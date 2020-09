Tympeä yllätys miehen makuuhuoneessa päätti koko homman siihen: ”En mennyt toisille treffeille enää”

Likaisuus taitaa olla tunnelmantappaja numero yksi.

Liikaa krääsää, likainen vessa. Haiseva roskis eteisessä. Jääkaappimagneetit!

Kerroimme aiemmin, mitkä ovat Vauva.fi:ssä keskustelleiden mielestä pahimpia halujen tappajia.

Keskustelu jatkui Ilta-Sanomissa. Eräs mies kertoo ”monenlaisista naisista”, joita hän kohtasi nettideittaillessaan:

”Yhdellä oli koti kuin eläintarha. Käärmeitä, rottia, lintuja. Navetta haisee paremmalle. En jäänyt yöksi. Toinen sanoi jo sisään astuessani, että kenkiä ei tarvitse riisua. Ei olisi tullut mieleenkään. Vaatteeni likaantuivat juodessani kahvit keittiössä. Tuolit ja pöytä tahmeat ruoan jätteistä. Jäi ainoaksi kerraksi.

Eräs oli unohtanut mainita olevansa riippuvainen tietokonepeleistä. Ekoilla treffeillä päädyimme aika pian hänen sänkyynsä, mutta heti aktin jälkeen piti kiiruhtaa ruokkimaan elukoita jossakin pelissä. Koko elämä pyöri eri pelien aikataulujen mukaan. Ei onnistunut.”

Likaa, hajuja, lemmikkien karvaa, roskia... ei!

”Reippaasti likainen, järjestykseltään siivoton ja/tai pahalle haiseva kämppä on oikeasti yököttävä, asuipa semmoisessa kuka vaan. Tuoksukynttilät ymmärrän vielä jotenkin, varsinkin jos voimakkaat tuoksut aiheuttavat migreenioireita taikka muuten epämukavan olon.

Mutta noin yleisesti ottaen, jos se moodi kuolee yhteen hörselöiseen sisustamiseen taikka toisen ihmisen nörttikamoihin (vaikka kämppä itsessään olisi miten siisti), niin aika pinnalliselta pohjalta on lähdetty liikenteeseen.”

”Mies istutti sohvalle, jossa oli koiran kakkaa. Kuulemma oli koiran sänky. Huoneessa oli myös sänky, jossa mies toivottavasti ei nukkunut. Siinä ei ollut lakanaa, ja se näytti lähinnä sille, että joku oli kuollut siihen. Keittiö oli aivan karsea läävä. Kuulemma entinen opiskelija-asunto jossa (35-vuotias) mies asui vuokralla kämppiksen kanssa. En mennyt toisille treffeille enää.”

” Pikkutarkkuus ja ylisiisteys olisi jo vähän outoa, melkein friikkiä.

”Kävin yökylässä ihan ok naisen luona. Yllätys oli suuri: pöydillä niin paljon tiskiä ja tavaraa, että piti raivata olutpullolle tilaa, ja pesuhommat tyssäsi täynnä olevaan kylpyammeeseen. Pyykkiä ym. tavaraa. Se siitä!”

”Muijalla seitsemän kissaa, lattioilla niin paljon kissanhiekkaa, että piti olla kengät jalassa. Kämpän haju aika muikea, keittiössä kaikki tasot täynnä likaisia astioita, roskapusseja jne. Alta minuutin keksin yllättävää tärkeää menoa.”

”Joskus ihmetyttänyt ja vähän inhottanut esim. sotkuisuus tai kun on niin paljon tavaraa, että seikkaillut on kuin labyrintissa. Enemmän ehkä häiritsee tyyliin ’et saa laittaa lasia pöydälle ilman lasin alustaa’ -tyypit.”

”Se, että kaverin kämppä on täynnä tyhjiä oluttölkkejä ja limsapulloja. Jos ei autollinen ihminen osaa viedä juotuaan tölkkiä pois ajoissa, vaan elättää niitä isossa roskapussissa viikkoja, ei tyyppi selkeästi ole parisuhdeainesta. Eikä nämäkään, jotka elää roskapussien kanssa viikko tolkulla.

Itse vien roskat välittömästi kämpästä ulos, ja tyhjät pullot lähtee seuraavalla kauppareissulla matkaan. En ole mikään tiptop-nainen kuitenkaan.”

Rasvaista astiavuorta ei ehkä kannata näyttää potentiaaliselle kumppanille.­

”Tunnelmanpudottajat vanhemman naisen näkökulmasta: tupakanhaju, tupakat ja tuhkakupit näkyvillä. Oluttölkit tai viinapullot, tyhjiä tai puolityhjiä laseja jätettynä pöydille. Kirjahyllyssä ’nättejä pulloja’ eikä kirjoja. (Jos ei ole kirjahyllyä, niin se on ihan OK.) Likaisuus, likaisuus ja likaisuus! Jos tavaroita on siellä täällä esillä, se ei ole ongelma, mutta pinttynyt lika, tunkkaisuus, tahmeat lattiat, vauhtiviirut vessanpytyssä ja likakerros lavuaarissa... Ei kiitos.

Henkilökohtaisen hygienian puute – haiseva hengitys, pahanhajuiset vaatteet. Siis vapaa-ajalla. Työn vaatimukset tai sen aiheuttamat ’ulkonäkövauriot’ ovat eri asia. Ne ovat ohimeneviä.”

”Oli luvassa mukava pimenevä ilta ja hyvää syötävää. Mutta. Mutta. Oven avaamisen jälkeen kaikki muuttui. Haju oli kaamea. Pinttynyt likaisuus tarttuneena kaikkiin remontoimattomiin pintoihin. Oli kaamea. Siinä se romantiikka odotetusta illasta karisi. Eikä ruokakaan maistunut. Vaatteet täytyi kotiin tultua kipata parvekkeelle pesua odottamaan.”

Hääkuva makuuhuoneen seinällä ja muita onnistuneita ratkaisuja

”Miehellä täysin ruskea sisustus. Sohva, seinät, matto, sohvapöytä, valaisimet, tv-taso (jolla tosi pieni telkku), kaikki ruskeaa. Todella ahdistavaa. Ja samat verhot ikkunassa kuin 12 vuotta sitten (valokuva paljasti). Toisella miehellä, joka oli eronnut 4 vuotta sitten, oli edelleen hääkuva seinällä makkarissa! Ja kirkkaat lasiovet olkkariin, eipä innostanut petipuuhiin, kun hänellä poika kotona. Miehen pieni sotkuisuus ei paljon haittaisi, mutta todellinen pikkutarkkuus ja ylisiisteys olisi jo vähän outoa, melkein friikkiä.”

Joskus se tyssää sisustukseen

”Welcome- ja Home-kyltit yms. rihkama ja lenkkikengillä varustettu eteinen.”

”Pahin on joku sisustusmietelause. Lähden heti vetämään, jos näen sellaisen seinällä/peilissä/jääkaapin ovessa.”

”Enemmänkin pitäisin epäilyttävänä sellaista asuntoa ja tyyppiä, jolla kaikki on rahalla ostettua, uutta ja kaupoista, eikä mitään käytettyä, vanhaa, kulunutta yms. elämää nähnyttä. Sellainen kuoliaaksi sliipattu, ostettu, teennäinen ja hengetön tila, ei innosta yhtään. Puistattavaa.”

Ja toisaalta, jos suhde tyssää sisustukseen, ehkäpä taustalla on kuitenkin joku vähän painavampi syy, kuten tässä tapauksessa:

”Sisustusesineet ja -tyyli ovat varmastikin makuasioita, jotka joko kohtaavat tai sitten eivät, mutta nämä kaksi jutussakin mainittua seikkaa on varmaankin melko universaaleja turn-offeja naisille:

pesemätön vessanpytty

likaiset lakanat ja muutoinkin sotkuinen peti

Itsellä turn-off on myös valitettavasti ne lakanat itsessään. Jotkut äidiltä perityt, keskenään sopimattomat, kauhtuneet kuhannyttonjotkutlakanat kuuluu mökille, ei vakiasuntoon.

Parikymppisenä seurustelin miehen kanssa, jolla oli juuri tällaisia. Olivatkin yksi pieni osatekijä (muiden mauttomien sisustusratkaisujen ohella) siinä suuressa kokonaisuudessa, miksi hänestä tuli ex.

Suurempi osatekijä ja se major turn-off oli hänen överiksi öyhötykseksi mennyt kuntosaliharrastuksena, jonka johdosta hän alkoi määräillä myös mitä minä, 48 kg painava nainen, saisin tai en saisi syödä.”