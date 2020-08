Vältä näitä sanoja riidellessä – eroasiantuntija tuntee tyypillisimmät suhdekriisit ja myös sen, mitä niiden takana voi oikeasti olla

Eroasiantuntija Marika Rosenborg käy kirjassaan läpi parisuhteen tyypillisiä kriisejä ja pohtii niihin ratkaisuja.

Kumppani kiehahtaa, kun roskis on jäänyt viemättä. Tosiasiassa kuumentumisen syy voi olla se, että eilen ei ollutkaan seksiä. Sitä kumppani ei kuitenkaan osaa sanoittaa tai halua kertoa, koska aihe voi olla niin herkkä.

Tässä yksi melko tyypillinen parisuhteen kiistatilanne.

Se tiedetään, että parisuhteissa riidellään eniten rahasta, siivoamisesta, seksistä, ajankäytöstä ja lasten kasvatuksesta.

Niitä kaikkia yhdistää arki, tietää eroasiantuntija Marika Rosenborg. Hän on juuri julkaissut uuden kirjan Te selviätte kyllä – mahdollisuuksien parisuhde (Otava).

– Riidanaiheet ovat asioita, jotka toistuvat päivittäin elämässä, vaikka toki esimerkiksi seksuaalisuus ja lasten kasvatus ovat myös hyvin syviä asioita.

Ei ole harvinaista, että riidan taustalla muhii jotain isompaa.

– Terapiassa törmään usein esimerkiksi siihen, että toiselle voi olla iso juttu se, jos toinen ei yhtään pysty rentoutumaan, mikäli koti ei ole koko ajan tiptop.

Avoimuus kannattaa

Toisaalta kiistelyssä on myös hyvät puolensa.

– On hyvä, jos toiselle pystyy kertomaan myös pettymyksistä. On vielä huonompaa, jos jatkuvasti kävellään varpaillaan ja siivotaan sotkut tai suostutaan vaikka seksiin, vaikka ei haluaisikaan.

Rosenborg kohtaa usein terapiassa pareja, jotka pahoittelevat sitä, että he eivät ole riidelleet.

– Jos laittaa kaksi kilttiä ihmistä yhteen, ja molemmat pelkäävät toisen mielen pahoittamista, kumpikaan ei lopulta enää tiedä, mitä toinen aidosti haluaa.

Se voi jo saada suhteen pahasti solmuun.

Aivan pelkät arjen haasteet eivät tosin yleensä johda eroon saakka.

Avioerosyiden kärkeen nousevat läheisyyden puute, vuorovaikutusongelmat, rakkauden loppuminen ja uskottomuus. Myös päihteet, väkivalta, persoonallisuushäiriöt ja mielenterveysongelmat vaikuttavat eropäätöksiin.

Huomattava osa parisuhteen ongelmista saa alkunsa henkilökohtaisesta identiteettikriisistä.

Vältä hyökkäämistä

Riitatilanteessa ei ole mieltä vain ähistä ja puhista ja olla aggressiivis-passiivinen.

– Pyri kohtaamaan toinen kunnioittavasti ja yritä asettua toisen mielenmaisemaan.

Kaikki eivät esimerkiksi omaa samanlaista kykyä tai tarvetta siisteyteen. Jos kumppani ymmärtää, miksi toinen on sellainen kuin on, eläminen ja asioista sopiminen on helpompaa.

– Kun ollaan samalla puolella, ollaan jo pitkällä.

Jos riitatilanteessa jotain kannattaa välttää niin näitä: hyökkääminen, puolustelu, rankaisu ja toisen kritisointi.

– Ne eivät tule johtamaan mihinkään hyvään. Jos on kriittinen, herkkä ihminen voi kokea sen niin, että häntä halveksitaan ja mitätöidään. Se voi saada hänet vetäytymään.

Silloin asioista keskustelu voi entisestään hankaloitua.

Kiistatilanteissa kannattaa välttää lauseita, jotka alkavat sanoilla: Aina sinä..., Etkö sinä koskaan..., Kuinka monta kertaa minun pitää... , Taasko sinä....

– Mieti mieluummin, mikä on hyvä tarkoituksesi, ja käännä viestisi myönteiseksi: Olisin iloinen jos..., Tiedän että sinun on vaikea...tai vaikkapa: Minulle olisi tärkeää...

Riidat voivat koskea aivan toissijaisiakin asioita.

– Silloin niiden taakse kätkeytyvät olennaiset aiheet, joista olisi syytä keskustella. Joskus tämä voi olla aivan tarkoituksellista hämäystä, kun ei haluta, että kumppani ymmärtäisi varsinaista syytä riidan takana.

Esimerkiksi oman tuhlailun voi kääntää piiloon toisen hankintoja syyttelemällä.

Suhteen sujuvuutta auttaa, jos osaa tutkiskella itseään. Väisteleekö kenties jotain aihetta ja miksi. Onko alueita, jotka ovat kipeitä, ja mitä niille voisi tehdä.

–Hyvän parisuhteen mittari ei ole se, että siinä on aina helppoa ja leppoisaa, vaan se, että siinä halutaan pysyä yhdessä vaikeuksista huolimatta, sanoo eroasiantuntija Marika Rosenborg.­

Seksi herkkä asia

Yksi kipeä alue suhteissa on seksuaalisuus, etenkin halun puute. Tai se, että itse haluaisi kokeilla jotain, mihin toinen ei suostu.

Se, että seksi haalistuu kaikissa pitkissä suhteissa, ei kuitenkaan ole totta.

– On myös pareja, joilla kaikki muu mättää, mutta seksi toimii. Juuri seksi on suhteen vahvuus ja rikkaus.

Halua voi ylläpitää myös tietoisesti.

– Olennaista on hyvin säädelty läheisyys ja erillisyys. Suhde ei saisi olla koko elämän tarkoitus vaan molemmilla on hyvä olla myös omia juttuja.

Toisaalta on pareja, jotka ovat eläneet vuosia seksittömässä liitossa ja ovat yhä yhdessä.

Joskus ero on viisautta

– Hyvän parisuhteen mittari ei ole se, että siinä on aina helppoa ja leppoisaa, vaan se, että siinä halutaan pysyä yhdessä vaikeuksista huolimatta. Mutta ei parisuhteen mikään työleirikään pitäisi olla, Rosenborg sanoo.

Hän ei näe mieltä jatkaa parisuhteessa, joka tuottaa tuskaa, ja jota ei yrityksistä huolimatta saa toimimaan.

– Joskus pitää vain hyväksyä, että se mikä ei toimi, ei toimi. En myöskään ajattele, että parisuhde on onnellisen elämän edellytys. Toimiva ja rakkaudellinen suhde on suuri ilo, mutta elämästä voi nauttia ilman sitäkin. Ei parisuhdetta pidä sietää hinnalla millä hyvänsä.

Toisinaan ero on suurta viisautta.

– Jos on toivottomuutta ja kokee, että on yrittänyt kaiken. Katsonut myös terapiakortin.

Usein suhteessa jumittaminen liittyy siihen, että lapset ovat pieniä.

– Perheestä luopuminen on monelle se kovin juttu. Ja onhan ero hirveän iso ratkaisu, jota kukaan ei voi toisen puolesta tehdä. Itse sen joutuu punnitsemaan.