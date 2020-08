Viikonloppu rantahotellissa kävi kiihkeäksi –”Ainoastaan hiukan lainehtiva vedenpinta saattoi kertoa mitä tapahtui”

Esimerkiksi erikoinen paikka tai tajunnan räjäyttävä orgasmi saavat seksin pysymään mielessä.

Millainen seksi on jäänyt sinun mieleesi? Ilta-Sanomien kyselyssä kävi ilmi, että monelle ikimuistoisinta seksiä on seksi erilaisissa paikoissa: luonnossa, hotellissa tai autossa.

Esimerkiksi nämä asiat liittyvät mieleen painuneisiin kokemuksiin:

1. Yhteys toiseen

Kun oli vain kahden ihmisen rakkaus, kunnioitus ja herkkyys. Kohdattiin mielen, sielun, energian, kehon ja kaikilla tasoilla selvinpäin. Alastomuus tuntui luonnolliselta, eikä tarvittu extremeä, ei mitään välineitä tai hepeneitä. – nainen, 51

Parasta on, kun kemiat kohtaavat, ja kropat sopivat yhteen täysin. Mies huomioi, ja on oikeasti kiinnostunut siitä, mistä pidän. Sama tietysti toisinkin päin. Silloin ei tarvita mitään ylimääräistä kikkailua, ja koko seksi esileikistä loppuun saakka on nautintoa. Oman mieheni kanssa on aina näin, ja seksi ihan sängyssä lähetyssaarnaaja-asennossa on nautinto. – Nainen, 39

2. Yllätetyksi tuleminen – tai sen mahdollisuus

Olin yörespana. Silloinen tapailukumppani tuli pitämään minulle seuraa aulaan. Jossain vaiheessa hän keksi, että voitaisiin vähän sekstailla sivuhuoneessa. Yhtäkkiä kuulin, kun joku soitti respan kelloa. Suoristin vaan hameen, ja posket punaisena kävin palvelemassa asiakkaan. Asiakkaan poistumisen jälkeen takaisin sivuhuoneeseen jatkamaan loppuun se, mitä oltiin jo aloitettu. – Nainen, 34

Olin mieheni kanssa viettämässä viikonloppua rantahotellissa. Kuhertelimme jonkin verran rannalla, mutta voimakas aallokko ja satunnaiset ohikulkijat häiritsivät. Siirryimme uima-altaalle, jossa oli enää muutama vieras. Viimein jäimme kaksin, ja sulkeuduimme sylikkäin, sillä emme voineet pitää näppejämme irti toisistamme. Ainoastaan hiukan lainehtiva vedenpinta saattoi kertoa mitä tapahtui. – Nainen, 54

3. Mahtava orgasmi

Yksi ikimuistoisimmista seksikerroistani oli se, kun opin vihdoin saamaan orgasmin kumppanini kanssa. Aiemmin se oli onnistunut vain soolona, vaikka kaikkea oli yritetty. Oli villin bileillan jälkeinen aamu, ja silloinen poikaystäväni makasi elämänsä krapulassa. Itselläni oli hieman parempi olo, ja teki kovasti mieli. Kumppanini sai darrasta huolimatta ehdotettua, että ”sen kun hyppäät kyytiin”. Näin tein, ja päädyimme harrastamaan seksiä.

Kumppani liikutteli itseään juuri minulle sopivassa rytmissä, ja lopputuloksena sain elämäni parhaimman orgasmin. Se oli aivan kunnon ahaa-elämys. Sen jälkeen olen onnistunut tulemaan lähes jokaisessa yhdynnässäni. – Nainen, 22

4. Yllättävä yhden illan kohtaaminen

Olin ystäväni häissä. Ystäväni serkku, jota en ollut koskaan ennen tavannut, oli mielestäni komea. Vilkuilin häntä, ja ilokseni huomasin kiinnostuksen heränneen myös hänellä. Päivän ja illan aikana juttelimme ja selvää oli, että välillämme kipinöi.

Juhlat loppuivat, ja päädyimme samaan paikkaan yöksi. Ulko-oven sulkeuduttua, todella kuin elokuvissa, vaatekappale vaatekappaleelta riisuimme itseämme ja toisiamme kiireellä. Harrastimme estotonta, kiihkeää ja himokasta seksiä lähes aamuun asti. Aamulla lähdin reippaana rippijuhliin, kaula syötynä. – Nainen, 51

5. Erikoinen paikka

Muistan aina piipahduksen junan vessassa. Tapasimme ravintolavaunussa, ja tunnelma oli niin kiihkeä, että päätimme pistäytyä vessassa. Meillä oli kiire, toisen puoliskon asema jo melkein näkyi. Pikaiset seisaaltaan, kumikin lipsahti kiihkossa pois paikoiltaan. Ulos astuessa partnerini sanoi jollekin ”siellä on vielä joku...”. Nainen oli jonottamassa vessaan kun astuin sieltä ulos. Noloa. – Nainen, 40

Kotimatkalla baarista kotiin emme malttaneet edes kymmenen minuutin matkaa odottaa, vaan päädyimme pusikkoon touhuamaan. – Nainen, 29

6. ”Maraton”

Rakastelimme illalla kolme tuntia, aamuneljältä puolisen tuntia ja vähän aikaa aamulla ennen töihin menoa. Sain yli 10 orgasmia. – Nainen, 58

Nykyisen puolisoni kanssa ensimmäinen kerta oli latautunut, intensiivinen ja kiihkeä. Sängyssä meni puoli vuorokautta. Väristiin toisissamme. – Nainen, 45

7. Jotain uutta ja erilaista...

Tyttöystävä oli pukeutunut korsettiin ja nahkasaappaisiin. Seksin aikana hän kuiskutteli fantasiaa kolmannesta pyörästä korvaani. – Mies, 34

Harrastettiin rouvani kanssa kaksitoista tuntia seksiä ja esileikkejä. Nahkaa. Lateksia. Käsineitä ja saappaita. Piiskaa ja kaikkea tuhmaa. – Mies, 37

8. Kun ei oikein suju

Silloin ei mikään mennyt putkeen. Harrastettiin seksiä ympäri taloa, milloin sänky hajosi ja milloin pää kolahteli seinään. – Nainen, 22

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.