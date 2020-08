Tietty, toistuva kaava voi paljastaa, että olet suhteessa narsistin kanssa – psykoterapeutti tunnistaa sen heti

Jos olet vaikeassa suhteessa narsistin kanssa, hae rohkeasti apua.

Tanja huomasi liian myöhään, että uusi ja ihana mies olikin narsisti.

– Hän ei ollut koskaan väärässä, kaikki oli aina minun syytäni. Mies päätti mihin mennään ja mitä syödään. Hän pyrki estämään minua tapaamasta kavereitani ja pian en heitä enää nähnytkään. Uskoin kuitenkin, että kaikki muuttuisi hyväksi kun muuttaisimme yhteen, Tanja kertoo jutussamme.

Tanja ei ole ainoa nainen, joka on kertonut Ilta-Sanomille eläneensä narsistiksi epäilemänsä ihmisen kanssa.

Suhteet vaikuttavat toistavan liki identtistä kaavaa: uusi tuttavuus hurmaa, kehuu, vie jalat alta. On sosiaalisesti taitava ja viehättävä. Vakuuttelee, että kyseessä on vuosisadan rakkaustarina, ja haluaa nopeasti sitouta suhteeseen.

Kun lapsi on tulossa tai häitä vietetty, kaikki muuttuu. Hurmurista tulee määräilevä, mustasukkainen, huumorintajuton ja jopa väkivaltainen.

Kaava toistuu

Saman kaavan tunnistaa myös psykoterapeutti Helinä Häkkänen-Nyholm. Hänen vastaanotollaan käy niitä, joiden elämään narsistilta vaikuttava henkilö on vaikuttanut.

– Narsisti pyrkii peilaamaan itseään kumppaniinsa, siihen, millaisena hän ajattelee kumppanin näkevän hänet. Hän pelkää tulevansa nähdyksi heikkona ja virheen tehneenä, Häkkänen-Nyholm sanoo.

Haavoittuvuuden pelko voi näkyä ulospäin muun muassa kumppanin kontrollointia ja pyrkimyksenä vaikuttaa kumppanin muihin ihmissuhteisiin. Narsisti saattaa myös udella tietoa kumppanin aikaisemmista suhteista ja pyrkii mustamaalaamaan heitä.

– Tällä hän pyrkii estämään se, että kumppani näkisi hänet kriittisesti. Samalla narsisti pönkittää omaa pyrkimystään kokea itsensä täydelliseksi ja muita paremmaksi.

Suhteen syventyessä narsistista paljastuu hänen todellinen, pimeä puolensa.

Taitava petos

Tutkimusten mukaan narsismia esiintyy enemmän miehillä kuin naisilla. Etenkin kiltit ja auttamishaluiset naiset vaikuttavat puolestaan muita useammin muodostavan suhteen narsistiin.

– Vastaanotollani näkyy niitä, jotka ovat hiljattain eronneet. Suhde on ollut usein tylsä ja kuivahtanut. Sitten tulee joku, jolta saa hyväksyntää ja ihailua.

Kaikki ovat persoja sille kun joku kehuu upeaksi ja ainutlaatuiseksi – etenkin jos on kipeästi huomion tarpeessa. Se on inhimillistä.

– Kysyn usein, että rakastuitko uudestaan myös itseesi.

Missään tapauksessa narsistin kanssa ongelmiin päätyneen ei siis ole syytä syyllistää itseään. Narsistin petos on usein kovin taitava.

– Narsisti tekee hyvän ensivaikutelman. Hän on usein sosiaalisesti sujuva ja näennäisen helposti lähestyttävä. Moni asiakkaani sanoo, että se oli parempi kuin uskoikaan.

Vaikeuksien alkaessa moni vaikenee, koska narsisti on tehnyt niin hyvän vaikutelman myös muihin ihmisiin.

Vaikea erota

Erotilanteissa narsisti käyttäytyy usein hyvin itsekkäästi ja omavaltaisesti.

– Hän ei halua yhteistoimintaa eikä hänellä ole myötäelämisen kykyä. Olen nähnyt pöyristyttäviä vaatimuksia tavata lapsia sekä räikeitä elatusvaatimusmaksuja.

Häkkänen-Nyholm tekee töitä myös lakitoimistossa, jossa käsitellään avioeroja. Moni on saattanut kituuttaa suhteessa pitkäänkin ongelmista huolimatta.

– Narsisti voi uhkailla eri tavoin. Sanoa, että jos otat eron niin sitten tapahtuu, kerron kaikille, millainen olet, tuhoan suhteet lapsiin tai muuta vastaavaa. Hän voi antaa kateettomia lupauksia siitä, että kaikki muuttuu hyväksi.

Joku voi pysytellä hyvinkin vaikeassa suhteessa myös siksi, että uskoo tilanteen olevan parempi lapsille. Tai sitten erotaan ja palataan taas yhteen.

– Kun nainen lähtee, hän on loputtoman väsynyt ja uupunut. Toivonut viimeiseen saakka, että toinen muuttuisi.

Erot saattavat kärjistyä uhkaaviin tilanteisiin ja lopulta turvaamistoimiin.

3 neuvoa erotilanteeseen

Hae ensin apua omaan jaksamiseesi. Keskustele vaikka ystäväsi kanssa. Saatavilla on myös lyhytterapiaa, jonka avulla voit jaksaa paremmin ja saat etäisyyttä tilanteeseesi. Esimerkiksi EMDR-terapiassa pyritään neutralisoimaan vaikeisiin tilanteiseen liittyviä tunteita ja muistoja. Jos päädyt siihen, että haluat erota, esitä asia mahdollisimman lyhyesti. Argumentointi ei välttämättä johda mihinkään, sillä narsistit eivät ole kykeneväisiä ottamaan vastaan itseensä kohdistuvaa kritiikkiä. Vältä sitä, että narsistissa herää kostonhalu. Se voi syttyä herkästi esimerkiksi jos narsistille kertoo ihastuneensa toiseen. Hän voi kokea tämän ankarana kilpailutilanteena.

– En ole oikea sanomaan, milloin suhteesta pitää lähteä, mutta kannustan hakemaan ensin apua. Silloin saa kasvatettua järkiperäistä panssaria.

Kuin pikkulapsia

Voiko narsisti koskaan päästä eroon piirteistään? Ainakin niitä voi työstää, toisin kuin on ehkä ajateltu.

– Psykoterapiassani on henkilöitä, jotka kokevat olevansa narsisteja. He ovat tavallaan kuin pikkulapsia persoonallisuuden kehityksen kannalta, ja heillä kova tarve tulla hyväksytyksi muiden silmissä. Aika alusta pitää silloin rakentaa realistista käsitystä itsestä.

Tuhoon tuomittuja narsistit eivät ole. Monia kuormittaa hakea koko ajan hyväksyntää ja epäonnistua suhteissa.

– He voivat olla hyvin väsyneitä tai sitten puoliso on lähettänyt heidät terapiaan. On tosin niitäkin, jotka tulevat kertomaan itsestään, koska haluavat, että terapeuttikin pönkittää heitä.

Narsismi on yksi persoonallisuushäiriöistä. Se voi myös olla persoonallisuuden piirre, jota voi olla paljon, jonkin verran tai vähän. Narsismi voi ilmetä terveenä tai sairaana narsismina. Sairaalloinen narsismi on korostunutta itsekeskeisyyttä ja riippuvuutta myönteisestä minäkuvasta, siitä, että muut näkevät narsistin hyvässä valossa.

Oletko sinä ollut suhteessa narsistiksi uskomasi henkilön kanssa? Mitä tapahtui? Kerro ja keskustele kommenttikentässä tai lähetä kertomuksesi osoitteeseen noora.valkonen@iltasanomat.fi

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 9.7.2019