Suomalaiset paljastavat, mitä he eivät kerro seksistä kumppanilleen – ”Mieheni ei lämpene näille ajatuksille”

Pitääkö kumppanin tietää minusta ja seksistä ihan kaikki?

Kysyimme kesällä, mitä asioita lukijat ovat jättäneet kertomatta puolisoilleen.

– Jokainen päättäköön itse, mitä kertoo tai jättää kertomatta, siihen ei ulkopuolinen pysty antamaan oikeaa vastausta. Jokaisella on oikeus omaan ajatteluun, omaan elämään, rauhaan ja erillisyyteen ihmisenä. Mutta hyvää tunneyhteyttä kumppaniin kannattaa ylläpitää. Hänelle tulisi kertoa esimerkiksi haluista, toiveista ja unelmista, sanoi seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

Muun muassa nämä asiat ovat jääneet monelta kertomatta:

1. Ihastukset

Rakastuin toiseen mieheen. Kaikki oli suhteessamme hyvin, tai ainakin niin siihen asti luulin. Tapasin toisen, eikä mennyt kauaa, kun ajattelin häntä aivan jatkuvasti. Suutelimme kerran, mutta siinä kaikki. Tunteet olivat kuitenkin suuria välillämme. Suhde puolisoni kanssa on sittemmin jo päättynyt. Luulen sen osittain johtuvan tuosta yllättävästä kohtaamisesta, jonka jälkeen kyseenalaistin koko suhteeni. Mikään ei ollut sen jälkeen ennallaan. – Nainen, 36

Rakastuin palavasti työkaveriini. Mitään en tehnyt eikä mitään tapahtunut (työkaveri ei tunteistani edes tiennyt), mutten siltikään pystynyt kertomaan tapahtuneesta. – Nainen, 43

2. Että seksi ei tyydytä

Entiselle en kertonut sitä, kuinka pettynyt oikeasti olin seksiimme. Kyllä me siitä puhuttiin, että sitä on harvoin. Seksi oli miehen tyydyttämistä, ja se kesti ehkä viisi minuuttia. Hoitelin itseni aina seksin jälkeen miehen ollessa pesulla. – Nainen, 25

Yhdelle poikaystävälle en yksinkertaisesti kyennyt sanomaan, miten mitäänsanomatonta seksi oli. Mies ei osannut/halunnut hyväillä minua. Pyysin kyllä asioita, jotta minäkin olisin saanut seksistä jotain, mutta vastaus oli aina: Ei osaa/halua/tykkää. Suhde jäi varsin lyhyeksi. –Nainen, 39

Sitä kuinka paljon tarvitsen seksiä, ja miten haluaisin hänen sitä myös haluavan. – Mies, 66

En ole rohjennut sanomaan että mielestäni hän on liian äänekäs seksin aikana. Suorastaan hävettää välillä. – Mies, 29

3. Aiemmat kokemukset

Entiset panot tai seksikokemukset eivät esimerkiksi varsinaisesti paranna omaa parisuhdetta. Jotkut asiat on vaan hyvä jättää kertomatta. Niistä muodostuu sellaisia psykologisia peikkoja, jotka vain haittaavat asioita. Loppujen lopuksi on parempi olla vaan hiljaa. – Mies, 33

Että seksikumppaneita ennen häntä on ollut lähemmäs 50, ja sekaan mahtuu myös yksi klamydiatartunta holtittomasta seksikäytöksestä johtuen. – Nainen, 35

4. Orgasmin teeskentely

Ensimmäiselle poikaystävälle en koskaan pystynyt kertomaan, että feikkasin kaikki orgasmit. Ei silloin teininä voinut tietää, et on ihan ok, jollei itse panemisen aikana tule. – Nainen, 29

En ole aina osannut puhua siitä, miten minua pitää koskettaa, että tulen. Joskus jää tulematta, ja olen siitä joskus myös valehdellut. – Nainen, 34

Kaikki eivät löydä sanoja kertomaan seksiin liittyvistä toiveistaan ja tarpeistaan.­

5. Mitä haluaisi kokeilla

Olen kertonut, että parinvaihto ja uudet ihmiskokemukset kiinnostaisivat. Mieheni ei kuitenkaan lämpene näille ajatuksille, ja hän varmaan kuvittelee, etten minäkään niitä mieti enää. En ole kertonut, että edelleen haluaisin vietellä jonkun toisen. – Nainen, 37

Olen maininnut sivulauseessa, mutta en tarpeeksi painokkaasti, että toivoisin meidän käyttävän erilaisia seksileluja. Haluaisin kokeilla, voisiko niistä olla apua siihen, etten laukea yhdynnässä. – Nainen, 41

Nykyiselle puolisolleni en voi kertoa toiveitani, koska hän on äärimmäisen estynyt. Jo ihan ”normaalin” eri asennon kokeilu saa hänet pois tolaltaan, ja tunnelma lerpahtaa siihen. –Nainen, 47

Että fantasioin usein seksistä muiden kanssa. Niin miesten kuin naistenkin. Olen itse nainen ja hetero, mutta hiukan bi-utelias. – Nainen, 30

6. Syrjähypyt

Syrjähypystä en ole kertonut. Se oli vain seksiä, hetken nautinnon hakemista tylsän arjen keskelle. Hieman itsekästä kyllä, mutta teki hetken hyvää, eikä jäänyt edes huonoa omaatuntoa koska kyse oli tosiaan vain seksistä. – Nainen, 42

Että olen pettänyt häntä. Muuten hän on hyvä mies, mutta seksiä ollut viimeisen parin vuoden aikana max. 15 kertaa. Asiasta ollaan puhuttu, ja olen yrittänyt itse tehdä aloitteita, mutta ei niin ei. – Nainen, 43

Että pisin syrjähyppyni kesti 9 kuukautta, oli systemaattista, ja että rakastin kohdettani. Saatoin olla yön pois ja tulla kotiin vasta aamulla kello 8. Eikö siitä jo pitäisi toisen havahtua? – Nainen, 34

7. Suhde omaan ulkomuotoon

Että vihaan kehoani niin paljon, että hänen päällään oleminen tuntuu järkyttävältä. En pysty nauttimaan olostani, kun tunnen oloni jättiläiseksi. – Nainen, 21

Kuinka epävarma olen siitä, olenko hänen silmissään haluttava. Olisi mukava kuulla se hänen suustaan. – Nainen, 38

8. Epävarmuus omista seksitaidoista

Omista epävarmuuksista ei varsinaisesti kannata kertoa, koska petipuuhissa varmuus on kovaa valuuttaa, ja edes sen illuusiota kannattaa varjella. – Mies, 40

Hän on vasta toinen ihminen kenen kanssa olen harrastanut seksiä. Toinen pitkä parisuhteeni. – Mies, 28