut myös parantua

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on kuitenkin voinut myös auttaa parisuhteita. Aku Kauran mukaan rauhoittunut elämänrytmi on voinut olla hieno mahdollisuus pareille, jotka ovat työstäneet ongelmiaan terapiassa jo ennen koronaa.

– Tämä aika on voinut vahvistaa parisuhdetta ja syventää sen dynamiikkaa.

Nina Kauppisen mukaan jotkut sivusuhteet loppuivat pakon sanelemansa kevään eristykseen, eikä niitä välttämättä ole haluttu jatkaa.

– Nyt on ollut aikaa huomata, että omassa parisuhteessa on paljon hyvää. Myös seksielämä on voinut parantua ja lisääntyä.

Vanha käsittelemätön asia voi laukaista tuoreen kriisin

Toisaalta korona-aikana pareilla on voinut olla aikaa ja tilaa nostaa esiin menneet. Jos vanha uskottomuus on jäänyt käsittelemättä kunnolla, se voi laukaista tuoreen kriisin. Siksi ammattilaiset suosittelevat pareja hakemaan apua varhaisessa vaiheessa.

– Jos hakee apua asian käsittelyyn, on hyvä olla itsensä kanssa. Silloin tietää ainakin yrittäneensä, vaikka suhde päättyisi eroon, Kauppinen sanoo.

Monet parit ovat kokeneet ulkopuolisen avun hyödylliseksi myös silloin, kun sitä on saanut etäyhteyden välityksellä.

Parisuhteen kriisiin saa apua esimerkiksi apuaeroon.fi-sivuston chatista arkisin klo 10–19 ja viikonloppuisin klo 14–18.